Quá khứ của tổng tài hot nhất phim Việt giờ vàng: Trai Trung, Hàn xin mời nép sang bên!

Chưa bao giờ trên sóng phim Việt giờ vàng lại xuất hiện cùng lúc nhiều "tổng tài" khiến khán giả quan tâm chú ý như lúc này, tuy nhiên không phải "chiếc visual" nào từng được khen phong độ cũng có thể vào vai tổng tài hợp tình hợp cảnh. Với Hà Việt Dũng - vai "tổng tài Viễn" trong Cách Em 1 Milimet lại là một trường hợp ngoại lệ. Không cần tạo hình chau chuốt quá đà, phụ kiện, quần áo xa hoa hay gương mặt lạnh lùng gượng ép, nam diễn viên sinh năm 1987 chỉ cần bước vào khung hình đã toát lên khí chất tổng tài hàng thật giá thật.

Vai diễn của Hà Việt Dũng gây sốt không chỉ vì tính cách bí ẩn, ánh mắt sâu thẳm, mà còn nhờ visual cực phẩm mang nét đẹp người đàn ông Việt ở ngưỡng chín muồi, pha chút từng trải, cuốn hút. Những khung hình cận mặt, tóc tai vuốt gọn, bờ vai rộng trong bộ suit tối giản, chỉn chu đều khiến netizen xuýt xoa: "Thế này mới là tổng tài chứ!".

Viễn của Hà Việt Dũng được khán giả khen ngợi là anh tổng tài xịn nhất khung phim Việt giờ vàng hiện tại.

Thực tế, Hà Việt Dũng chưa bao giờ "hết đẹp" chỉ là trong lần trở lại đáng chú ý này, công chúng mới lại quan sát anh kỹ hơn thôi. Cư dân mạng còn tranh thủ đào lại loạt ảnh cũ của nam diễn viên - những khung hình thời trai tráng với với vóc dáng cao to, gương mặt sắc nét cùng thần thái tự nhiên không thua kém những mỹ nam Trung, Hàn, Nhật mà phim ảnh vẫn thường lấy làm tiêu chuẩn. Thậm chí, nhiều bình luận còn đùa rằng: "Nếu debut thời nay, Hà Việt Dũng chắc chắn là bias của cả fandom!"

Ảnh cũ của mỹ nam Hà Việt Dũng khiến các fan rần rần vì xuất sắc không thua kém hội trai đẹp châu Á.

Trước khi trở thành diễn viên quen mặt, Hà Việt Dũng từng là một trong những cái tên sáng giá của làng mẫu nam. Với chiều cao 1m84, body 6 múi, gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao, nước da trắng và ánh nhìn ấm áp, Hà Việt Dũng từng được xem là chuẩn soái ca trong giới model đầu 2010s.

Chàng trai người Mường tiết lộ có tuổi thơ cơ cực nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến ngoại hình long lanh như tổng tài của anh khi trưởng thành.

Anh cũng từng đoạt những thành tích nhất định trong giai đoạn theo đuổi nghiệp thời trang, bao gồm: Giải Đồng Siêu Mẫu Việt Nam 2011, cùng năm đó, Hà Việt Dũng cũng giành giải Bạc cuộc thi Ngôi sao người mẫu. Sự nghiệp thời trang mở ra cho anh cánh cửa bước vào làng giải trí nhưng diễn xuất mới là mảnh đất giúp vẻ ngoài của Việt Dũng được khai thác hết, nhờ gương mặt điện ảnh phù hợp với nhiều thể loại vai từ phản diện gai góc đến những người đàn ông nội tâm, chính trực.

Thân hình vạm vỡ cùng chiều cao 1m84, Hà Việt Dũng có làm tổng tài hay không thì cũng nổi bần bật...