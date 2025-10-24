Quá khứ của Phương Oanh!

Phương Oanh là nữ diễn viên hot nhất nhìn màn ảnh Việt với 1 triệu người theo dõi trên Facebook. Cô được khán giả yêu mến không chỉ nhờ diễn xuất mà còn bởi nhan sắc nổi bật và phong cách đa dạng. Từ những vai diễn gây ấn tượng trên truyền hình đến các sự kiện thảm đỏ, cô luôn giữ được sức hút khó rời mắt, trở thành hình mẫu của nhiều chị em về sự tự tin và cuốn hút.

Hiện tại, Phương Oanh mang vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng, đúng hình mẫu của một người phụ nữ đã lập gia đình và trải qua sinh nở. Ánh mắt trầm ấm, nụ cười thanh thoát và cách lựa chọn trang phục tinh tế giúp cô vừa sang trọng vừa giữ được nét nữ tính trưởng thành, khiến mỗi lần xuất hiện đều khiến công chúng phải ngoái nhìn.

Nhưng nhìn lại quá khứ, trước khi có gia đình, rõ ràng nhận thấy một vẻ đẹp rất khác của Phương Oanh. Đó là hình ảnh của một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu, quyến rũ và không kém phần cá tính. Điều này được thể hiện rất rõ qua phong cách thời trang của Phương Oanh.

Hãy cùng ngắm lại visual và style của Phương Oanh trước khi lấy chồng và sinh con, để thấy một Phương Oanh với vẻ đẹp siêu cuốn hút, không thể rời mắt dù chỉ 1 giây.

Phương Oanh năm 2023 bùng nổ cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Theo dõi trên trang cá nhân của cô, không khó để nhận ra Phương Oanh rất chuộng những thiết kế vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Và chiếc đầm ôm body trễ vai này là ví dụ điển hình. Thiết kế giúp Phương Oanh khoe trọn body nóng bỏng, cân đối. Chị em có thể tham khảo mẫu tương tự để diện giống Phương Oanh tại đây nhé!

Trước khi trở thành một hot mom thì Phương Oanh chẳng khác nào hot girl vô cùng xinh đẹp, trẻ trung và gợi cảm. Thêm một thiết kế đầm trễ vai dáng ngắn được Phương Oanh ưu ái chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Chiếc váy tôn lên bờ vai thon thả và xương quai xanh thanh mảnh, kết hợp với chất liệu mềm mại ôm vừa vặn, giúp cô khoe nét nữ tính nhưng vẫn trẻ trung, năng động. Ánh mắt rạng rỡ cùng nụ cười tươi tắn càng làm nổi bật vẻ sexy vừa đủ của Phương Oanh, khiến ai nhìn cũng xao xuyến.

Chị em nào muốn khoe vai mảnh, tay thon thì có thể tham khảo mẫu áo lệch vai chéo của Phương Oanh. Chất liệu nhẹ nhàng cùng đường cắt tinh tế giúp tôn dáng mà vẫn rất thanh lịch, diện đi chơi thì hết ý.

Đổi gió sang phong cách trẻ trung, Phương Oanh chọn áo ba lỗ dáng lửng kết hợp chân váy ngắn. Set đồ này vừa đơn giản, dễ phối, dễ mặc, lại vô cùng năng động và phóng khoáng. Thiết kế áo ôm sát, tôn dáng giúp cô khéo khoe vòng 2 thon gọn, đồng thời mang đến tổng thể trẻ trung, hiện đại.

Sở hữu lợi thế chân dài và vóc dáng cân đối, Phương Oanh gần như style nào cũng cân đẹp. Khi diện áo trễ vai dáng phồng kết hợp giày boots cao cổ, cô khoe trọn đôi chân thon gọn cùng bờ vai mảnh mai. Cách phối này vừa mang đến giao diện siêu cool, vừa giúp Phương Oanh như trẻ ra vài tuổi