Quá khứ của nữ thần đẹp nhất Kpop

Tuy nhiên, bài đăng đang lan truyền về Irene (Red Velvet) trên diễn đàn Pann mới đây lại mang đến hiệu ứng hoàn toàn ngược lại.

Theo đó, một bức ảnh chụp Irene trước khi debut bất ngờ được đào lại cùng với số đo chiều cao và cân nặng cụ thể nhanh chóng gây chú ý. Theo bài đăng, Irene từng làm người mẫu trước khi ra mắt với tư cách idol, và bức ảnh này được chụp trước thời điểm cô debut cùng Red Velvet vào năm 2014. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là dù bức ảnh đã hơn 10 năm tuổi, ngoại hình của Irene hầu như không thay đổi. Các đường nét gương mặt vẫn rất quen thuộc, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra ngay.

Ảnh Pann

Phản ứng trên diễn đạt xứ Hàn phần lớn đều mang tính màu sắc tích cực. Nhiều netizen thậm chí còn đặt câu hỏi vì sao bức ảnh này lại được đăng lên. Một số khác thì nhận xét rằng chỉ riêng visual cũng đủ hiểu vì sao Irene từng có kinh nghiệm làm người mẫu trước khi bước chân vào Kpop:

"Cô ấy chẳng khác gì hiện tại cả", "Xinh mà… đăng ảnh này lên là để ghét cô ấy à?", "Đẹp thế này thì làm người mẫu là chuyện đương nhiên, đăng mỗi tấm ảnh thì có ý nghĩa gì?", "Hồi đó đã xinh rồi" - những bình luận như vậy liên tục xuất hiện.

Ảnh IGNV

Irene (sinh năm 1991), cô gia nhập SM Entertainment ở độ tuổi 18, được xem là khá muộn so với mặt bằng chung của các thực tập sinh nữ. Trải qua 5 năm đào tạo, Irene chính thức ra mắt vào ngày 1/8/2014 với vai trò trưởng nhóm Red Velvet. Thời điểm debut, nữ thần tượng đã 23 tuổi, con số không hề lý tưởng trong một ngành công nghiệp luôn ưu ái sự trẻ trung. Trong khi hầu hết idol nữ debut ở độ tuổi 15-19, việc Irene bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 23 từng khiến nhiều người lo lắng về triển vọng của cô.

Dù vậy, ngay từ những hình ảnh đầu tiên, Irene lập tức thu hút sự chú ý nhờ gương mặt hài hòa, đường nét sắc sảo và thần thái nổi bật, nhanh chóng trở thành visual trung tâm của nhóm. Tuổi tác không hề là rào cản, mà ngược lại còn mang đến cho cô vẻ trưởng thành, quyến rũ khác biệt so với các đàn em cùng thời.

Ảnh X

Nhan sắc của Irene thường xuyên được nhắc đến như một "chuẩn mực" trong giới giải trí Hàn Quốc. Gương mặt cô sở hữu tỉ lệ gần như hoàn hảo, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt có chiều sâu và làn da trắng sứ đặc trưng. Không ít ý kiến cho rằng gương mặt Irene được xem như ví dụ tiêu biểu cho "tỉ lệ vàng" trong thẩm mỹ. Bên cạnh đó, khí chất lạnh lùng, sang trọng - thường được gọi là vẻ đẹp "băng lãng" giúp cô khác biệt với hình ảnh ngọt ngào quen thuộc của nhiều idol nữ. Đó là loại vẻ đẹp xa cách, khó tiếp cận nhưng lại càng cuốn hút và để lại ấn tượng sâu sắc.

Ảnh X

Giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp cùng Red Velvet, Irene không chỉ là một idol nổi tiếng mà còn là biểu tượng nhan sắc tại Hàn Quốc. Cô liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng giá trị thương hiệu cá nhân, được truyền thông gọi là "nữ thần quảng cáo" nhờ tần suất xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch.

Suốt hơn một thập kỷ hoạt động, có một thực tế gần như không thay đổi là nhan sắc của nữ thần Red Velvet gần như đóng băng trong suốt từng ấy thời gian. Irene đã chứng minh rằng nhan sắc thực sự không chỉ là lợi thế ban đầu mà còn là tài sản bền vững xuyên suốt sự nghiệp.