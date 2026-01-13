Bác sĩ da liễu chỉ ra sai lầm quan trọng khi đắp mặt nạ mà nhiều người thường mắc phải

Dù là bước chăm sóc da quen thuộc với nhiều người, đắp mặt nạ lại đang bị sử dụng sai cách nhiều hơn chúng ta tưởng. Theo chia sẻ của Jenny Liu - bác sĩ da liễu đã được cấp chứng chỉ hành nghề, đồng thời là chuyên gia chăm sóc da sở hữu gần 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội - không ít thói quen khi đắp mặt nạ tưởng chừng "vô hại" lại chính là nguyên nhân khiến da ngày càng yếu, dễ kích ứng và kém đẹp. Dưới đây là những phân tích và lời khuyên quan trọng từ bác sĩ Jenny Liu mà bất kỳ ai cũng nên biết.

1. Những loại mặt nạ dưỡng da phổ biến hiện nay

Theo bác sĩ Jenny Liu, mặt nạ dưỡng da có thể được chia thành một số nhóm chính dựa trên kết cấu và cơ chế hoạt động.

- Mặt nạ giấy (sheet mask) là loại phổ biến nhất, đặc biệt tại châu Á. Chúng chứa lượng tinh chất đậm đặc và tạo lớp màng bao phủ giúp da giữ ẩm tốt hơn trong thời gian ngắn. Đây là lựa chọn lý tưởng khi da khô, thiếu nước hoặc cần "cấp cứu" trước sự kiện quan trọng.

- Mặt nạ rửa trôi (wash-off mask) thường có dạng kem, gel hoặc đất sét. Nhóm này phù hợp để làm sạch sâu, làm dịu hoặc cấp ẩm nhẹ tùy công thức. Với làn da nhạy cảm, bác sĩ Jenny Liu khuyên ưu tiên mặt nạ dạng kem vì ít gây ma sát và kích ứng hơn.

- Mặt nạ đất sét hoặc than hoạt tính có khả năng hấp thụ dầu thừa, làm sạch lỗ chân lông và giúp da bớt bóng nhờn tạm thời. Tuy nhiên, đây không phải giải pháp lâu dài cho da dầu và không nên lạm dụng.

- Mặt nạ lột (peel-off mask) kết hợp hoạt chất với tẩy tế bào chết vật lý. Dù mang lại cảm giác "đã" sau khi lột, loại mặt nạ này tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương hàng rào bảo vệ da nếu dùng thường xuyên.

- Mặt nạ ngủ (sleeping mask) hoạt động giống như kem dưỡng ẩm tăng cường. Ban đầu chỉ tập trung vào cấp nước ban đêm, nhưng hiện nay nhiều sản phẩm còn bổ sung công dụng làm dịu, phục hồi và làm sáng da.

2. Lời khuyên nên áp dụng khi đắp mặt nạ

Theo bác sĩ Jenny Liu, mặt nạ không phải bước bắt buộc, mà là một sản phẩm hỗ trợ trong chu trình chăm sóc da đã ổn định. Nếu da đang khỏe, không nhất thiết phải đắp mặt nạ mỗi ngày để "da đẹp hơn".

Một trong những công dụng hợp lý nhất của mặt nạ là cấp ẩm và làm dịu da trước khi trang điểm, đặc biệt trong những dịp quan trọng. Làn da đủ nước sẽ căng mịn hơn, giúp lớp nền bám tốt và ít bị mốc.

Với làn da nhạy cảm, da sau treatment hoặc sau các thủ thuật thẩm mỹ, bác sĩ khuyên nên chọn mặt nạ làm dịu, phục hồi, tránh hương liệu, phẩm màu và các chất bảo quản mạnh. Luôn thử test trước khi dùng cho toàn mặt.

Tần suất lý tưởng được bác sĩ Jenny Liu khuyến nghị là 1-2 lần/tuần. Việc đắp quá thường xuyên không khiến da đẹp hơn, mà ngược lại có thể làm da "quá tải" dưỡng chất, dễ kích ứng và phụ thuộc.

3. Sai lầm phổ biến khi đắp mặt nạ mà nhiều người mắc phải

Sai lầm đầu tiên và phổ biến nhất là đắp nhiều loại mặt nạ trong cùng một ngày. Ví dụ: buổi sáng đắp mặt nạ đất sét, tối lại đắp mặt nạ giấy và trước khi ngủ dùng thêm mặt nạ ngủ. Theo bác sĩ Jenny Liu, điều này khiến da bị bội thực dưỡng chất và dễ rối loạn hàng rào bảo vệ.

Sai lầm thứ hai là chồng chéo hoạt chất mạnh. Nếu bạn đã dùng AHA, BHA hoặc retinol trong routine hằng ngày, việc tiếp tục đắp mặt nạ chứa các hoạt chất tương tự sẽ làm tăng nguy cơ kích ứng, bong tróc và viêm da.

Nhiều người cũng mắc lỗi đắp mặt nạ khi da đang tổn thương, có vết trầy xước, viêm hoặc nhiễm trùng. Trong trường hợp này, mặt nạ không giúp da phục hồi nhanh hơn mà còn có thể khiến tình trạng tệ hơn.

Một sai lầm khác là đắp mặt nạ quá lâu, thậm chí để khô cong trên da. Khi mặt nạ khô lại, hiện tượng hút ẩm ngược có thể xảy ra, khiến da mất nước nhiều hơn.

Cuối cùng, bác sĩ Jenny Liu nhấn mạnh rằng mặt nạ không thể thay thế chu trình chăm sóc da cơ bản. Nếu bạn không chống nắng, làm sạch đúng cách và dưỡng ẩm hằng ngày, việc đắp mặt nạ dù đắt tiền đến đâu cũng khó mang lại hiệu quả lâu dài.

Tóm lại, theo bác sĩ da liễu Jenny Liu, mặt nạ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng loại, đúng tần suất và đúng thời điểm. Hiểu rõ làn da của mình và tránh những sai lầm phổ biến sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của mặt nạ - thay vì vô tình khiến da yếu đi từng ngày.