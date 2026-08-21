Ngôi vị đẹp nhất thế giới năm 2026 và xuất thân đa văn hóa

Ngày 17/8, nền tảng truyền thông Netizens Choice (thuộc tổ chức The Netizens Report, Mỹ) công bố kết quả cuộc khảo sát toàn cầu kéo dài nhiều tháng nhằm chọn ra "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026". Dẫn đầu danh sách là Lingling Sirilak Kwong với hơn 22 triệu lượt bình chọn, đồng thời cô cũng xác lập kỷ lục với danh hiệu "Nữ diễn viên Thái Lan đẹp nhất năm 2026" khi nhận về hơn 10 triệu phiếu bầu.

Ngay sau khi thông tin được công bố, người đẹp 31 tuổi nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng tìm kiếm hot search trên Weibo với hơn 35 triệu lượt đọc chỉ trong 24 giờ.

Lingling Kwong chính thức được vinh danh là "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026" trên Netizens Choice với hơn 22 triệu lượt bình chọn từ khán giả toàn cầu.

Sức hút lớn của Lingling Kwong tại thị trường châu Á bắt nguồn từ nền tảng gia đình đặc biệt. Sinh năm 1995, cô mang hai dòng máu Trung - Thái, sinh ra và lớn lên tại Hong Kong, mãi đến năm 17 tuổi Lingling mới chuyển về Thái Lan sinh sống, nhờ đó sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ gồm tiếng Quan thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh và tiếng Thái.

Trước khi bén duyên với nghệ thuật, người đẹp đã tốt nghiệp cử nhân ngành Quản lý Du lịch tại tại một đại học hàng đầu xứ chùa Vàng. Việc tham gia và đoạt giải Á hậu 1 Miss Khon Kaen 2016 cùng vương miện Miss Khao Suan Kwang 2018 đã trở thành cột mốc khởi đầu, đưa cô bước chân vào con đường giải trí chuyên nghiệp.

Sớm bộc lộ diện mạo nổi bật từ thời sinh viên Đại học Khon Kaen, những ngôi vị nhan sắc là bước đệm đầu tiên đưa cô đến với nghệ thuật.

Từng ngồi bệt bán quần áo vỉa hè đến bà chủ thương hiệu gây quá tải TTTM

Trái ngược với vẻ ngoài đài các ở hiện tại, Lingling Kwong từng trải qua những năm tháng tự lập rất bình dị trước khi bước chân vào làng giải trí, với việc bán quần áo thời trang trên vỉa hè. Một bức hình ngày ấy sau này vô tình được chia sẻ lại đã trở thành tư liệu đắt giá cho hành trình phát triển của ngôi sao Thái Lan.

Ngay cả sau khi đã bước chân vào showbiz, Lingling vẫn kiên trì duy trì công việc bán hàng online. Sự nhạy bén với thời trang cùng định hướng kinh doanh rõ ràng từng được cô chia sẻ rằng nếu không theo đuổi con đường nghệ thuật, có lẽ bản thân vẫn sẽ chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang.

Tư liệu ghi lại hình ảnh mộc mạc của Lingling Kwong thời chưa ai biết đến.

Ngay cả khi đã bắt đầu dấn thân vào làng giải trí, người đẹp vẫn chăm chỉ livestream bán hàng online, nuôi dưỡng niềm đam mê kinh doanh thời trang từ những ngày đầu.

Những năm gần đây, từ sức bật khủng khiếp của dòng phim Girl's Love đã đưa tên tuổi Lingling Kwong cùng bạn diễn Orm Kornnaphat (tạo thành cặp đôi LingOrm) trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Sự bùng nổ danh tiếng này nhanh chóng giúp Lingling trở thành "người đại diện quốc dân".

Tính đến tháng 8/2026, Lingling Kwong hiện bỏ túi tới 34 hợp đồng đại sứ và hợp tác thương hiệu trải dài từ thời trang, mỹ phẩm, phong cách sống cho đến ô tô và bất động sản, khẳng định vị thế của một trong những gương mặt thương mại đắt giá hàng đầu thị trường.

Song song đó, nữ diễn viên hiện thực hóa ước mơ kinh doanh khi thành lập thương hiệu thời trang streetwear Always Wonder vào cuối năm 2024. Tủ đồ của thương hiệu tập trung vào các thiết kế ứng dụng tối giản như áo T-shirt, áo Polo, mũ lưỡi trai và túi tote.

Nữ diễn viên khẳng định sức bật thương mại ấn tượng khi trở thành gương mặt đại diện và đối tác của hơn 34 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực.

Lingling Kwong hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp với thương hiệu thời trang streetwear Always Wonder.

Đầu tháng 5/2025, sự kiện pop-up store kỷ niệm sinh nhật của CEO Lingling Kwong diễn ra tại trung tâm thương mại Siam Paragon đã tạo nên khung cảnh quá tải chưa từng có. Hàng nghìn người hâm mộ từ khắp châu Á đã xếp hàng dài nhiều giờ đồng hồ để sở hữu các sản phẩm giới hạn như "Birthday box set" có giá 3.890 Baht (khoảng 3,1 triệu đồng), áo T-shirt giá 1.390 Baht (khoảng 1,1 triệu đồng) hay mũ lưỡi trai giá 990 Baht (gần 800 nghìn đồng).

Sự kiện không chỉ khẳng định sức hút thương mại thực tế mà còn đánh dấu hành trình vươn lên ngoạn mục của một cô gái từng mưu sinh nơi góc phố.

Sức hút từ các tác phẩm truyền hình giúp nữ diễn viên sở hữu cộng đồng fan khổng lồ, luôn tạo nên những đám đông cuồng nhiệt ở bất kỳ không gian nào cô xuất hiện.

Đại sứ Dior vượt mặt các biểu tượng K-Pop

Tháng 11/2025, Dior chính thức thông báo bổ nhiệm Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat trở thành Brand Ambassadors, nâng cấp từ danh phận Friends of the House trước đó. Đây được đánh giá là bước đi chiến lược của thương hiệu xa xỉ Pháp dưới thời Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson nhằm kết nối sâu sắc hơn với thế hệ trẻ toàn cầu thông qua sự trỗi dậy của Thai Wave.

Sức ảnh hưởng mạnh mẽ vượt khỏi khuôn khổ giải trí của bộ đôi LingOrm khiến Dior không thể bỏ lỡ họ.

Sức ảnh hưởng thời trang của Lingling Kwong được chứng minh bằng những con số dữ liệu đo lường cụ thể. Theo báo cáo từ Karla Otto, Lefty và CTZAR tại Tuần lễ Thời trang Paris mùa Xuân/Hè 2026, Orm Kornnaphat dẫn đầu chỉ số Giá trị Truyền thông Kiếm được (EMV) là 23,5 triệu USD, trong khi Lingling Kwong bám sát ở vị trí tiếp theo với 21,5 triệu USD.

Đến Tuần lễ Thời trang Paris Thu/Đông 2026, dữ liệu phân tích từ Onclusive chỉ ra rằng trong tổng số 17,8 triệu lượt nhắc tới sự kiện trên toàn mạng xã hội, Dior đã chiếm tới 56,05% thị phần thảo luận (Share of Voice). Trong bảng xếp hạng các nhân vật có ảnh hưởng nhất tại Paris mùa này, Lingling Kwong đứng ở vị trí số 1 toàn cầu khi chiếm 31,8% lượng thảo luận, xếp ngay sau là Orm Kornnaphat với 24,6%.

Sự xuất hiện của người đẹp Thái Lan tại Paris Fashion Week liên tục tạo nên "cơn địa chấn" dữ liệu.

Sự hiện diện của bộ đôi đại sứ Thái Lan đã tạo ra hiệu ứng truyền thông áp đảo, vượt qua cả các tượng đài K-Pop lâu năm như Jisoo hay các thành viên BLACKPINK trên hàng ghế đầu. Từ một cô gái lăng xả với công việc bán quần áo, Lingling Kwong giờ đây đã xác lập vị thế của một ngôi sao thời trang có năng lực định hình truyền thông trên bản đồ xa xỉ thế giới.

Cùng với Jisoo, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat là những mỹ nhân châu Á đang tái định hình sức ảnh hưởng và tạo nên sức hút kỷ lục mỗi khi xuất hiện tại hàng ghế đầu của Dior.

Ảnh: FBNV, Internet