Quá khó để chê Suzy

Trong phim "Thần Đèn Ơi, Ước Đi", bên cạnh nhan sắc khuynh đảo, gu ăn mặc sang xịn của Suzy cũng là thứ khiến khán giả mê mệt. Dù là outfit đời thường hay trang phục lộng lẫy, cô nàng đều dễ dàng ghi điểm, trở thành "sách mẫu" mặc đẹp cho nhiều chị em. Những mẫu áo khoác mà Suzy diện trong phim đều nổi bật, mix match kiểu nào cũng đẹp miễn chê. Khám phá tủ áo khoác của Suzy, chị em sẽ học được nhiều bí kíp phối đồ tinh tế cho mùa thu đông này.

Suzy đẹp phát hờn với phong cách sang chảnh nhưng vẫn trẻ trung. Cô diện áo jacket vải sequin lấp lánh, bắt sáng mỗi khi di chuyển, giúp tổng thể trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện. Kết hợp cùng quần jeans rách dáng vintage, Suzy khéo léo cân bằng giữa nét phóng khoáng và sành điệu. Dáng áo này rất hợp cho những outfit ngày thu, bạn có thể tham khảo để sắm về tủ đồ một mẫu tương tự.

Diện áo khoác họa tiết da báo nổi bật, Suzy kết hợp cùng áo đen, quần đen, túi xách đen để cân bằng màu sắc tổng thể. Thiết kế quần ống loe là lựa chọn hoàn hảo giúp tôn dáng và tạo hiệu ứng kéo dài chân, mang lại vẻ sang hiện đại mà vẫn giữ được nét mềm mại. Diện toàn trang phục cơ bản nhưng cách phối cao tay giúp Suzy chiếm trọn spotlight trong mọi khung hình.

Thêm một thiết kế da báo khác được Suzy ưu ái. Lần này, cô chọn dáng áo khoác rộng, phối cùng chân váy da đồng màu, tạo hiệu ứng "tone-sur-tone" nịnh mắt. Để tạo điểm nhấn cho outfit, Suzy khéo léo mix thêm sneaker đỏ cùng chiếc túi màu hồng rực rỡ.

Chiếc áo khoác len họa tiết tuần lộc xinh xắn được Suzy diện cùng quần yếm, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và rạng rỡ. Kiểu họa tiết này từng làm mưa làm gió vài năm trước và đến nay vẫn giữ nguyên sức hút nhờ nét vintage đặc trưng. Dáng áo rộng, chất len dày dặn cùng màu sắc nổi bật giúp outfit vừa ấm áp vừa nổi bật mà không cần thêm nhiều phụ kiện. Đây là gợi ý hoàn hảo cho những ngày thu đông muốn ăn mặc thoải mái mà vẫn có gu.

Suzy kết hợp áo ba lỗ đơn giản với áo khoác bomber màu đỏ, tạo vẻ ngoài vừa năng động vừa tươi trẻ. Với những ai yêu thích phong cách sporty, đây là chiếc áo khoác nên có trong tủ đồ, bởi dễ mix cùng nhiều trang phục và phù hợp với nhiều dịp, từ đi chơi đến đi học.

Diện trench coat màu bạc, Suzy ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài đơn giản nhưng sang trọng, toát lên phong cách quý cô thanh lịch. Chiếc áo này là "con cưng" của mùa lạnh, vừa tôn dáng vừa dễ mặc, giúp vóc dáng trông thanh mảnh, cao ráo hơn. Dù kết hợp cùng váy, quần jeans hay áo len, trench coat vẫn giữ nguyên vẻ thời thượng, thanh lịch, là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa đông của bất cứ cô nàng nào yêu thích sự tinh tế và sang trọng.