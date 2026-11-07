Quá đáng yêu, clip bố lẽo đẽo theo sau con gái 15 tháng tuổi đang dỗi gây sốt

Clip con gái 15 tháng tuổi dỗi bố quyết không lên xe. (Nguồn: @lnher0429)

Khoảnh khắc bé gái 15 tháng tuổi vì dỗi bố mà không chịu lên xe đi cùng đang được chia sẻ trên mạng xã hội , thu hút 2 triệu lượt xem. Biểu cảm đáng yêu, thái độ nhất quyết không nhượng bộ của cô bé khiến nhiều người bật cười.

Người bố đăng tải clip cùng dòng chú thích: “Vợ anh nào ra nhận đi. Con 15 tháng tuổi bị táo bón, bố mẹ đưa đi gặp bác sỹ. Lúc về, con dỗi không thèm lên xe với bố mẹ nữa luôn ”.

Trong clip, người bố đi xe máy song song với con gái đang lẫm chẫm đi bộ. Cô bé dường như vẫn còn chuyện chưa hài lòng nên nhất quyết không chịu lên xe với. Dù bố liên tục gọi, em vẫn giữ nguyên thái độ, khuôn mặt phụng phịu, ánh mắt hướng về phía bố như muốn thể hiện sự giận dỗi. Thỉnh thoảng, cô bé lại quay đi, tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện với bố.

Thấy con gái không chịu hợp tác, người bố quyết định cứ bế lên xe và vỗ yêu mấy cái. Thế nhưng nàng công chúa 15 tháng tuổi vẫn tỏ ra cứng rắn, vùng vằng quay mặt đi. Đối với bé lúc này, có vẻ như việc tỏ thái độ quan trọng hơn cơn mệt.

Hàng loạt cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông với ông bố trẻ đang bị “bình rượu mơ” giận dỗi, không chịu nhìn mặt: “Đúng là đàn ông ở độ tuổi nào cũng phải dỗ dành phái nữ. Khác mỗi chỗ người thì dỗ con gái, người thì dỗ vợ, người thì dỗ cháu”; “Chắc bố đang nghĩ không biết mình đã làm gì sai mà cô công chúa nhỏ giận đến mức không thèm lên xe. Đúng là con gái rượu, đôi khi chưa biết nói nhiều, chỉ cần một cái quay mặt đi là bố đã phải cuống cuồng dỗ dành”.

“Đàn ông số khổ thật, từ lúc làm bố đến lúc về già vẫn phải học cách dỗ dành phụ nữ. Ông bố cam chịu thế này là biết tương lai còn nhiều thử thách rồi”; “Chắc bố cũng bất lực lắm, con gái bé tí mà đã biết giận dỗi ra mặt thế này. Muốn đưa con đi cũng phải lựa lời dỗ dành, không thể nóng vội được”...

Dân mạng cảm thông cùng người bố, chia sẻ rằng đàn ông tuổi nào cũng không thoát khỏi cảnh phải dỗ dành con gái. (Ảnh chụp màn hình)

Như Ý viết: “Ông bố cứ lẽo đẽo theo con mà thấy thương. Trẻ con ở tuổi này có những lúc chẳng hiểu vì sao lại giận, chỉ biết không vừa ý là nhất quyết không chịu. Làm bố đúng là phải có đủ kiên nhẫn. Lần sau bố cháu nhớ rút kinh nghiệm đi bác sỹ thì phải mua thêm quà nhé, chứ không lại bị con giận cho”.

Thanh Dung bình luận: “Nhiều khi bố mẹ chỉ muốn tốt cho con mà các bé quyết tâm không chịu đi bác sỹ. Xem clip thì buồn cười nhưng người trong cuộc chắc cũng sốt ruột lắm. May mà bố vẫn nhẹ nhàng với con, bế lên rồi bé gái vẫn cố vùng vằng ra bằng được mới chịu cơ”.

K hông ít phụ huynh chia sẻ những tình huống tương tự khi con nhỏ không vừa ý, nhất quyết làm theo ý mình. “Nhà tôi cũng có cô con gái 2 tuổi y chang thế này. Có hôm cả nhà chuẩn bị đi chơi, mẹ đã thay quần áo, bố nổ máy chờ sẵn dưới sân mà con nhất quyết không chịu đi. Dỗ dành đủ kiểu không được, càng giục càng khóc. Cuối cùng cả nhà phải ngồi đợi con tự nguôi giận. Trẻ con đúng là có những lý do rất riêng mà người lớn chẳng thể nào hiểu nổi”, Bảo Phong bình luận.

Hồng Quân chia sẻ: “ Con tôi mỗi lần không vừa ý là lập tức quay mặt đi, gọi thế nào cũng không thèm trả lời. Có hôm đang đi siêu thị, bé đòi mua đồ chơi, bố không cho, thế là ngồi bệt xuống sàn ăn vạ. Hai vợ chồng vừa buồn cười vừa bất lực, người ngoài nhìn vào chắc tưởng bố mẹ làm gì có lỗi với con lắm. Đúng là nuôi con nhỏ phải học cách kiên nhẫn mỗi ngày”.

Duy Kiên viết: “ Tôi từng mất gần 20 phút chỉ để thuyết phục con trai 3 tuổi lên xe về nhà. Hôm đó bé đang chơi ở công viên, bố mẹ gọi mãi không về vì còn muốn chơi cầu trượt thêm. Nói một lần không được, dỗ dành cũng không xong, đến lúc bố định bế lên xe thì con khóc ré lên. Cuối cùng phải ngồi xuống nói chuyện, đợi con tự đồng ý mới chịu đi”.