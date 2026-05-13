Tối ngày 11/5, thảm đỏ ra mắt dự án phim điện ảnh Một Thời Ta Đã Yêu đã trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi chứng kiến sự tái xuất của siêu mẫu/diễn viên Quỳnh Thy. Không chỉ gây ấn tượng với vai trò nhà sản xuất và nữ chính, "biểu tượng gợi cảm" một thời còn khiến công chúng trầm trồ bởi sắc vóc gợi cảm bên cạnh hai nam thần Quốc Trường và Quốc Huy.

Tại sự kiện, Quỳnh Thy xuất hiện với layout mang tinh thần evening glam hiện đại, đi theo hướng tối giản nhưng đủ sức tạo điểm nhấn mạnh mẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế đầm đen ôm sát với phần corset satin cổ V sâu, khéo léo tôn vinh bờ vai mảnh và khung xương quai xanh sắc nét.

Siêu mẫu Quỳnh Thy tại sự kiện ra mắt phim do cô đóng chính tổ chức tối 11/5 (Clip: TikTok)

Điểm đắt giá của bộ trang phục nằm ở sự chuyển tiếp chất liệu đầy tinh tế: phần chân váy xuyên thấu đính sequin dạng lưới mang đến cảm giác quyền lực, đậm chất high fashion nhưng vẫn giữ được vẻ thanh thoát. Kết hợp cùng kiểu tóc bob ngắn uốn cụp và layout makeup glowy tự nhiên, Quỳnh Thy toát lên nét quý phái rất điện ảnh. Việc tiết chế phụ kiện bằng bộ trang sức kim cương layer vừa đủ đã giúp cô hoàn thiện vẻ ngoài tựa một minh tinh mà không cần đến sự cầu kỳ rườm rà.

Ngay sau khi hình ảnh thảm đỏ được chia sẻ, netizen đã dành "cơn mưa" lời khen cho nhan sắc của chân dài 8X. Sánh đôi cùng hai nam thần đình đám, Quỳnh Thy vẫn khẳng định vị thế "linh hồn" của dự án bằng thần thái của một ngôi sao dày dặn kinh nghiệm. Sức hút của một biểu tượng gợi cảm thập niên 2000, giúp cô tỏa sáng rực rỡ trong từng khung hình. Nhiều bình luận cho rằng sự sắc sảo và quyến rũ đặc trưng của Quỳnh Thy chính là mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên bộ ba quyền lực cho dự án điện ảnh lần này.

Quỳnh Thy (sinh năm 1984) không phải là cái tên xa lạ với thế hệ khán giả 8X, 9X. Cô là một trong những chân dài đình đám nhất những năm 2000, hoạt động cùng thời với những tên tuổi như Anh Thư, Ngọc Quyên, Võ Hoàng Yến, Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân... Thời đỉnh cao, Quỳnh Thy được mệnh danh là "quả bom gợi cảm" của làng mốt Việt nhờ sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh và thân hình nóng bỏng cùng vòng eo 56cm trứ danh.

Chân dài cũng là một trong số ít người mẫu Việt thời đó liên tục xuất hiện trên các tạp chí quốc tế danh tiếng như Maxim, Stuff, Elle... Ở lĩnh vực phim ảnh, cô để lại dấu ấn qua các tác phẩm như 39 độ yêu, Sắc đẹp và danh vọng. Nhớ về thời hoàng kim, Quỳnh Thy chia sẻ:

"Năm 2007, khi đóng phim truyền hình, thu nhập của tôi tầm 10.000 USD mỗi tháng, tính theo tỉ giá thời đó, chưa kể cát-xê đóng quảng cáo. Tôi cũng từng được tạp chí Đẹp tôn vinh là 'Nghệ sĩ gợi cảm nhất năm' - một danh hiệu vô cùng danh giá vào thời điểm đó."

Sau khi sang Mỹ định cư vào năm 2012, Quỳnh Thy dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung vào kinh doanh. Phản hồi về những đồn đoán xoay quanh việc sống trong biệt thự 25 triệu USD tại Mỹ, Quỳnh Thy giải thích đó thực chất là căn nhà của gia đình từng được cô dùng làm bối cảnh quay video âm nhạc cách đây vài năm. Hiện tại, nữ siêu mẫu tập trung hoàn toàn cho công việc kinh doanh và khẳng định cuộc sống vô cùng ổn định. Cô không ngần ngại tiết lộ mức thu nhập cá nhân mỗi tháng hiện tại "có thể mua được một chiếc túi hiệu Hermès".

Ở tuổi 42, Quỳnh Thy vẫn duy trì được sắc vóc rạng rỡ không thua kém thời đôi mươi. Bí quyết của cô nằm ở việc tập luyện thể thao đều đặn và chế độ ăn uống khoa học. Đặc biệt, người đẹp có niềm đam mê mãnh liệt với môn trượt tuyết và thường xuyên di chuyển đến Colorado để chơi môn thể thao này hàng năm. Việc giữ vững vòng eo 56cm suốt nhiều thập kỷ là minh chứng cho kỷ luật cá nhân đáng nể của biểu tượng gợi cảm một thời.