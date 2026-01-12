50 tuổi nhưng làn da căng bóng không kém gì con gái, người mẹ Hàn chỉ có 3 bí quyết

Một video trên mạng xã hội đang thu hút hàng triệu lượt xem khi một nhà sáng tạo nội dung chia sẻ về làn da không tuổi của mẹ mình - một người phụ nữ 50 tuổi nhưng da căng bóng, khỏe mạnh và hầu như không có nếp nhăn nào.

Nguồn @krystallee22

"Đây là mẹ mình, năm nay 50 tuổi. Da của mẹ rất căng bóng, khỏe mạnh và hầu như không có nếp nhăn nào. Bí quyết không phải là nhờ vào các bước chăm sóc da phức tạp hay trị liệu gì, mà là những thói quen nhỏ nhưng duy trì đều đặn." - cô gái chia sẻ.

Video kết thúc với dòng chữ: " It's all about small but consistent habits" (Tất cả chỉ là về những thói quen nhỏ nhưng kiên trì). Và đây chính là bí quyết mà người mẹ 50 tuổi này muốn chia sẻ.

Ảnh @krystallee22

1. Uống một thìa dầu tía tô mỗi sáng khi đói

Mỗi sáng, trước khi ăn bất cứ thứ gì, người mẹ này đều uống một thìa dầu tía tô (perilla oil) khi bụng còn đói. Đây không phải là một loại dầu phổ biến ở phương Tây, nhưng lại là "thần dược" được yêu thích trong văn hóa chăm sóc sức khỏe châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc.

Dầu tía tô chứa hàm lượng omega-3 cao hơn cả dầu olive, cùng với lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Omega-3 giúp giữ ẩm cho da từ bên trong, duy trì hàng rào bảo vệ da, giảm viêm và tăng cường độ đàn hồi. Chất chống oxy hóa trong dầu tía tô giúp chống lại gốc tự do - nguyên nhân chính gây lão hóa da sớm.

Uống dầu tía tô khi đói giúp cơ thể hấp thụ các dưỡng chất tốt nhất, đồng thời kích thích quá trình trao đổi chất và detox cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên bổ sung omega-3 từ dầu tía tô có làn da ẩm mượt, ít nếp nhăn và chậm lão hóa hơn đáng kể so với người không dùng.

Ảnh @krystallee22

2. Vỗ nhẹ nước lên da thay vì lau khô bằng khăn

Sau khi rửa mặt, thay vì lau khô bằng khăn như nhiều người thường làm, người mẹ này lại vỗ nhẹ nước lên da để giữ độ ẩm. Đây là một bí quyết skincare của phụ nữ Hàn Quốc và Nhật Bản từ lâu đời.

Khi lau khô hoàn toàn bằng khăn, da sẽ mất đi lớp nước tự nhiên, dẫn đến tình trạng khô căng ngay lập tức. Nhưng khi để da còn ẩm một chút, sau đó thoa ngay các sản phẩm dưỡng, độ ẩm sẽ được "khóa" lại hiệu quả hơn rất nhiều.

Cách làm đúng là: sau khi rửa mặt, dùng khăn nhẹ nhàng ấn lên da để thấm bớt nước (không chà xát), sau đó để da còn ẩm khoảng 60-70%, rồi ngay lập tức thoa toner, serum và kem dưỡng ẩm. Da ẩm sẽ giúp các sản phẩm thấm sâu hơn và hiệu quả hơn gấp nhiều lần.

Ảnh @krystallee22

3. Kahi Multi Balm - "Cây sáp thần thánh" không thể thiếu

Sau các bước chăm sóc da cơ bản, có một món mà người mẹ này không bao giờ quên - đó là Kahi Multi Balm, một sản phẩm nổi tiếng từ Hàn Quốc và thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim K-drama.

"Có thể bạn đã thấy nó trong các bộ phim Hàn Quốc – đây là Kahi Multi Balm. Sản phẩm này chứa PDRN và collagen, giống như một cây sáp giúp làm mờ nếp nhăn và dưỡng ẩm cho da." - cô con gái giải thích.

PDRN (Polydeoxyribonucleotide) là thành phần được chiết xuất từ DNA cá hồi, có khả năng tái tạo da, kích thích sản xuất collagen tự nhiên, và chữa lành vết thương nhanh chóng. Collagen thì ai cũng biết - chính là "chìa khóa" giữ cho da căng mịn, đàn hồi và trẻ trung.

Người mẹ thoa Kahi Multi Balm quanh vùng mắt, miệng và cổ - những khu vực da mỏng nhất, dễ khô nhất và dễ xuất hiện nếp nhăn nhất. "Khi da bị mất nước thì đó chính là lúc nếp nhăn dễ xuất hiện nhất." - cô nhấn mạnh.

Điểm đặc biệt của loại sáp này là kết cấu nhẹ, không dính rít như nhiều sản phẩm dầu khác, nhưng vẫn dưỡng ẩm cực tốt và giúp da rạng rỡ suốt cả ngày. Thậm chí, người mẹ còn luôn mang theo một cây trong xe ô tô để bảo vệ da khỏi tác hại của điều hòa - nguyên nhân khiến da khô nhanh và lão hóa sớm.

Ảnh @krystallee22

Sức mạnh của thói quen nhỏ nhưng kiên trì

" Chính những thói quen nhỏ như vậy mới tạo nên sự khác biệt," cô con gái kết luận. Và đó chính là bài học lớn nhất từ câu chuyện này.

Làn da không tuổi của người mẹ 50 tuổi không đến từ những liệu trình thẩm mỹ đắt đỏ, không phải từ các sản phẩm xa xỉ hàng nghìn đô, mà đơn giản chỉ là từ những thói quen nhỏ nhưng được duy trì đều đặn mỗi ngày.

Đây cũng là lời nhắc nhở rằng: trong chăm sóc da, sự kiên trì quan trọng hơn sự hoàn hảo. Không cần một routine 10 bước phức tạp, không cần những sản phẩm đắt đỏ - chỉ cần những thói quen nhỏ, đúng đắn và kiên trì, bạn cũng có thể sở hữu làn da đẹp bất chấp tuổi tác.



