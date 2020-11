Primmy Trương - Xoài Non cùng diện áo dài ren cho ngày ăn hỏi nhưng lại so kè cực "gắt" về makeup, tóc tai

Những ngày cuối năm, showbiz Việt lại nhộn nhịp đông vui khi nhiều cặp đôi cùng tổ chức lễ ăn hỏi, đám cưới. Trong ngày trọng đại, bên cạnh váy cưới thì áo dài cũng là chi tiết được cô dâu và dân tình chú ý. Trùng hợp là có vẻ kiểu áo dài ren năm nay khá được lòng những mỹ nhân Việt, hết Xoài Non chọn diện áo dài ren trong lễ rước dâu lại đến Primmy Trương nền nã trong ngày ăn hỏi. Tuy nhiên dù cùng là kiểu áo dài ren nhưng Primmy Trương và Xoài Non lại so kè cực gắt về khoản tóc tai, makeup nên đã mang đến 2 hình ảnh trái ngược hoàn toàn.



Mới đây, đám hỏi của Phan Thành và Primmy Trương đã thu hút nhiều sự chú ý của dân tình. Trong đám hỏi này, Primmy Trương chọn diện mẫu áo dài ren nền nã, yêu kiều kín đáo.

Cận cảnh mẫu áo dài mà Primmy Trương đã diện. Áo mang phom dáng cổ điển, tông hồng nền nã. Cô cũng chọn kiểu tóc buộc nửa uốn xoăn nhẹ dịu dàng, không dùng quá nhiều phụ kiện mang đến vẻ kín đáo, cổ điển.

Trong lễ rước dâu đình đám, Xoài Non cũng xúng xính trong mẫu áo dài ren. Tuy vẫn giữ phom dáng cổ điển nhưng kiểu áo này có thêm chi tiết phần vải voan cách điệu mang vẻ hiện đại, gợi cảm.

Xoài Non chọn lối búi tóc đeo băng đô hình bướm ngọt ngào, cộng với đó là lối trang điểm tông cam san hô hiện đại tôn nên đường nét tây tây, sang chảnh như gái Pháp.

Như vậy là dù cùng chọn diện áo dài ren trong ngày trọng đại nhưng Primmy Trương và Xoài Non lại khác biệt hoàn toàn. Một bên makeup, tóc tai nền nã truyền thống; một bên lại cầu kỳ, sang chảnh như gái Pháp.

