Postquam thành công tổ chức Tọa đàm da liễu khoa học The Voice Of The Skin 2024

The Voice of The Skin 3 được tổ chức vào ngày 28.05.2024 tại New World Saigon Hotel

Với mong muốn giúp các chủ Spa và các thẩm mỹ viện ứng dụng đa phương pháp trong điều trị da nhạy cảm, cập nhật thêm những cách thức điều trị tiên tiến. Công ty TNHH Song Cát - nhà phân phối các nhãn hàng: Dược mỹ phẩm postQuam Tây Ban Nha, Larimedical - Peel chuyên nghiệp từ Tây Ban Nha và FetoScell - Mesotherapy Exosome từ Hàn Quốc đã đồng tổ chức chương trình, với mục tiêu tạo điều kiện cho các chủ Spa và các thẩm mỹ viện được gặp gỡ, đồng thời giao lưu kinh nghiệm từ bác sĩ và đồng nghiệp những vấn đề liên quan đến giải pháp điều trị da nhạy cảm.



The Voice of The Skin 3 được đồng tổ chức bởi postQuam, Larimedical và FetoScell

Chương trình quy tụ hơn 100 khách mời là bác sĩ da liễu, các chủ Spa và thẩm mỹ viện trên toàn quốc, đồng thời quy tụ sự tham gia của diễn giả, khách mời đặc biệt như: Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Ngọc Ánh, Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu - Giác quan, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Bác sĩ Da Liễu Lương Ngọc Tiến, CO - Founder, trường kinh doanh làm đẹp HP, Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, Nguyên Giảng viên bộ môn da liễu, Đại học Y Dược TP.HCM và Ms Nguyễn Ngọc Anh – Founder Nâu Spa.



Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương với bài báo cáo về chuyên đề "Tai Biến Từ Các Thủ Thuật Thẩm Mỹ Da - Các Giải Pháp Phục Hồi và Chăm Sóc Tại Nhà".

Chương trình The Voice of The Skin 3 mang lại những báo cáo chuyên đề chất lượng xoay quanh chủ đề: "Ứng Dụng Đa Phương Pháp Trong Điều Trị Da Nhạy Cảm". Đây đều là những nội dung gần gũi, bám sát những trở ngại và giải đáp trực diện những khó khăn, khúc mắc về làn da nhạy cảm, đồng thời các chủ spa, thẩm mỹ viện còn được học hỏi các kỹ thuật điều trị da nhạy cảm trực tiếp được thực hành bởi Dược sĩ Đỗ Quyên - Giám đốc chuyên môn Song Cát.



Dược sĩ chuyên môn Khánh Linh với chuyên đề "Ứng dụng Mesotherapy trong điều trị da nhạy cảm do treatment"

Tọa đàm The Voice of The Skin 3 đã nhận được nhiều đánh giá tích cực về tính chuyên môn, sự chỉn chu và chuyên nghiệp từ các chủ Spa, thẩm mỹ viện hay giới chuyên môn. Đồng thời, trong khuôn khổ của chương trình, các chủ Spa và thẩm mỹ viện đã thực hiện Lễ ký kết đối tác chiến lược và nhận bằng chứng nhận quốc tế cùng nhiều quà tặng kèm hấp dẫn.



Các chủ spa nhận bằng chứng nhận quốc tế và quà tặng hấp dẫn tại chương trình

Với thông điệp "Lắng nghe làn da lên tiếng" để có những giải pháp phù hợp giúp làn da trở nên đẹp hơn mỗi ngày, The Voice of The Skin mùa ba đã giải đáp những khó khăn, trở ngại và giải đáp chi tiết các thắc mắc về làn da nhạy cảm, giúp các chủ Spa và thẩm mỹ viện được trao đổi và cập nhật thêm những kiến thức bổ ích.



The Voice of The Skin 3 khép lại thành công rực rỡ

Đây là nguồn động lực giúp postQuam, Larimedical và FetoScell phát triển mạnh mẽ hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng mọi vấn đề da, đóng góp nhiều hơn vào ngành da liễu và làm đẹp tại Việt Nam.



