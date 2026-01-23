Polène sắp tăng giá, dân tình xếp hàng dài tranh thủ mua gom

Thương hiệu túi xách Pháp Polène - vốn được xem là biểu tượng của phong cách quiet luxury và minimalism thanh lịch đang gây chú ý khi thông tin về việc hãng sẽ tăng giá bán từ tháng tháng 2 năm 2026. Điều này trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng yêu túi xách trên nhiều MXH như Instagram, Facebook và TikTok, khi các tín đồ thời trang khuyên nhau "chốt đơn" trước khi bảng giá mới có hiệu lực.

Những chiếc túi Polène làm mưa làm gió khắp MXH. (Nguồn: Instagram)

Polène Nhật Bản đăng tải thông báo về việc điều chỉnh giá bán túi từ ngày 3/2/2026. (Nguồn: Polène)



Mỗi đợt Polène thông báo điều chỉnh giá, các tín đồ thời trang lại tranh thủ “chốt đơn” trước khi những chiếc túi có mức giá mới. (Nguồn: Nguyễn Trang Linh, I_orchiduk)

Hiện mẫu túi CYME - mẫu túi làm nên thương hiệu của Polène có giá 560 USD (~ 14,7 triệu đồng) cho bản thường và 490 USD (~13 triệu đồng) cho bản mini.



Trước đó vào năm 2025, hãng túi xách Pháp này cũng đã từng thông báo về việc tăng giá. Cụ thể, chiếc túi có giá trị nhất của Polène là Cyme Mini, tăng từ 330 € (~11 triệu đồng) lên 380 € (13 triệu đồng), tăng khoảng 20%.

Về vấn đề này, vào năm 2025, Polène đã gửi mail thông báo với khách hàng. Theo nội dung email, thương hiệu cho biết việc điều chỉnh giá bán là một bước đi cần thiết nhằm duy trì cam kết về chất lượng sản phẩm. Brand nhấn mạnh rằng nền tảng cốt lõi của Polène từ trước đến nay vẫn là chế tác thủ công cao cấp, sử dụng chất liệu da thượng hạng và tay nghề thủ công Tây Ban Nha có tính kế thừa lâu đời. Tuy nhiên, trước những biến động liên tục của chi phí nguyên vật liệu và quá trình sản xuất, hãng buộc phải tăng giá một số mẫu túi kể từ thời điểm áp dụng.

Năm 2025, hãng đã mail cho khách hàng về vấn đề tăng giá bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh. (Nguồn: Lilas Maison)

Ra đời tại Paris vào năm 2016, Polène được sáng lập bởi ba anh em Antoine, Mathieu và Elsa Mothay với mục tiêu tạo ra những chiếc túi da cao cấp nhưng vẫn thân thiện với túi tiền hơn so với nhiều nhà mốt truyền thống. Các sản phẩm của hãng sử dụng da bê Ý và Tây Ban Nha, được sản xuất thủ công tại thị trấn Ubrique (Tây Ban Nha), nơi nổi tiếng với kỹ nghệ thuộc da lâu đời và kinh nghiệm hàng thế kỷ. Thiết kế túi Polène được đánh giá cao vì phom dáng mềm mại, tinh tế cùng tính ứng dụng cao trong đời sống hiện đại.

Những chiếc túi Polene vừa đẹp, vừa tiện dụng khi đựng được cả thế giới. (Nguồn: Instagram)

Dù tăng giá những với phong cách thiết kế hiện đại nhưng tinh tế và chất lượng thủ công bền bỉ, Polène vẫn tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong danh mục túi accessible luxury (xa xỉ dễ tiếp cận) đối với nhiều tín đồ thời trang châu Á và phương Tây,