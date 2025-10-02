Phương Ly từ da trắng thành nâu quá nhanh, phương pháp nào làm được như vậy?

Sau thành công của Em Xinh Say Hi, Phương Ly đang là cái tên được săn đón hơn bao giờ hết. Từ sân khấu đến đời thường, nữ ca sĩ đều ghi điểm nhờ thần thái tự tin, cuốn hút. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau chuyến du lịch biển, Phương Ly bất ngờ khiến mạng xã hội dậy sóng khi xuất hiện với làn da nâu óng ả, body cực chiến đến mức khó tin.

Nếu trước đây giọng ca sinh năm 1990 gắn liền với hình ảnh trắng trẻo, ngọt ngào thì nay, màu da của cô thiên hẳn về gam nâu khỏe khoắn, cá tính. Nhiều netizen tiếc nuối visual trong veo ngày nào, đồng loạt khẳng định: Không thể nào chỉ đi biển vài ngày mà có được làn da nâu đều màu, bóng mượt thế này, chắc chắn Phương Ly đã tanning.

Da nâu "tây" loạt hot girl Việt theo đuổi

Với mắt nhìn của số đông người Việt, tanning còn là trào lưu tuy "khó cảm", ít được ủng hộ, đặc biệt với những người đẹp từng được yêu thích với làn da trắng sáng. Thực tế, Phương Ly không phải trường hợp duy nhất. Trước đó, hot girl Huyền 2K4 từng gây chú ý khi công khai nhuộm da để theo đuổi phong cách Âu Mỹ sexy, hiện đại. HLV thể hình Hana Giang Anh cũng chia sẻ hành trình chuyển màu từ trắng sang nâu, khẳng định làn da rám nắng khiến cơ thể săn chắc trông gợi cảm và khỏe khoắn hơn.

Ở thị trường Âu Mỹ, phong cách clean girl với làn da nâu bóng khỏe là biểu tượng của vẻ đẹp hiện đại: cá tính, sexy rất high fashion. Xu hướng này đang lan dần về Việt Nam, được giới trẻ và không ít nghệ sĩ ưa chuộng để đổi gió, tạo visual khác lạ. Một làn da hơi rám nắng giúp tổng thể nổi bật hơn khi phối đồ tông đất, da lộn hay gam màu vintage, đặc biệt là khi bạn sở hữu một body "bốc lửa".

Có nhiều cách để đạt được làn da nâu, từ tắm nắng thật đến dùng công nghệ tanning. Mỗi phương pháp có ưu nhược riêng, chi phí khác nhau và mức độ an toàn cũng khác nhau, phù hợp cho nhiều đối tượng.

Các phương pháp nhuộm da phổ biến tại Việt Nam

1. Tanning bằng máy (Sunbed)

Đây là công nghệ phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay trong nhuộm da nhân tạo. Đây là dạng tanning bằng tia UV trong máy chuyên dụng. Ergoline là một trong những thương hiệu máy đứng (stand-up) của Đức được các SPA/clinic trong và ngoài nước quốc tế tin dùng. Người sử dụng sẽ đứng trong buồng máy, sử dụng tia UV nhân tạo mô phỏng ánh nắng mặt trời để kích thích melanin, tạo màu nâu tự nhiên. Phù hợp cho người muốn giữ màu da lâu dài, không ngại đầu tư thời gian và chi phí.

- Ưu điểm: Nhanh hơn tanning truyền thống. Màu da lên rất tự nhiên, bền và đều sau vài phiên. Hiệu quả giữ được từ 2-3 tháng nếu chăm sóc tốt. Có thể điều chỉnh cấp độ đậm nhạt theo mong muốn. Phù hợp cho người muốn giữ màu da lâu dài, không ngại đầu tư thời gian và chi phí.

- Nhược điểm và rủi ro: Đây là phương pháp dùng UV nên về bản chất có tác hại với da nếu lạm dụng (lão hóa da, nguy cơ tổn thương da lâu dài). Cần được thực hiện bởi cơ sở uy tín, theo liệu trình kiểm soát.

- Chi phí: thường tính theo session, ở Việt Nam dao động khá rộng tùy spa từ 500.000 - 1.000.000 đồng/session. Nhiều nơi bán gói liệu trình, một liệu trình đầy đủ trung bình khoảng 2.000.000 đồng.

Tại TP.HCM, Glow Inc đang là cái tên được phái đẹp quan tâm khi nhắc đến dịch vụ nhuộm da sunbed, Huyền 2K4 hay Hana Giang Anh là một trong số đó. Spa hiện sở hữu dòng máy Ergoline Sunrise 6200 Stand-Up. Khác với giường nằm, thiết kế dạng đứng cho phép người trải nghiệm thoải mái di chuyển, hạn chế vết hằn trên da và đảm bảo ánh sáng UV phân bổ đồng đều. Spa có gói 3 lần tanning kèm lotion với giá chỉ từ 1,8 triệu đồng.

Một địa chỉ khác cũng được giới yêu làm đẹp và người nổi tiếng tin tưởng là Luxe Aesthetic Clinic. Đây là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chuyển giao công nghệ EVA Hybrid từ Ý, hiện đại bậc nhất trong lĩnh vực tanning. Công nghệ này ứng dụng hệ thống đèn LED mô phỏng ánh nắng mặt trời tự nhiên, truyền qua kính plexiglass cao cấp, cho phép dễ dàng kiểm soát nhiệt độ cũng như phạm vi tác động lên da.

2. Xịt giả nắng (Spray tan booth)

Đây là phương pháp "sunless tanning" phổ biến trong studio, spa. Dùng buồng xịt (booth) phun dung dịch chứa DHA - hoạt chất chuyển hóa trên bề mặt da để tạo màu nâu tạm thời.

- Ưu điểm: Hiệu quả ngay sau 1 lần xịt, da sẽ lên tone rõ rệt chỉ trong 1 buổi, không cần nhiều session như tanning bằng máy. Đây cũng là lựa chọn phù hợp hơn với người mới hoặc những ai muốn thử vibe da nâu cho sự kiện, chuyến du lịch ngắn ngày mà chưa chắc chắn có muốn gắn bó lâu dài hay không. Ngoài ra, vì không dùng tia UV nên mức độ an toàn cao hơn, ít gây hại cho tế bào da.

- Nhược điểm: Màu chỉ duy trì khoảng 5 - 10 ngày tùy cách chăm sóc. Nếu da không được tẩy tế bào chết kỹ thì dễ bị loang hoặc không đều. Một số người có thể nhạy cảm với dung dịch, nên test trước.

- Chi phí: một lần xịt thường từ vài trăm đến 1.000.000 - 2.000.000 đồng, có gói combo.

Tại Glow Inc, Spray Tan Booth cũng là 1 trong 2 lựa chọn phổ biến với giá cả hợp lý để “nhập môn” hoàn hảo cho người mới bắt đầu hành trình theo đuổi làn da nâu.

3. Kem/foaming tự nhuộm (Self-tanning lotion/mousse)

Đây là phương pháp tự nhuộm da tại nhà, thay vì đến spa hay phơi nắng, bạn có thể mua sản phẩm nhuộm da về tự thao tác. Thành phần chủ đạo là DHA có khả năng phản ứng với lớp sừng ngoài cùng để làm da sậm màu trong vài giờ.

Với lotion: Thoa trực tiếp lên da sau khi đã tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm. Màu sẽ lên dần trong 2-6 giờ, đạt đỉnh sau 24 giờ. Với mousse: Dạng bọt xốp, cần dùng găng tay chuyên dụng để tán đều. Mousse dễ spread hơn lotion, khô nhanh, ít để lại cảm giác dính dớp.

- Ưu điểm: Có thể tự làm tại nhà, chủ động tone da theo ý muốn. Màu da tự nhiên hơn so với makeup, ít bị cam đỏ nếu chọn sản phẩm chất lượng. Không tiếp xúc tia UV, an toàn hơn phơi nắng hay sunbed.

- Nhược điểm: Kết quả phụ thuộc kỹ năng bôi đều tay, dễ bị loang lổ, vệt màu. Thời gian giữ màu ngắn (5-7 ngày), phai nhanh hơn spray tan chuyên nghiệp. Có thể dây ra quần áo, ga giường trong 24h đầu nếu chưa khô hoàn toàn.

- Chi phí: Dao động từ 400.000 – 1.500.000 đồng/chai, mỗi chai dùng được 5-8 lần cho toàn body.