Phụ nữ Pháp diện đồ màu sắc rất khéo với 4 công thức nổi bật mà vẫn tinh tế

Phong cách thời trang Pháp luôn gợi lên cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng và có phần "không cố gắng". Điều thú vị là phụ nữ Pháp không hề chỉ mặc đồ đen, trắng hay những gam màu trung tính như nhiều người vẫn nghĩ. Họ vẫn sử dụng màu sắc, nhưng theo những cách tinh tế, vừa đủ để tạo điểm nhấn mà không làm mất đi vẻ thanh lịch đặc trưng. Dưới đây là 4 công thức phối màu đơn giản nhưng hiệu quả mà phụ nữ Pháp thường áp dụng:

Set đồ màu pastel và trắng

Một trong những cách dễ nhất để phụ nữ Pháp đưa màu sắc vào trang phục là kết hợp các gam pastel với màu trắng. Pastel mang đến sự nhẹ nhàng, nữ tính, trong khi trắng giúp tổng thể trở nên tinh gọn và sáng sủa.

Một chiếc áo sơ mi xanh baby blue mặc cùng quần trắng ống suông là ví dụ rất điển hình. Hoặc bạn có thể chọn áo blouse màu hồng nhạt phối với chân váy trắng chữ A. Công thức này tạo cảm giác tươi mới nhưng vẫn thanh lịch, đặc biệt phù hợp với mùa xuân và mùa hè.

Điểm đặc biệt của phụ nữ Pháp là họ thường chỉ chọn một màu pastel làm điểm nhấn, thay vì kết hợp nhiều màu cùng lúc. Điều này giúp bộ trang phục trông tinh tế và dễ chịu cho mắt. Các chất liệu mềm mại như cotton, linen hay lụa cũng được ưu tiên để giữ được vẻ tự nhiên đặc trưng.

Giày và túi xách màu sắc cho outfit màu trung tính

Nếu nhìn vào style của nhiều phụ nữ Pháp, bạn sẽ thấy rất nhiều trang phục màu trung tính như beige, trắng, xám, navy hay đen. Tuy nhiên, họ không để những bộ đồ này trở nên nhàm chán. Bí quyết nằm ở phụ kiện.

Thay vì mặc cả bộ đồ nhiều màu sắc, phụ nữ Pháp thường giữ trang phục đơn giản và thêm màu ở giày hoặc túi xách. Ví dụ, một outfit gồm quần jeans xanh đậm, áo thun trắng và blazer màu be có thể trở nên thú vị hơn nhờ đôi giày đỏ hoặc túi xách xanh lá.

Cách phối này giúp màu sắc trở thành điểm nhấn nhỏ nhưng rất hiệu quả. Đôi khi chỉ cần một chiếc túi vàng mù tạt hoặc đôi giày ballet màu đỏ tươi cũng đủ khiến cả set đồ trở nên nổi bật.

Ưu điểm của công thức này là tính linh hoạt. Bạn có thể thay đổi phụ kiện để tạo cảm giác hoàn toàn mới cho cùng một bộ trang phục. Đây cũng là lý do phụ nữ Pháp thường đầu tư vào vài món phụ kiện màu sắc chất lượng tốt thay vì mua quá nhiều quần áo.

Áo sơ mi kẻ và item trơn màu

Áo sơ mi kẻ sọc là món đồ quen thuộc trong thời trang Pháp. Nó mang lại cảm giác cổ điển, gọn gàng và có chút phóng khoáng. Tuy nhiên, để giữ cho trang phục cân bằng, phụ nữ Pháp thường kết hợp áo kẻ với những item trơn màu.

Ví dụ đơn giản là áo sơ mi kẻ xanh trắng mặc cùng quần jeans xanh nhạt hoặc quần âu đen. Nếu muốn nữ tính hơn, họ có thể phối với chân váy midi trơn màu.

Nguyên tắc ở đây khá rõ ràng: chỉ để một yếu tố nổi bật, trong trường hợp này là họa tiết kẻ. Những món đồ còn lại giữ màu sắc đơn giản để tổng thể không bị quá nhiều chi tiết.

Phụ nữ Pháp cũng thường chọn kiểu kẻ sọc thanh mảnh, màu sắc dịu như xanh nhạt, beige hay xám. Những gam màu này giúp chiếc áo trông tinh tế hơn và dễ phối với nhiều trang phục khác nhau.

Váy họa tiết

Váy họa tiết là món đồ không thể thiếu trong phong cách thời trang Pháp, đặc biệt là vào mùa hè. Từ hoa nhí, hoa to bản, chấm bi cho đến họa tiết vintage, những chiếc váy này mang lại cảm giác lãng mạn và nữ tính.

Điểm khác biệt là phụ nữ Pháp thường chọn họa tiết nhỏ hoặc vừa phải, thay vì các pattern quá lớn hoặc quá sặc sỡ. Những tông màu nền như kem, navy, đỏ rượu vang hay xanh lá trầm giúp chiếc váy trông thanh lịch hơn.

Cách họ mặc váy họa tiết cũng rất đơn giản. Thông thường chỉ cần thêm một đôi sandal da, giày ballet hoặc sandal cao gót là đủ. Phụ kiện hiếm khi quá cầu kỳ, bởi chiếc váy đã là điểm nhấn chính.

Ảnh: Instagram