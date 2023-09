Phụ nữ Pháp đang rất chuộng 4 kiểu áo tay dài này để mặc mỗi khi ra đường

Áo kẻ ngang



Nếu yêu thích phong cách thời trang Pháp, chắc hẳn bạn sẽ chẳng hề lạ lẫm với những chiếc áo thun kẻ ngang thanh lịch của phụ nữ nước này. Cứ đến mùa thu, mẫu áo này lại được các quý cô Paris lựa chọn để lên đồ mỗi khi đi ra ngoài. Vậy áo thun kẻ ngang có gì thú vị mà khiến nhiều cô nàng mê mệt đến vậy?

Xét về kiểu dáng, áo thun kẻ ngang không có nhiều điểm khác biệt so với các mẫu áo khác trên thị trường. Tuy nhiên, điểm cộng của chúng nằm ở họa tiết kẻ ngang thanh lịch và trẻ trung. Áo kẻ ngang dễ dàng gây ấn tượng với bất kỳ ai bởi vẻ đẹp của sự tối giản và thanh lịch. Ngoài ra, chúng cũng là điểm nhấn giúp trang phục của phái đẹp không bị tẻ nhạt hay đơn điệu quá đà. Nhờ vậy, khi diện lên mình những chiếc áo kẻ ngang, chị em sẽ trở nên hiện đại, năng động và có gu hơn rất nhiều.

Áo len tăm cách điệu

Bên cạnh áo kẻ ngang, thì áo len tăm cũng được coi là ngôi sao trong tủ đồ mùa thu của phụ nữ Pháp. Vào mùa này, các quý cô Paris sẽ không chọn những chiếc áo len cổ cao mà thay vào đó là dáng cổ tim, cổ vuông hay cổ tròn tinh tế, giúp khoe được nét nữ tính và cuốn hút trên cơ thể.

Áo len tăm thường có chất liệu mỏng và có độ ôm dáng nhất định. Do đó, diện kiểu áo này vào mùa thu vô cùng thoải mái và dễ chịu. Không những vậy, việc mix đồ với mẫu áo này cũng cực kỳ dễ dàng. Nếu bạn là một cô nàng bận rộn thì chỉ cần phối chúng với chiếc quần jeans trong tủ là đã có thể tự tin ra ngoài với giao diện chỉn chu và sành điệu rồi.

Áo sơ mi kiểu

Mùa thu là thời điểm hoàn hảo để phụ nữ Pháp lăng xê những mẫu áo kiểu cách và điệu đà. Một trong số đó phải kể đến chiếc áo sơ mi kiểu với các chi tiết bèo nhún, xếp ly hay ren mềm mại. Đi cùng với phom dáng bánh bèo đó chính là gam màu trắng tinh khiến giúp chị em như hóa thân thành một nàng thơ nước Pháp chính hiệu.

Muốn mặc đẹp với chiếc áo này, bạn nhất định không được bỏ qua công thức phối đồ thương hiệu là: áo sơ mi kiểu + quần jeans. Sự kết hơn đơn giản nhưng tinh tế này sẽ giúp chị em ghi điểm cực mạnh trong mắt tất cả mọi người dù là ứng dụng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Áo cardigan

Mẫu áo cuối cùng là item ''must have'' của phụ nữ Pháp nói riêng và phái đẹp nói chung, đó chính là áo cardigan. Nhắc đến áo cardigan, chúng ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh các quý cô, các tiểu thư ngọt ngào và quý phái. Do đó, cứ vào cái mùa lãng mạn này là áo cardigan lại trở thành một trong những item đắt hàng nhất được đông đảo chị em lựa chọn. Nếu muốn mặc đẹp giống gái Pháp, thì bạn nhất định phải đầu tư cho bản thân ít nhất 1 chiếc áo len cardigan cho tủ đồ.

