Phụ nữ chọn đẹp an toàn cùng chuẩn AACI

Mới đây, Phòng khám Da liễu & Thẩm mỹ Pensilia chính thức đạt chứng nhận y tế quốc tế AACI – một trong những tiêu chuẩn kiểm định khắt khe trong lĩnh vực y khoa nhưng phía sau cột mốc này, điều đáng nói không chỉ là một "chứng nhận".

Phòng khám Da liễu & Thẩm mỹ Pensilia nhận chứng nhận Quốc tế AACI

Khi làm đẹp không còn là câu chuyện cảm tính

Trong nhiều năm, quyết định làm đẹp của phụ nữ thường đến từ lời giới thiệu, trải nghiệm của người quen hoặc cảm nhận cá nhân sau khi tư vấn.

Tuy nhiên, khi thị trường phát triển nhanh, đi kèm với đó là không ít rủi ro, một câu hỏi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn: "Tiêu chuẩn nào đảm bảo mình đang được điều trị đúng cách?"

AACI – hệ thống kiểm định chất lượng y tế quốc tế – được xem là một trong những câu trả lời. Không chỉ đánh giá kết quả điều trị, AACI kiểm tra toàn bộ hệ thống: từ quy trình, con người đến cách kiểm soát rủi ro.

Ông Tạ Chí Cường – Tổng giám đốc Pensilia và BS CKII Nguyễn Phương Thảo – Giám đốc chuyên môn Pensilia nhận chứng nhận AACI

Chia sẻ về hành trình đạt AACI, BS CKII Nguyễn Phương Thảo – Giám đốc chuyên môn Pensilia cho biết: "Đây là một cột mốc đáng tự hào, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn. AACI không chỉ là một chứng nhận, mà là sự thay đổi trong cách chúng tôi tiếp cận chuyên môn mỗi ngày."

Theo bác sĩ, thách thức lớn nhất không phải là xây dựng quy trình, mà là duy trì sự tuân thủ một cách nhất quán trong thực tế.

"Lý thuyết thì rõ ràng, nhưng thực tế luôn có áp lực công việc, thói quen cũ, sự khác biệt giữa các cá nhân. AACI yêu cầu chúng tôi xây dựng một hệ thống mà chất lượng không phụ thuộc vào một người cụ thể."

Điều đó có nghĩa là, phía sau mỗi liệu trình khách hàng trải nghiệm là một hệ thống vận hành được kiểm soát liên tục – không phải dựa vào cảm tính hay kinh nghiệm cá nhân.

BS CKII Nguyễn Phương Thảo – Giám đốc chuyên môn của Pensilia – chia sẻ về hành trình đạt chứng nhận AACI

Khách hàng sẽ "cảm nhận" được điều gì?

Không phải ai cũng hiểu rõ một chứng nhận y tế bao gồm những gì. Nhưng theo BS CKII Nguyễn Phương Thảo, khách hàng hoàn toàn có thể nhận ra sự khác biệt qua trải nghiệm:

"Khách hàng sẽ thấy quy trình điều trị rõ ràng hơn, mức độ an toàn được nâng cao và toàn bộ trải nghiệm trở nên chuyên nghiệp, đồng bộ hơn."

Điều này thể hiện ở những chi tiết rất cụ thể: Tư vấn có lộ trình rõ ràng, các bước điều trị được kiểm soát, theo dõi sau điều trị bài bản hơn và quan trọng nhất là cảm giác biết mình đang được chăm sóc trong một hệ thống có kiểm chứng.

Vì sao "an toàn" đang trở thành ưu tiên hàng đầu?

Nếu trước đây, nhiều người sẵn sàng thử nghiệm để đạt hiệu quả nhanh, thì hiện tại, tâm lý đã thay đổi rõ rệt. Phụ nữ hiện đại bắt đầu: Tìm hiểu kỹ về cơ sở y tế trước khi quyết định, quan tâm đến chuyên môn và quy trình, đặt câu hỏi về rủi ro, không chỉ kết quả. Trong bối cảnh đó, những tiêu chuẩn như AACI không còn là "điểm cộng", mà dần trở thành một yếu tố để cân nhắc lựa chọn.

BS CKII Nguyễn Phương Thảo – Giám đốc chuyên môn Pensilia trả lời phỏng vấn cùng các quý báo

Một bước tiến không chỉ cho riêng một phòng khám

Theo đánh giá từ góc độ chuyên môn, việc một cơ sở da liễu – thẩm mỹ tại Việt Nam đạt chuẩn AACI không chỉ mang ý nghĩa riêng lẻ.

"Khi có những đơn vị tiên phong đạt chuẩn quốc tế, thị trường sẽ dần hình thành những chuẩn mực rõ ràng hơn, và khách hàng cũng được bảo vệ tốt hơn" - BS CKII Nguyễn Phương Thảo chia sẻ.

Đây có thể xem là một tín hiệu cho thấy ngành làm đẹp đang dịch chuyển từ "dịch vụ" sang "y khoa", từ "hiệu quả nhanh" sang "an toàn bền vững".

Khi làm đẹp không còn là đánh đổi

Một làn da đẹp có thể mang lại sự tự tin. Nhưng với nhiều phụ nữ, sự tự tin đó chỉ thực sự trọn vẹn khi đi kèm với cảm giác an tâm và có lẽ, điều mà họ tìm kiếm không phải là một liệu trình tốt nhất, mà là: một nơi họ có thể tin rằng mọi quyết định chuyên môn đều được đặt trên nền tảng khoa học và trách nhiệm.

Phòng khám Da liễu & Thẩm mỹ Pensilia

Đẹp an toàn, chuẩn y khoa

Pensilia Nguyễn Đình Chiểu: 413 – 415 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0938 777 885