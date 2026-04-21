Hành trình tiêu dùng bền vững của NeBiolina - Từ khẩu hiệu đến hành động

Phong trào tiêu dùng xanh tại Việt Nam.

Theo khảo sát của NielsenIQ phối hợp cùng VBCSD, 72% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm xanh. Nhu cầu hàng thân thiện môi trường tăng trung bình 15% mỗi năm giai đoạn 2021–2023 (Theo báo cáo của Bộ Công Thương). Và doanh số nhóm hàng xanh có thể tăng tới 40–60% khi có truyền thông đồng bộ.

Tuy nhiên, một thực tế đáng suy ngẫm là tại các đô thị lớn, chỉ khoảng 12-18% duy trì được thói quen này hàng ngày. Khoảng cách giữa ý định và hành động không đến từ sự thiếu hụt mong muốn, mà đến từ sự hoài nghi. Thị trường mỹ phẩm đang tràn ngập những nhãn hiệu "xanh nửa vời" - không chứng nhận, không kiểm nghiệm, không minh bạch khiến nhiều người phải ngập ngừng khi định mua một sản phẩm "xanh" nào đó.

Người tiêu dùng Việt Nam yêu thích những sản phẩm xanh nhưng khó duy trì vì thiếu niềm tin

Mỹ phẩm hữu cơ: Không chỉ tốt cho da, còn tốt cho hành tinh

Lựa chọn một sản phẩm hữu cơ thực thụ không chỉ đơn thuần là việc chăm sóc da, mà là một quyết định có trách nhiệm với hệ sinh thái. Khi một sản phẩm đạt chuẩn hữu cơ với ít nhất 95% nguyên liệu được canh tác không thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học - đó là lúc chúng ta đang bảo vệ nguồn nước ngầm và đa dạng sinh học.

Sự tác động này không phải là những khái niệm trừu tượng. Nó hỗ trợ trực tiếp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG 12 và 13) của Liên Hợp Quốc về tiêu dùng có trách nhiệm và hành động vì khí hậu. Mỗi sản phẩm hữu cơ thực sự được sản xuất với quy trình kiểm soát carbon footprint nghiêm ngặt và bao bì tái chế chính là một lời cam kết thầm lặng rằng: vẻ đẹp của con người không nhất thiết phải đánh đổi bằng sự tổn thương của thiên nhiên.

Lời cam kết bảo vệ môi trường của NeBiolina

Tại vùng đất Cà dei Fiori, miền Bắc Italy, NeBiolina bắt đầu câu chuyện của mình từ những cánh đồng yến mạch canh tác theo phương pháp biodynamic. Đây là nơi sự sống được tôn trọng theo nhịp điệu của đất trời, không bị thúc ép bởi phân bón hay thuốc trừ sâu.

Sự tự tin của NeBiolina không đến từ những chiến dịch quảng bá rầm rộ mà đến từ chứng nhận ICEA Eco Bio Cosmetics - một trong những tiêu chuẩn hữu cơ khắt khe nhất được in rõ ràng trên mỗi bao bì. Hàm lượng kim loại nặng (Nickel, Chromium, Cobalt) được kiểm soát dưới 0,4 ppm, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế.

Chứng nhận hữu cơ ICEA chính là lời cam kết uy tín về trách nhiệm với sức khỏe và môi trường

Không dừng lại ở đó, thương hiệu cam kết loại bỏ các thành phần có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ: không paraben, không phenoxyethanol, không cồn, không SLES, không PEG, không SLS, không silicone, không parafin, không chất tạo màu, không xà phòng, đảm bảo dịu lành cho cả những làn da nhạy cảm nhất.

NeBiolina và mục tiêu mang "mỹ phẩm hữu cơ thật" đến người tiêu dùng Việt Nam

Sứ mệnh của thương hiệu vẫn luôn được giữ nhất quán từ khi ra đời cho đến nay, suốt hơn một thập kỷ và đi qua 12 quốc gia. Đó là mang đến các sản phẩm chăm sóc đạt chứng nhận hữu cơ chuẩn quốc tế, phát triển từ công thức tối giản theo sinh lý làn da, được kiểm chứng hiệu quả và lành tính. Ở NeBiolina, mỗi lựa chọn chăm sóc trở thành một hành động an toàn, minh bạch và có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, và với môi trường sống.

Tại Việt Nam, hành trình đó bắt đầu bằng Proud Hearts Launch - nhưng không kết thúc ở đó. NeBiolina cùng đơn vị phân phối Hunmed xác định tầm nhìn dài hạn: Xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc da nguyên bản. Thương hiệu này muốn chứng minh rằng "hữu cơ thật" là một tiêu chuẩn có thể chạm tới, không phải là một đặc quyền xa xỉ.

Tiêu dùng bền vững đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cái chạm nhẹ trên da bé, một ánh mắt tin tưởng của mẹ khi đọc bảng thành phần, hay một sự lựa chọn tử tế với môi trường. NeBiolina nguyện là người bạn đồng hành điềm tĩnh, cùng các gia đình Việt viết tiếp hành trình yêu thương đầy trách nhiệm đó.