Phụ nữ 40+ nên thử 10 màu nhuộm giúp tóc bạc hòa vào tóc đen tự nhiên

Nếu không muốn vài tuần lại phải ra salon dặm chân tóc, bạn có thể tham khảo xu hướng nhuộm highlight thân thiện với tóc bạc đang được ưa chuộng tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thay vì phủ màu tối lên toàn bộ tóc bạc, kỹ thuật này dùng các đường highlight mảnh, hiệu ứng chuyển màu hoặc nhuộm quét tay để tạo nhiều sắc độ đậm nhạt. Khi tóc mới mọc ra, màu tóc đen, tóc bạc và phần nhuộm có thể hòa vào nhau tự nhiên hơn, nhờ đó giảm cảm giác chân tóc bị chia vạch rõ rệt.

Điểm quan trọng nhất là không chọn màu nhuộm lệch quá xa màu tóc nguyên bản. Những gam nâu trầm, nâu be, nâu khói hay nâu trà sữa thường dễ duy trì hơn tóc tẩy sáng toàn bộ. Nếu muốn kéo dài thời gian giữa các lần nhuộm, hãy trao đổi với thợ làm tóc về thiết kế giữ chân tóc tối, kết hợp highlight mềm và chuyển màu nhẹ.

Nâu be trà sữa là lựa chọn dễ thử nhất. Những sợi highlight mảnh trên nền tóc nâu sẫm tạo hiệu ứng sáng tối vừa phải, giúp tóc bạc bớt tập trung thành từng mảng. Gam màu có độ mờ nhẹ này cũng khiến tổng thể mái tóc trông mềm và nhẹ hơn, hợp với da vàng, da trung tính.

Với người không muốn nhuộm sáng từ chân tóc, nâu sữa yến mạch ở phần đuôi là gợi ý an toàn. Chân tóc nâu trầm chuyển dần sang phần đuôi sáng hơn sẽ tạo độ bồng bềnh cho mái tóc mà không khiến tóc mới mọc trở thành tâm điểm. Chỉ cần uốn lơi hoặc sấy cụp nhẹ, hiệu ứng chuyển màu đã rõ nét hơn.

Nếu tóc bạc nhiều, có thể thử nâu khói xám nhuộm quét tay. Kỹ thuật này không tạo các vệt màu đều tăm tắp mà để sắc độ đan xen tự nhiên, nhờ đó giảm tương phản giữa tóc bạc, tóc đen và tóc đã nhuộm. Đây là lựa chọn phù hợp với người thích tông lạnh, làn da sáng hoặc trung tính.

Những ai chuộng tông ấm có thể chọn nâu caramel ánh mật ong. Trên nền tóc nâu đậm, các sợi ánh vàng nâu giúp diện mạo sáng hơn mà không quá chói. Màu này đặc biệt hợp với mái tóc dày, dễ trông nặng nề, vì hiệu ứng ánh sáng sẽ giúp các lớp tóc có chiều sâu hơn.

Muốn thật kín đáo, hãy bắt đầu từ highlight sợi mảnh màu moka hoặc ca cao đậm. Đây là kiểu nhuộm ít tương phản, gần với màu tóc tự nhiên nên phù hợp cả môi trường công sở lẫn nhóm phụ nữ trưởng thành. Tóc mới mọc ra sẽ ít lộ, đồng thời mái tóc vẫn có độ bóng và chuyển động dưới ánh sáng.

Ngoài ra, đỏ rượu berry, nâu hồng phấn, nâu hồng sương mờ cũng là những gam tạo điểm nhấn mà không cần tẩy tóc quá sáng.

Các sắc màu này khi phai thường chuyển dần về nâu mềm mại, dễ hòa với nền tóc hơn những màu thời trang quá rực. Nếu muốn thay đổi nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, bạn có thể thử highlight nâu caramel ở lớp tóc bên trong: khi xõa tóc vẫn trầm, nhưng buộc tóc hoặc vén tóc qua tai sẽ lộ nét mới mẻ.

Dù chọn màu nào, hãy ưu tiên đường highlight mảnh, màu chuyển thấp tương phản và giữ một phần chân tóc tối. Trước khi nhuộm, nên nói rõ với thợ rằng bạn muốn che tóc bạc tự nhiên, không tạo ranh giới chân tóc rõ và hạn chế phải dặm màu thường xuyên. Một thiết kế phù hợp sẽ giúp mái tóc có chiều sâu, trẻ trung hơn mà vẫn dễ chăm sóc khi tóc dài ra.