Phụ nữ 30+ nên thử 8 màu tóc nâu sương mờ: Nhẹ nhàng, sang và không kén da

Điểm cộng lớn của nhóm màu này là đa phần không cần tẩy tóc, ít lộ chân tóc và khi phai cũng chuyển dần sang các sắc nâu dịu, không bị vàng cam quá rõ. Đây là lựa chọn hợp với những ai muốn đổi diện mạo cho mùa mới nhưng không muốn phải dặm màu liên tục.

1. Nâu trà sữa sương mờ

Nâu trà sữa sương mờ là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhạt nhòa cho mùa thu. Trên nền nâu cổ điển, màu tóc được pha thêm sắc kem sữa nhẹ để giảm độ rực, tạo cảm giác mịn và trong hơn. Khác với nâu trà sữa thiên vàng, phiên bản này có độ trầm vừa phải, giúp da vàng hoặc da tự nhiên không bị xỉn màu.

Phần lớn nền tóc đen có thể nhuộm màu này mà không cần tẩy; với tóc quá đen, thợ có thể nâng tông nhẹ để màu lên rõ hơn. Khi phai, tóc chuyển dần sang nâu hạnh nhân hoặc nâu be mềm mại, vẫn giữ được vẻ chỉn chu.

2. Nâu cacao lạnh

Nếu yêu thích tóc màu trầm nhưng sợ diện mạo bị nặng nề, nâu cacao lạnh là gợi ý rất đáng thử. Sắc nâu đậm được thêm một lớp ánh khói xám nhẹ, nhờ đó mái tóc nhìn vẫn sâu nhưng có độ thoáng và bắt sáng tinh tế.

Trong nhà, tóc trông gần với màu nâu đen; khi ra nắng, ánh lạnh mới hiện lên dịu dàng. Màu này đặc biệt hợp da vàng, da trung tính hoặc da ngăm khỏe khoắn. Không cần tẩy tóc, đồng thời ít bị ngả cam khi phai, nên phù hợp với người muốn nhuộm tóc đẹp mà vẫn dễ chăm.

3. Nâu hạt dẻ mật ong

Nâu hạt dẻ mật ong mang sắc ấm áp rất đặc trưng của mùa thu. Nền nâu được pha thêm ánh mật ong và hạt dẻ, tạo hiệu ứng bóng nhẹ, có chiều sâu hơn so với màu nâu vàng thông thường. Màu tóc không quá sáng nhưng vẫn đủ để gương mặt trông tươi tắn, nữ tính.

Đây là lựa chọn phù hợp với da thiên vàng, da tự nhiên và làn da khỏe. Khi kết hợp cùng tóc dài uốn lơi, tóc tỉa tầng hoặc tóc ngang vai, nâu hạt dẻ mật ong giúp tổng thể trông mềm mại theo phong cách Hàn Quốc. Sau một thời gian, màu sẽ chuyển dần sang nâu caramel thay vì vàng chói.

4. Nâu xám ánh lanh kiểu Nhật

Muốn mái tóc có chất Nhật Bản rõ nét, bạn có thể chọn nâu xám ánh lanh. Màu tóc là sự pha trộn giữa nâu trầm, xám khói nhẹ và một chút ánh lanh, giúp giảm bớt sắc vàng vốn dễ xuất hiện trên nền tóc châu Á.

Nâu xám ánh lanh hợp với da sáng, da vàng và da trung tính. Không tẩy tóc vẫn có thể nhuộm được phiên bản trầm; tuy nhiên, nếu nâng nền tóc nhẹ, hiệu ứng sương mờ và độ trong sẽ rõ hơn. Đây cũng là màu tóc giúp diện mạo trông hiện đại mà không quá nổi bật, rất hợp với những ai đang để tóc layer hoặc tóc bob ngang vai.

5. Nâu trà đen trong suốt

Với người đi làm, học sinh hoặc lần đầu nhuộm tóc, nâu trà đen trong suốt là lựa chọn dễ ứng dụng nhất. Thoạt nhìn, màu tóc gần với đen tự nhiên; nhưng dưới ánh nắng, tóc sẽ lộ ra lớp ánh nâu trà nhẹ, khiến mái tóc có độ bóng và bớt nặng hơn tóc đen thuần.

Màu này hoàn toàn không cần tẩy, chân tóc mọc ra cũng ít tạo cảm giác lệch màu. Đặc biệt, nâu trà đen phù hợp hầu hết tông da và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Đây là kiểu màu tóc đẹp theo cách kín đáo: không phô trương nhưng đủ để gương mặt sáng và có điểm nhấn hơn.

6. Nâu hồng khô sương mờ

Nâu hồng khô là gợi ý dành cho những ai muốn thêm chút sắc màu cho mái tóc nhưng vẫn giữ vẻ thanh lịch. Thay vì đỏ nâu hoặc tím đỏ đậm, màu tóc này chỉ pha một lượng vừa đủ sắc hồng hoa hồng khô trên nền nâu, tạo hiệu ứng ấm áp và dịu dàng.

Tông hồng nhẹ giúp gương mặt có vẻ hồng hào hơn, đặc biệt hợp với da sáng, da vàng hoặc da thiên ấm. Không cần tẩy, tóc vẫn có thể lên sắc hồng nâu vừa phải; khi phai cũng trở về tông nâu hồng mềm, không quá chói. Màu tóc này rất hợp với tóc xoăn sóng kiểu Hàn hoặc tóc ngắn tỉa tầng.

7. Nâu trà lạnh phủ khói

Nâu trà lạnh phủ khói là lựa chọn lý tưởng cho người có da vàng hoặc da olive, thường ngại các màu nâu dễ ngả cam. Trên nền nâu trà, sắc xám lạnh được thêm vào vừa đủ để trung hòa ánh vàng, tạo cảm giác tóc có một lớp sương mỏng phủ bên ngoài.

Màu này không cần tẩy vẫn đẹp ở phiên bản nâu trầm. Nếu nâng tông nhẹ, tóc sẽ có độ trong và cảm giác "mờ khói" rõ hơn. Khi phai, nâu trà lạnh thường chuyển về nâu be dịu, ít bị lộ sắc cam, nên rất hợp với những ai không có nhiều thời gian đi dặm màu.

8. Nâu yến mạch be

Nâu yến mạch be nằm giữa nâu trà sữa và vàng be, nhưng có độ xám nhẹ nên không hề chói. Màu tóc tạo cảm giác mềm, sáng vừa phải và rất hợp với không khí se lạnh của mùa thu. So với tóc vàng sáng, nâu yến mạch be dễ ứng dụng hơn và có nét thanh lịch kiểu Nhật.

Để màu lên trong và đúng sắc nhất, nên nâng nền tóc nhẹ. Tuy nhiên, nếu nền tóc vốn đã sáng, có thể điều chỉnh trực tiếp bằng tông nâu be. Khi phai, tóc vẫn giữ sắc be nâu nhẹ nhàng thay vì chuyển sang vàng gắt, phù hợp với người muốn thử tóc sáng nhưng không muốn quá nổi bật.

Dù chọn màu nào, bạn nên trao đổi rõ với nhà tạo mẫu về nền tóc hiện tại, lịch sử uốn – nhuộm và tông da để điều chỉnh công thức phù hợp. Một màu tóc đẹp không nhất thiết phải sáng hoặc tẩy nhiều; đôi khi chính độ trầm, mềm và khả năng phai màu tự nhiên mới khiến mái tóc trông sang hơn theo thời gian.