“Tóc nâu Triệu Lộ Tư" gây sốt khắp nơi: Khiến da sáng bật tone, rất hợp mấy ngày Tết

Triệu Lộ Tư vừa khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện tại buổi gặp gỡ sinh nhật cùng người hâm mộ với mái tóc mới đẹp xuất sắc. Sự kiện quy tụ hàng chục nghìn fan này không chỉ gây ấn tượng bởi sân khấu hoành tráng, phần trình diễn tràn đầy năng lượng mà còn bởi một chi tiết chiếm trọn spotlight: màu tóc mới mang tên "nâu caramel mật ong" .

Ngay sau khi sự kiện kết thúc, màu tóc này lập tức leo top tìm kiếm, trở thành một trong những màu tóc sao Hoa ngữ được bàn luận sôi nổi nhất thời gian gần đây. Nhiều netizen còn khẳng định: "Nhuộm xong da trắng bật lên hẳn một tông".

Ảnh ZhaoLusiStudioOfficial

Nâu caramel mật ong là gì mà hot đến vậy?

Đúng như tên gọi, "nâu caramel mật ong" là sự pha trộn hài hòa giữa sắc nâu ấm, caramel ngọt ngào và ánh cam đỏ nhẹ. Tổng thể màu tóc mang cảm giác trong trẻo, mềm mại và có độ bóng tự nhiên, tươi tắn hơn nâu truyền thống nhưng không quá chói, cũng không quá trầm.

Ưu điểm lớn nhất của màu tóc này là không kén da . Dù bạn sở hữu làn da vàng ấm hay da hơi xỉn màu thì sắc nâu caramel mật ong vẫn giúp gương mặt trông sáng sủa, đều màu hơn rõ rệt. Khác với một số màu tóc thiên cam dễ bị xỉn hoặc đục, tông màu này lại có độ trong cao, tạo hiệu ứng như có sẵn lớp filter mềm. Dưới ánh đèn sân khấu, mái tóc của Triệu Lộ Tư ánh lên sắc ấm nhẹ, khiến đường nét gương mặt thêm phần nổi bật và làn da trông rạng rỡ tức thì.

Ảnh ZhaoLusiStudioOfficial

Triệu Lộ Tư nhuộm thế nào để đẹp vừa đủ, không quá lố?

Phiên bản "nâu caramel mật ong" của Triệu Lộ Tư thuộc tông sáng vừa phải, không quá nổi nhưng vẫn đủ để tạo cảm giác mái tóc nhẹ và có độ trong. Kết hợp cùng váy dạ hội lộng lẫy và phụ kiện tinh tế, màu tóc không hề lấn át tổng thể mà còn giúp diện mạo thêm phần sang trọng, đúng chuẩn hình tượng ngọt ngào nhưng cao cấp.

Với những ai có nền tóc đen hoặc nâu đậm, nên nâng sáng tóc lên khoảng một đến hai tông trước khi pha màu để đạt hiệu ứng mềm mại tương tự. Nếu thích phong cách kín đáo, có thể giảm bớt ánh cam; còn nếu muốn nổi bật hơn, việc nhấn sắc nâu caramel mật ong ở phần đuôi tóc hoặc quanh khuôn mặt sẽ giúp gương mặt trông sáng hơn hẳn khi chụp ảnh.

Ảnh ZhaoLusiStudioOfficial

Phối đồ thế nào để tôn trọn màu tóc?

Một lý do khiến màu tóc này được yêu thích là khả năng "ăn rơ" với nhiều phong cách trang phục. Những gam màu trầm như đen, nâu, xanh đậm sẽ làm mái tóc trông sáng và sang hơn, tạo cảm giác chững chạc, thanh lịch. Ngược lại, các tông sáng như trắng, kem, be hay hồng phấn lại giúp tổng thể trở nên dịu dàng, nữ tính, đồng thời làm làn da trông trong trẻo hơn.

Trang sức kim loại cũng rất hợp với nâu caramel mật ong. Phụ kiện vàng mang đến cảm giác sang trọng, quý phái, còn bạc lại giúp diện mạo trông trẻ trung, nhẹ nhàng hơn. Không ít fan nhận xét Triệu Lộ Tư xuất hiện với mái tóc mới trông như được "nâng cấp khí chất".

Ảnh ZhaoLusiStudioOfficial

Để tóc gì cũng đẹp: buông xõa hay búi đều xịn

Nâu caramel mật ong có độ chuyển màu và chiều sâu tốt, nên dù để tóc thẳng, tóc xoăn hay buộc lên đều rất đẹp. Khi để tóc dài buông xõa, mái tóc trông mềm mại và bóng khỏe rõ rệt. Với kiểu buộc thấp hay búi thấp, màu tóc lại toát lên cảm giác sang trọng, rất hợp cho những dịp trang trọng. Kiểu tóc nửa buộc như Triệu Lộ Tư lựa chọn càng làm tăng vẻ ngọt ngào, pha chút khí chất "tiểu thư".

Ưu điểm lớn nhất của màu tóc này là giúp đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại hơn, khí chất cũng sáng bừng lên thấy rõ. Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng bắt trend, nhuộm theo và chia sẻ hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Dù ở trong nhà hay ngoài trời nắng, sắc nâu caramel mật ong vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, lúc thì nhẹ nhàng tinh tế, lúc lại rực rỡ bắt mắt.

Ảnh ZhaoLusiStudioOfficial

Nguồn TVBS