Có những bộ trang phục không nhiều màu sắc, không cầu kỳ phụ kiện nhưng vẫn khiến người khác muốn ngắm nhìn. Áo len xám phối cùng chân váy dài, blazer đen khoác ngoài áo thun hay cardigan màu be mặc với sơ mi đều là những ví dụ gần gũi.

Sức hút của chúng đến từ sự hài hòa: vai áo vừa vặn, độ dài cân đối, bề mặt vải có chiều sâu và phụ kiện được lựa chọn có chủ đích. Với phụ nữ tuổi 30, đây là cách xây dựng tủ đồ dễ mặc, phù hợp nhiều hoàn cảnh mà vẫn thể hiện được gu riêng.

1. Trang phục càng đơn giản, phom dáng càng quan trọng

Khi màu sắc và họa tiết được tiết chế, đường nét của quần áo sẽ trở nên rõ ràng hơn. Một chiếc áo khoác có phần vai gọn, cổ áo ngay ngắn và độ dài phù hợp có thể giúp cả bộ đồ trông chỉn chu.

Trong những bản phối minh họa, áo khoác đen dáng dài kết hợp cùng sơ mi trắng và quần sáng màu tạo cảm giác phóng khoáng nhờ độ rộng vừa phải. Bộ suit đen lại gây chú ý bằng đường vai rõ nét và phần eo được xử lý gọn gàng.

Khi thử đồ, hãy quan sát cả lúc đứng, ngồi và bước đi. Quần cần đủ rộng để thoải mái nhưng không dồn quá nhiều vải ở gấu; chân váy nên có độ dài phù hợp với đôi giày thường mang. Những điều chỉnh nhỏ này giúp đồ cơ bản phát huy vẻ đẹp sẵn có.

2. Tiết chế màu sắc, tạo chiều sâu bằng chất liệu

Đen, trắng, xám, be và nâu dễ kết hợp, đồng thời tạo nền cho các chất liệu thể hiện rõ hơn. Áo len có bề mặt mềm xốp, sơ mi phẳng mịn, chân váy dạ đứng phom hay đôi bốt da bóng nhẹ đều mang đến cảm giác khác nhau.

Chẳng hạn, cardigan xám phối với sơ mi xanh nhạt và quần âu xám vẫn có chiều sâu dù bảng màu khá gần nhau. Phần cổ và tay áo sơ mi lộ ra giúp từng lớp trang phục được phân biệt rõ.

Tương tự, áo len xanh đậm mặc với jeans và bốt nâu tạo sự cân bằng giữa mềm mại, khỏe khoắn và cổ điển. Khi chọn đồ, nên chú ý cả độ rủ, độ dày và khả năng giữ phom của vải, bởi chúng ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo khi mặc.

3. Tối giản vẫn cần sự chăm chút

Một chiếc khăn mảnh ở cổ, đôi khuyên tai nhỏ hay phần tay áo được xắn vừa đủ có thể khiến bộ đồ quen thuộc trông thú vị hơn.

Ở bản phối cardigan be và chân váy xám, lớp áo bên trong lộ ra ở cổ, cổ tay và gấu váy tạo sự liên kết xuyên suốt. Trong khi đó, áo thun trắng kết hợp chân váy nâu được hoàn thiện bằng thắt lưng, dây chuyền dài và đôi sandal da đồng điệu.

Có thể bắt đầu với một hoặc hai chi tiết phù hợp. Nếu đã đeo dây chuyền nổi bật, hãy giữ phần khuyên tai nhẹ nhàng; nếu phối nhiều lớp áo, nên kiểm tra để cổ và tay áo không bị dồn cộm.

4. Giữ lại một chút dấu ấn cá nhân

Mặc tối giản vẫn có nhiều khoảng trống cho sở thích riêng. Đó có thể là chiếc túi nâu thường dùng, cặp kính gọng đen, đôi bốt yêu thích hoặc một màu áo khiến bạn thấy vui.

Bản phối blazer tối màu, áo len vàng và chân váy kẻ xanh trắng trong ảnh cho thấy một điểm nhấn màu sắc có thể làm trang phục sinh động hơn. Bộ đồ vẫn gọn gàng vì từng món có đường nét rõ và phụ kiện được sử dụng vừa đủ.

Ở tuổi 30, hiểu mình thích gì và thường mặc gì cũng giúp việc mua sắm có chọn lọc hơn. Một món đồ đáng giữ lại là món khiến bạn thoải mái, kết hợp được với tủ đồ hiện có và sẵn lòng mặc nhiều lần.