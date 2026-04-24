Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Áo dài cho Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc: Nhiều khung hình đẹp mỹ mãn trong chuyến thăm

Trong không khí ấm áp và hữu nghị của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4/2026 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, bên cạnh các hoạt động chính trị ngoại giao nghị trường, công chúng cũng có sự chú ý đến nghi thức "ngoại giao văn hóa" tinh tế thông qua trang phục của hai vị Phu nhân.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae Myung đến thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6/2025, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Chuyến thăm không chỉ củng cố mối quan hệ song phương mà còn để lại những dấu ấn thời trang đậm nét, tôn vinh nét đẹp truyền thống của cả hai dân tộc.

Bản giao hưởng sắc màu truyền thống tại Phủ Chủ tịch và tiệc chiêu đãi

Chiều ngày 22/4, tại Phủ Chủ tịch, lễ đón chính thức diễn ra trong tiết trời Hà Nội nắng vàng rực rỡ, quốc kỳ hai nước rợp bóng càng làm tôn lên vẻ trang trọng của sự kiện. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, bà Ngô Phương Ly đã hoàn toàn chinh phục mọi ánh nhìn và chiếm trọn mọi sự chú ý bằng khí chất đỉnh cao, sang trọng và đầy quý phái.

Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn bộ Áo dài truyền thống mang sắc tím huế mộng mơ nhưng cũng đầy quyền uy. Thiết kế phom áo chuẩn mực, tôn dáng, đi cùng khánh cài hình Chim Lạc trang trọng, được Phu nhân kết hợp cùng mái tóc búi cao thanh lịch và lối trang điểm tự nhiên. Bà Ngô Phương Ly toát lên vẻ đẹp sang trọng, đài các của người phụ nữ Việt Nam hiện đại: giữ gìn nét gia phong truyền thống trong sự tự tin, bản lĩnh trên cương vị quốc gia.

Sắc tím ấy không chỉ nổi bật giữa không gian lễ đón mà còn thể hiện sự tinh tế trong cách chọn màu sắc, vừa trang trọng, vừa gần gũi. Đi bên cạnh, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Hae Kyung cũng vô cùng thanh lịch, nhẹ nhàng trong bộ Hanbok truyền thống màu xanh baby, tạo nên một sự đối lập về sắc độ thú vị và hài hòa.

Tối cùng ngày, tại tiệc chiêu đãi trọng thể, một lần nữa, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lại chứng minh gu thẩm mỹ đẳng cấp và sự thấu hiểu sâu sắc ngôn ngữ của thời trang ngoại giao.

Lần này, bà Ngô Phương Ly lựa chọn bộ Áo dài có chất liệu khá mềm mại, phom dáng cũng có phần suông rộng hơn thiết kế màu tím trang trọng vào buổi chiều - gửi gắm một tinh thần thoải mái cho bữa tiệc tối. Bộ trang phục không chỉ tôn lên làn da trắng và vóc dáng chuẩn mực của Phu nhân mà còn toát lên vẻ xa hoa nhưng không hề phô trương. Khí chất tao nhã, nụ cười rạng rỡ thường trực của bà Ngô Phương Ly chính là thứ phụ kiện đắt giá nhất, làm rạng rỡ thêm vẻ đẹp của tà Áo dài Việt Nam.

Trong khi đó, bà Kim Hae Kyung chọn bộ Hanbok sắc đỏ rực rỡ, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, thể hiện sự trân trọng văn hóa lẫn nhau của hai quốc gia. Màu sắc trang phục của hai Phu nhân cũng tinh tế đồng điệu với màu caravat của hai vị Nguyên thủ.

"Ngoại giao Áo dài" tại Bảo tàng Dân tộc học và món quà tình bạn

Sáng ngày 23/4, hoạt động tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam của hai Phu nhân đã trở thành điểm nhấn thời trang và ngoại giao đáng nhớ của chuyến thăm. Tại đây, công chúng được chứng kiến thêm một hình ảnh đẹp, giàu tinh thần trao đổi văn hoá khi Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Hae Kyung diện tà Áo dài Việt Nam do chính Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng.

Xuất hiện tại bảo tàng, bà Ngô Phương Ly tiếp tục khiến người hâm mộ nức lòng với bộ Áo dài xanh navy hoạ tiết hình học bắt mắt, kết hợp cùng vòng cổ ngọc trai. Phom áo suông, tay áo rộng với thiết kế cổ tròn là lựa chọn phù hợp cho một hoạt động tham quan văn hóa gần gũi nhưng vẫn giữ nguyên vẹn sự sang trọng, lịch thiệp của một vị Phu nhân nước chủ nhà.

Đáng chú ý, bà Kim Hae Kyung trông vô cùng duyên dáng, nhẹ nhàng và uyển chuyển trong bộ Áo dài gấm màu hồng phấn do bà Ngô Phương Ly gửi tặng - một cử chỉ ngoại giao tinh tế và ấm áp. Việc Phu nhân Hàn Quốc lựa chọn diện ngay món quà này trong một hoạt động văn hóa chung, cho thấy sự trân trọng sâu sắc mà bà dành cho văn hóa Việt Nam và tình bạn hữu nghị với bà Ngô Phương Ly.

Tình cảm chân thành ấy đã được bà Kim Hae Kyung chu đáo bày tỏ trong loạt ảnh và lời cảm ơn nhiều cảm xúc được đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Tổng thống Lee Jae Myung. Bài viết được thể hiện bằng cả hai ngôn ngữ Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó, bà Kim Hae Kyung cũng tinh tế nhắc đến kỷ niệm đẹp hồi tháng 8/2025, khi trong chuyến thăm Hàn Quốc, hai Phu nhân đã từng chia sẻ văn hóa qua bộ Hanbok truyền thống của xứ sở Kim chi.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc diện áo dài gấm do Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng (Ảnh IGNV).

Nguyên văn lời cảm ơn của Phu nhân Tổng thống Lee Jae Myung:

"Kính gửi Phu nhân Ngô Phương Ly, Tôi xin chân thành cảm ơn Bà đã gửi tặng món quà quý giá. Nhận món quà với tâm trạng đầy háo hức, tôi đã ghi lại khoảnh khắc đón nhận nó bằng những bức ảnh, để lưu giữ niềm vui ấy thật lâu. Tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam qua tà áo dài màu hồng xinh xắn. Tôi vẫn còn nhớ rõ kỷ niệm chúng ta cùng chia sẻ văn hóa qua bộ Hanbok lần trước. Tôi sẽ trân trọng và gìn giữ tấm lòng ấm áp mà Bà đã gửi gắm. Tôi hy vọng rằng tình bạn không thay đổi giữa chúng ta sẽ góp phần làm cho mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng trở nên sâu sắc và phong phú hơn nữa trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn!"

Lời chia sẻ không chỉ là phép lịch sự mà còn cho thấy sự kết nối chân thành giữa hai nền văn hóa Việt - Hàn. Từ Hanbok đến Áo dài, thời trang đã vượt khỏi vai trò trang phục thông thường để trở thành cầu nối mềm mại, tinh tế nhưng đầy sức nặng trong ngoại giao.

Trong toàn bộ chuyến thăm, từng khung hình đều mang giá trị thẩm mỹ cao, nơi trang phục truyền thống không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người mặc mà còn kể câu chuyện về bản sắc, sự tôn trọng và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.