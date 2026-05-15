Một cậu bé 12 tuổi tại Trung Quốc được cha mẹ đưa đến nơi làm việc đã "nghịch lửa" theo đúng nghĩa đen và khiến toàn bộ văn phòng bị phá hủy hoàn toàn.

Theo tin từ Red Star News, vào ngày 30 tháng 4, một vị phụ huynh (không rõ giới tính) đã đưa con trai đến văn phòng làm việc tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc với mục đích tăng cường sự gắn kết tình cảm. Hiện vẫn chưa rõ vị phụ huynh này làm việc cho loại hình công ty nào.

Trong khi bận rộn với công việc, phụ huynh này đã để con trai một mình trong văn phòng. Cậu bé cảm thấy buồn chán và đã tìm ra một cách "độc lạ" để giết thời gian: dùng bật lửa đốt các tờ khăn giấy.

Những tia lửa bắn ra đã làm cháy các đồ vật lộn xộn gần bàn làm việc, sau đó bùng phát thành một đám cháy lớn bao trùm cả văn phòng. Cậu bé đã gọi cha mẹ cầu cứu và vị phụ huynh này sau đó đã gọi cho lực lượng cứu hỏa.

Hình ảnh tan hoang sau hỏa hoạn

Trong lúc đó, vị phụ huynh cùng một số nhân viên khác đã cố gắng dập lửa bằng bình chữa cháy bột khô. Trước khi lính cứu hỏa đến nơi, họ đã dập tắt được phần lớn ngọn lửa, nhưng toàn bộ cơ sở vật chất đã bị thiêu rụi. Không có ai bị thương nhưng thiệt hại từ vụ cháy ước tính lên đến hàng chục nghìn nhân dân tệ (vài trăm triệu đồng).

Báo cáo không tiết lộ liệu vị phụ huynh này có phải đối mặt với hình phạt nào hay không. Một lính cứu hỏa tại hiện trường đã có bài phát biểu ngắn, kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác về phòng chống cháy nổ.

“Trẻ em tò mò về mọi thứ nhưng ý thức an toàn lại thấp. Cha mẹ nên trông nom con cái cẩn thận và tăng cường giáo dục. Nếu không, một đốm lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa lớn,” người lính cứu hỏa nói với các nhân viên.

Mạng xã hội đại lục đang xôn xao về vụ hỏa hoạn mới nhất này.

“Nó đâu phải mới 3 hay 4 tuổi. Cậu bé này rõ ràng đã bị gia đình nuông chiều quá mức,” một người bình luận.

Một người khác đùa: “Tôi nghĩ từ giờ sẽ không có ông chủ nào cho phép nhân viên mang con cái đến văn phòng nữa đâu.”