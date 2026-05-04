Không ít phụ huynh vẫn giữ suy nghĩ rằng những trò nghịch ngợm giữa anh chị em chỉ là chuyện rất bình thường của trẻ con. “Đau một chút rồi sẽ hết”, đây là phản xạ quen thuộc của nhiều gia đình khi thấy con vấp ngã hay va chạm.

Thế nhưng, đoạn video đang lan truyền những ngày gần đây lại khiến nhiều phụ huynh phải lạnh sống lưng. Bởi đằng sau một tình huống tưởng chừng rất quen thuộc, hậu quả để lại lại là điều không ai ngờ tới, một chấn thương nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời.

Cụ thể, mới đây, video từ camera an ninh trong một phòng khách gia đình đã ghi lại toàn bộ sự việc. Trong không gian tưởng như rất quen thuộc và an toàn ấy, một bé gái khoảng 8-10 tuổi đang đứng trên một chiếc ghế nhún (hoặc vật dụng có độ đàn hồi) để thử thăng bằng. Bên dưới là một bé trai nhỏ hơn, đứng quan sát.

Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi tình huống bất ngờ xảy ra. Bé trai đột ngột lao tới, dùng chân đá mạnh vào chiếc ghế. Cú tác động khiến chiếc ghế mất ổn định ngay lập tức. Bé gái không kịp phản ứng, bị hất văng, ngã lộn nhào xuống sàn.

Chiếc ghế bật ngược ra phía sau, va đập vào đồ đạc trong nhà. Còn bé gái thì nằm dưới sàn, bật khóc vì đau đớn và hoảng loạn. Bé trai sau đó cũng hoảng sợ, chạy đi khỏi hiện trường. Một tình huống tưởng như chỉ là trẻ con nghịch ngợm, nhưng hậu quả lại vượt xa mọi dự đoán khi tài khoản đăng tải đoạn clip cho biết bé gái bị chấn thương tủy sống, liệt nửa thân dưới và cuộc sống từ đây sẽ phải gắn liền với xe lăn.

Dưới phần bình luận, nhiều phụ huynh tỏ ra bàng hoàng, tranh luận gay gắt:

- Xem xong mà lạnh sống lưng. Trẻ con đúng là không ý thức được hậu quả đâu, nhưng người lớn thì phải biết để phòng trước. Cái ghế đó nhìn đã thấy nguy hiểm rồi.

- Nhà mình cũng có mấy trò kiểu đứng lên ghế, leo trèo các kiểu. Trước giờ cứ nghĩ bình thường, giờ xem xong phải xem lại hết.

- Không phải đổ lỗi, nhưng rõ ràng phải có người lớn nhắc nhở từ đầu. Những trò mất thăng bằng thế này cực kỳ nguy hiểm, nhất là trong không gian kín.

- Trẻ con nghịch nhau là chuyện bình thường, nhưng chính vì bình thường nên lại dễ chủ quan. Đến lúc xảy ra chuyện thì không ai kịp trở tay.

- Con mình trước cũng hay đẩy em khi chơi, lúc đầu thấy “đùa thôi mà”. Sau phải dạy rất nghiêm, vì mấy hành động này chỉ cần lệch một chút là tai nạn ngay.

- Cái đáng sợ nhất là mọi thứ xảy ra trong vài giây. Không có cơ hội sửa sai, không có “lần sau cẩn thận hơn”.

- Nhiều bố mẹ cứ nghĩ ở nhà là an toàn nhất, nhưng thực tế, tai nạn trong nhà lại cũng rất dễ xảy ra.

(Camera ghi lại tình huống đau lòng. Nguồn: Vinh Vu)

Tai nạn là chuyện không thể biết trước, đôi khi, chỉ một vài giây bất cẩn cũng có thể thay đổi cả cuộc đời của một đứa trẻ. Điều cha mẹ có thể làm không phải là bảo vệ con khỏi mọi rủi ro mà là giúp con hiểu, nhận diện và tránh những nguy hiểm ngay từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Trẻ em vốn hiếu động, tò mò và thích khám phá. Nhưng chính vì chưa nhận thức đầy đủ về nguy hiểm, những hành động tưởng như vô tư lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một cú đẩy, một lần leo trèo, một trò thử thăng bằng… tất cả đều có thể trở thành tai nạn nếu thiếu sự giám sát và hướng dẫn đúng cách từ người lớn.

Cha mẹ cần làm gì để hạn chế rủi ro cho trẻ?

Không chủ quan với “trò chơi trong nhà”

Nhiều phụ huynh thường chỉ cảnh giác khi con ra ngoài, nhưng lại quên rằng trong nhà cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Những vật dụng như ghế xoay, ghế nhún, bàn kính, kệ tủ… đều có thể trở thành nguồn gây tai nạn nếu trẻ sử dụng sai cách.

Dạy trẻ về ranh giới an toàn ngay từ sớm

Không chỉ cấm đoán, cha mẹ cần giải thích để trẻ hiểu đâu là hành vi nguy hiểm: đẩy bạn, leo trèo, đứng trên vật không vững… Khi trẻ hiểu “vì sao không được làm”, khả năng tự kiểm soát sẽ tốt hơn rất nhiều.

Giám sát nhưng không kiểm soát cực đoan

Trẻ cần không gian để chơi và phát triển, nhưng vẫn cần có sự quan sát từ người lớn. Đặc biệt với những hoạt động có nguy cơ cao (leo trèo, vận động mạnh), không nên để trẻ tự chơi hoàn toàn.

Tạo môi trường an toàn ngay từ đầu

Sắp xếp lại không gian sống để hạn chế rủi ro như cố định đồ đạc dễ đổ, loại bỏ vật dụng nguy hiểm, hạn chế để những đồ có tính đàn hồi hoặc mất cân bằng ở khu vực trẻ chơi.