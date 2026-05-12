Hôm nay (11/5), mạng xã hội xôn xao trước bài chia sẻ của một tài khoản facebook về tình trạng sức khoẻ của bé gái 5 tuổi tên V. sau khi chơi bong bóng xà phòng. Những thông tin cùng hình ảnh bé gái với 2 đôi mắt sưng đỏ khiến nhiều phụ huynh giật mình, hoảng sợ và tự nhắc nhở chính bản thân mình cần cẩn trọng khi mua đồ chơi cho con trẻ. Có những đồ chơi tưởng chừng vô hại như bong bóng xà phòng lại có thể khiến trẻ bị dị ứng nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, người chia sẻ thông tin trên là mẹ của bé V. - chị Mỹ Linh (28 tuổi). Sau khi sức khoẻ của con gái đã ổn định, chị mới đăng tải sự việc lên mạng xã hội để cảnh báo các phụ huynh khác. Thông tin trên Dân Trí, chị Linh cho hay món đồ chơi này do bà ngoại mua cho cháu. Chỉ vài phút sau khi chơi, bé V. bất ngờ chạy vào nhà khóc thét vì đau rát ở mắt.

Trước đó, vì chủ quan nên chị cũng thường mua những món đồ chơi trôi nổi cho con mà không để ý nguồn gốc xuất xứ. Sự việc của bài học lớn với gia đình.

Bài cảnh báo nhận được nhiều sự chú ý.

Chiều cùng ngày (11/5), Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Giêng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh xác nhận vừa điều trị cho một bệnh nhi 5 tuổi bị viêm kết mạc dị ứng cấp tính mức độ 1 do tiếp xúc hóa chất từ đồ chơi. Bệnh nhi là bé N.L.P.V. (5 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), được gia đình đưa vào cấp cứu lúc khoảng 22 giờ ngày 9/5 trong tình trạng sưng đau cả hai mắt.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi mắt sưng đỏ hai mắt, đau rát, viêm kết mạc; may mắn chưa có tổn thương giác mạc. Sau 2 ngày điều trị, sức khoẻ của bé gái đã ổn định và được xuất viện trong ngày 11/5.

Qua vụ việc, PLO dẫn khuyến cáo từ bác sĩ Giêng, hiện nay tại nhiều tuyến đường, cổng trường, xuất hiện không ít loại đồ chơi trẻ em giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Riêng trò chơi bong bóng, không rõ chứa chất gì bên trong nên phụ huynh cần thận trọng, lựa chọn đồ chơi an toàn cho trẻ nhỏ.

Khi trẻ chơi đùa, người lớn cần giám sát, hướng dẫn trẻ rửa tay sạch sẽ, tránh đưa tay lên mắt, mũi hoặc miệng. Trong trường hợp hóa chất dính vào mắt hay miệng, cần nhanh chóng rửa sạch cho trẻ, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc mà phải đưa đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.