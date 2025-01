Phong tục dân gian bố mẹ nên nhớ khi đón em bé Ất Tỵ từ viện về nhà vào những ngày Tết

Sau khi sinh, những ngày đầu tiên ở bệnh viện là khoảng thời gian mẹ và bé cần sự chăm sóc cẩn thận. Khi đến lúc xuất viện và trở về nhà, có nhiều phong tục và lời khuyên truyền từ đời này sang đời khác được cho là nhằm bảo vệ và mang lại sự may mắn cho đứa trẻ mới chào đời.

Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về việc áp dụng những phong tục truyền thống, nhưng lời khuyên "có kiêng có lành" vẫn thấm nhuần trong dân gian, nhấn mạnh rằng một số hành động phòng tránh không bao giờ là thừa thãi. Dù không phải mọi phong tục đều được nhìn nhận là hoàn hảo, việc thực hiện chúng cũng có thể mang lại cảm giác an tâm cho các bậc cha mẹ.

Ở Việt Nam, việc đón một em bé sơ sinh từ bệnh viện về nhà vào những ngày Tết cũng giống như bất kỳ ngày nào khác trong năm, nhưng nó mang một ý nghĩa đặc biệt vì Tết Nguyên Đán được coi là dịp lễ quan trọng nhất, đánh dấu sự bắt đầu của một năm mới. Do đó, việc đón một em bé về nhà vào dịp này thường được xem là một điềm lành, một khởi đầu tốt lành cho cả bé và gia đình.

Người thân trong gia đình thường chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện này. Họ có thể trang trí nhà cửa bằng hoa, cây cảnh, và đồ trang trí mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc để đón em bé. Họ cũng có thể chuẩn bị quần áo mới và một số vật phẩm truyền thống như bình hoa, trái cây, hoặc các vật dụng có ý nghĩa tốt lành khác để bày trong phòng của em bé.

Một số gia đình cũng thực hiện những nghi thức truyền thống như bế em bé qua cửa nhà lần đầu tiên hoặc đặt bé vào nôi được chuẩn bị sẵn một cách thận trọng và trang nghiêm, với hy vọng rằng những nghi thức này sẽ mang lại may mắn và sức khỏe cho em bé.

Các phong tục dân gian khi đón bé từ viện về nhà vào những ngày đầu năm:

1. Chuẩn bị hành trang khi đưa trẻ sơ sinh từ viện về nhà

Khi chuẩn bị đón một em bé sơ sinh về nhà vào những ngày đầu năm mới, chúng ta có thể mang theo 1 vài vật phẩm như: Bùa may mắn, vòng dâu tằm, túi muối trừ tà thay vì mang theo tỏi, con dao nhỏ, đũa như những ngày thường.

Nhằm mục đích phòng chống những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài, khi đưa em bé từ bệnh viện về, người mẹ cũng thường thoa một dấu son nhỏ. Điều này xuất phát từ quan niệm rằng vía của trẻ mới sinh còn non yếu, và dễ bị ảnh hưởng bởi những người có vía không tốt, có thể dẫn đến tình trạng khóc lóc không chịu nín của bé.

Nhiều gia đình còn chú trọng chọn một thời điểm thuận lợi trong ngày để đưa trẻ về, tránh những thời điểm buổi tối hay giữa trưa.

2. Chọn người mát tay theo phong tục đón trẻ sơ sinh về nhà

Ngày xưa, người ta tin rằng vía - hay còn gọi là linh khí - của người đầu tiên đón một đứa trẻ sơ sinh khi đưa về nhà sẽ ảnh hưởng đến tính cách và vận mệnh của bé sau này. Chính vì lẽ đó, theo lời khuyên của những bậc tiền bối, các bậc phụ huynh thường cẩn trọng lựa chọn người thân cận có đức tính hiền lành, sức khỏe dẻo dai, và cuộc sống giàu có, đầy đủ để bé yêu khi lớn lên sẽ gặp nhiều may mắn, ít khóc lóc và có một cuộc đời sung túc, hạnh phúc.

Bởi vì em bé về nhà vào những ngày Tết, người đón tay này nên chuẩn bị lì xì mừng tuổi lấy may cho em bé hay ăn chóng lớn.

3. Mẹo đưa trẻ sơ sinh về nhà không quấy khóc

Một vài trẻ nhỏ sau khi về nhà từ bệnh viện thường cảm thấy không quen với môi trường mới và bắt đầu khóc lóc không ngớt, khiến gia đình vô cùng bận tâm. Để giảm thiểu những tình huống như vậy, người mẹ có thể yêu cầu hỗ trợ từ người nhà trong việc đốt một đống lửa ngay tại cửa nhà khi bước vào. Theo quan niệm của người xưa, lửa có khả năng loại bỏ tà khí, việc đi qua đống lửa được cho là có khả năng loại bỏ oán khí hay sự bám theo của những thế lực xấu, giúp trẻ được bình an.

Đối với những ngày Tết, gia đình có thể đốt thêm lá mùi, bồ kết, lá xô thơm để xông nhà trước khi đón em bé từ viện về.

Trong quá trình thực hiện nghi thức truyền thống này để chào đón trẻ mới sinh về nhà, cần phải đặc biệt thận trọng để tránh nguy cơ gây bỏng cho cả mẹ và trẻ.

Ngoài ra, những người thân trong gia đình và bạn bè thường tặng quà cho em bé, đôi khi là vàng hoặc bạc - được xem là vật phẩm mang lại may mắn - hoặc quần áo, đồ chơi, và tiền mừng tuổi.

Ngày nay, không ít cha mẹ hiện đại đã lựa chọn không tuân theo những phong tục này, coi chúng như là những hủ tục mê tín. Tuy nhiên, nhiều phong tục liên quan đến việc đón trẻ sơ sinh về nhà thực ra rất đơn giản và dễ áp dụng, nên việc làm những việc này với mong muốn tốt cho con cái cũng không hề gây khó khăn.

Những phong tục này, có từ ngàn xưa, vẫn được duy trì qua nhiều thế hệ và có thể mang lại lợi ích cho sự phát triển của trẻ. Các gia đình có em bé nên cân nhắc thực hiện chúng để bé có thể phát triển khỏe mạnh, ăn uống tốt và ngủ ngon, điều mà mọi cha mẹ đều mong muốn.

Tuy nhiên, do Tết Nguyên Đán là thời gian gia đình đoàn tụ, nên việc vận chuyển và đi lại có thể trở nên khó khăn hơn do lượng người di chuyển về quê lớn. Do đó, gia đình cần phải lên kế hoạch cụ thể và chuẩn bị thích đáng để đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho em bé và người mẹ khi trở về nhà.

