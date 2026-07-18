Phong cách phụ nữ Pháp: Không cần mặc cầu kỳ vẫn khiến người khác ngoái nhìn

Nhìn vào những set đồ trong bộ ảnh này, bạn sẽ nhận ra một điểm chung: mọi thứ đều rất đơn giản, nhưng được lựa chọn có chủ đích.

Đen luôn là màu của sự tự tin

Một chiếc jumpsuit quây màu đen, một đôi giày mũi nhọn và chiếc túi họa tiết da báo nhỏ xinh. Không cần thêm vòng cổ hay phụ kiện lấp lánh, bộ đồ vẫn đủ nổi bật bởi màu đen luôn mang đến cảm giác mạnh mẽ, bí ẩn và sang trọng. Đây cũng là gam màu mà phụ nữ Pháp gần như luôn có trong tủ đồ.

Áo phông trắng không bao giờ nhàm chán

Nếu chỉ được giữ lại một món đồ trong tủ quần áo, nhiều cô gái Pháp có lẽ sẽ chọn áo phông trắng. Kết hợp cùng chân váy nâu chocolate, thêm một chiếc kính đen và khuyên tai bản nhỏ, tổng thể lập tức trở nên hiện đại mà vẫn rất tối giản. Chính những món đồ cơ bản lại là nền tảng để tạo nên một phong cách bền vững.

Quần jeans xanh luôn là "người bạn thân"

Một chiếc áo hoa nhí ôm nhẹ kết hợp cùng quần jeans ống suông rộng là công thức gần như không bao giờ thất bại. Chiếc túi cói và ly cà phê mang theo càng khiến tổng thể mang đậm tinh thần mùa hè nước Pháp: nhẹ nhàng, thư thả và không gượng ép.

Váy trắng là biểu tượng của mùa hè

Mùa hè của gái Pháp gần như không thể thiếu một chiếc váy trắng. Không cần nhiều chi tiết, chỉ một phom váy ôm nhẹ phần eo rồi xòe tự nhiên cũng đủ tạo nên vẻ nữ tính rất tinh tế. Đây là kiểu váy vừa phù hợp để đi dạo phố, hẹn hò hay nghỉ dưỡng cuối tuần.

Sơ mi xanh luôn tạo cảm giác thư thái

Một bộ sơ mi và quần short linen màu xanh nhạt có thể mặc ở nhà, đi cà phê hay mang theo trong những chuyến du lịch. Đây chính là điều gái Pháp rất giỏi: chọn những món đồ vừa đẹp vừa thực sự hữu ích trong cuộc sống hằng ngày.

Họa tiết hoa nhưng không sến

Áo hai dây hoa nhí kết hợp cùng quần jeans xanh là công thức mùa hè kinh điển. Điểm đặc biệt là họ luôn chọn họa tiết nhỏ, màu sắc nhẹ nhàng và giữ phần còn lại của trang phục thật tối giản để tổng thể không bị rối mắt.

Một điểm nhấn là đủ

Không phải lúc nào gái Pháp cũng chỉ mặc màu trung tính. Thỉnh thoảng, họ sẽ chọn một chiếc áo đỏ nổi bật nhưng giữ phần còn lại thật đơn giản với quần short kẻ caro và gần như không thêm phụ kiện. Chỉ một điểm nhấn cũng đủ khiến cả bộ trang phục trở nên có sức hút.

Chất liệu tự nhiên luôn được ưu tiên

Linen, cotton, denim... là những chất liệu xuất hiện rất nhiều trong phong cách Pháp. Bộ đồ màu xanh ngọc với phom dáng rộng rãi trong ảnh là minh chứng rõ nhất. Không ôm sát cơ thể, không quá nhiều chi tiết, nhưng lại mang đến cảm giác rất "đắt tiền" nhờ chất liệu và bảng màu dịu mắt.

Phong cách gái Pháp không phải là công thức, mà là tư duy mặc đẹp

Điều khiến phong cách Pháp trở nên đặc biệt không nằm ở việc họ mặc gì, mà ở cách họ lựa chọn. Họ không cố gắng chạy theo mọi xu hướng mới. Thay vào đó, họ đầu tư vào những món đồ có thể mặc nhiều năm, ưu tiên bảng màu hài hòa, chất liệu đẹp và phom dáng vừa vặn với cơ thể.

Một chiếc áo phông trắng, quần jeans xanh, váy trắng, sơ mi linen hay jumpsuit đen... đều là những món đồ rất quen thuộc. Nhưng khi được kết hợp đúng cách, chúng lại tạo nên vẻ đẹp thanh lịch mà không cần phải cố gắng.

Có lẽ, đây cũng chính là điều đáng học hỏi nhất từ phong cách gái Pháp: mặc đẹp không phải để gây ấn tượng với người khác, mà để bản thân luôn cảm thấy tự tin, thoải mái và là chính mình.