Nàng blogger người Pháp chứng minh: Mặc ít màu mới là đỉnh cao của sự sang trọng

Giữa vô vàn fashion influencer theo đuổi phong cách rực rỡ, nhiều màu sắc, blogger thời trang người Pháp - Paola Cossentino lại gây ấn tượng theo cách hoàn toàn trái ngược. Trang Instagram của cô gần như chỉ xoay quanh bảng màu đen, trắng và những gam đất trung tính. Thế nhưng càng ngắm lại càng thấy cuốn hút, bởi mỗi set đồ đều toát lên tinh thần thanh lịch, sang trọng và không bao giờ lỗi mốt.

Phong cách của Paola là sự kết hợp giữa nét French Chic cổ điển và tinh thần Italian Luxury phóng khoáng. Không quá cầu kỳ hay chạy theo xu hướng, cô ưu tiên những thiết kế có đường cắt may tinh tế, phom dáng chuẩn chỉnh cùng chất liệu cao cấp. Chính sự tối giản ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt, giúp mọi outfit đều mang vẻ đẹp vượt thời gian.

Điểm dễ nhận thấy nhất trong tủ đồ của nữ blogger là bảng màu được tiết chế tối đa. Đen và trắng chiếm phần lớn, xen kẽ là các tông nâu chocolate, be, kem hay ghi xám. Đây đều là những gam màu có khả năng kết hợp linh hoạt, giúp người mặc luôn trông chỉn chu mà không cần quá nhiều phụ kiện. Thay vì tạo điểm nhấn bằng màu sắc, cô tập trung vào tỷ lệ trang phục, chất liệu và phom dáng để tạo nên chiều sâu cho tổng thể.

Bí quyết mặc đẹp của Paola nằm ở cách xử lý tỷ lệ cơ thể. Cô gần như luôn áp dụng công thức "áo ôm - quần rộng". Những chiếc áo cổ lọ, áo thun ôm sát, sơ mi chiết eo hay áo blazer vừa vặn được phối cùng quần ống rộng cạp cao hoặc chân váy lụa mềm mại. Nhờ phần cạp cao ôm gọn vòng eo, đôi chân như được kéo dài đáng kể, vóc dáng trở nên thanh thoát và cao ráo hơn.

Với những ngày cần vẻ ngoài nữ tính hơn, Paola thường chọn chân váy lụa dáng suông hoặc chân váy ôm chữ A. Chất liệu satin mềm mại tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển khi bước đi, đồng thời tăng thêm nét sang trọng cho bộ trang phục. Cô hiếm khi lựa chọn các thiết kế quá ngắn hay quá bó sát. Sự gợi cảm trong phong cách của nữ blogger đến từ những đường cắt tinh tế và cách tôn lên đường cong tự nhiên thay vì phô bày quá nhiều da thịt.

Một trong những item xuất hiện nhiều nhất trên Instagram của cô là blazer tối giản. Khác với kiểu blazer oversize đang thịnh hành, Paola ưu tiên các thiết kế có vai đứng, phần eo được xử lý nhẹ để tạo đường cong mềm mại. Chỉ cần khoác ngoài áo hai dây, áo thun hoặc sơ mi trắng, tổng thể lập tức trở nên thanh lịch và phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi gặp gỡ cuối tuần.

Không thể thiếu trong phong cách của cô là những chiếc trench coat dáng dài có độ rủ đẹp. Áo khoác được phối cùng quần suông, giày cao gót mũi nhọn và túi tote da cỡ lớn, tạo nên hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, tự tin và đầy khí chất. Đây cũng là công thức đặc trưng của nhiều tín đồ thời trang Pháp, nơi vẻ đẹp đến từ sự tinh tế chứ không phải những món đồ quá nổi bật.

Phụ kiện cũng được Paola lựa chọn rất tiết chế. Cô gần như không sử dụng trang sức bản lớn mà chỉ ưu ái dây chuyền mảnh, hoa tai nhỏ hoặc đồng hồ tối giản. Thắt lưng da màu đen hoặc nâu thường xuyên xuất hiện để nhấn mạnh vòng eo và hoàn thiện tỷ lệ cơ thể. Những chiếc túi xách mang kiểu dáng cổ điển như tote bag, shoulder bag hay handbag da trơn cũng góp phần tăng cảm giác sang trọng mà không làm tổng thể trở nên nặng nề.

Giày dép của nữ blogger cũng đi theo tinh thần tối giản. Giày cao gót mũi nhọn, boots da cổ thấp, loafer hoặc sandal quai mảnh là những lựa chọn quen thuộc. Tất cả đều có thiết kế tinh gọn, màu sắc trung tính và dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Điều khiến phong cách của Paola được yêu thích không chỉ nằm ở việc cô mặc đẹp, mà còn bởi tính ứng dụng rất cao. Những set đồ này có thể mặc đi làm, gặp đối tác, dạo phố, du lịch hay thậm chí dự tiệc nhẹ chỉ bằng cách thay đổi phụ kiện. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều cô gái học theo phong cách "quiet luxury" mà nữ blogger theo đuổi.

Dưới đây là 1 số item theo style Pháp mà bạn có thể tham khảo ngay:

Áo sơ mi nữ tay dài GILLEE sơ mi kẻ sọc oversized nhiều màu, sơ mi form rộng cao cấp chống nhăn

Nơi mua: GILLEE

Quần đùi nữ Younger By Cardina chất vải dạ tweed dáng A cạp cao hai khuy

Nơi mua: Cardina

THE QUẠO - Quần Jean Nữ Lưng Cao Ống Suông Rộng Phối Túi Xanh Nhạt Rêu phủ Bụi Vàng Nhẹ

Nơi mua: THE QUẠO

Chân váy chữ A dạ tweed MOOLYS basic MK002

Nơi mua: MOOLYS

Túi Xách Nữ Cầm Tay Tag Vuông La Muse HAPAS

Nơi mua: HAPAS

Không cần những xu hướng quá phức tạp hay những gam màu rực rỡ, Paola Cossentino chứng minh rằng một tủ đồ tối giản với các thiết kế kinh điển vẫn đủ để tạo nên sức hút bền vững. Chỉ cần chú trọng chất liệu, phom dáng và tỷ lệ cơ thể, bất kỳ ai cũng có thể xây dựng hình ảnh thanh lịch, sang trọng và thời thượng theo đúng tinh thần của những quý cô nước Pháp.