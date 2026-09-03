Phong cách old money nơi công sở: 4 món đồ giúp bạn mặc đẹp mỗi ngày

Với thời trang công sở mùa hè, bạn không cần một tủ đồ quá đồ sộ. Chỉ cần đầu tư đúng vào bốn món nền tảng gồm quần âu, chân váy, áo ghi-lê và váy liền, việc phối đồ đi làm mỗi ngày sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là phom dáng vừa vặn, bảng màu trung tính và chất liệu có độ đứng hoặc rủ đẹp.

Quần âu: Món đồ giữ vẻ chuyên nghiệp cho mọi bản phối

Quần âu là "điểm tựa" đáng tin cậy trong bất cứ tủ đồ công sở nào. Một chiếc quần cạp cao, ống đứng hoặc ống suông nhẹ không chỉ tạo cảm giác chân dài hơn mà còn giúp tổng thể trông gọn gàng, trưởng thành.

Cách mặc đơn giản nhưng hiệu quả là áo phông trắng trơn đi cùng quần âu trắng ngà. Để set đồ không bị đơn điệu, hãy sơ vin gọn, thêm thắt lưng da nâu hoặc đen và chọn giày loafer, slingback hay sandal da tối giản. Sự tương phản nhẹ giữa các sắc độ trắng, kem và nâu tạo nên vẻ đẹp sạch sẽ, trang nhã.

Trong những ngày cần diện mạo quyền lực hơn, áo hai dây lụa phối cùng quần kaki là lựa chọn đáng thử. Áo lụa mang đến độ mềm mại, nữ tính; quần âu màu kaki lại giữ được tinh thần chuyên nghiệp. Bạn có thể khoác thêm blazer mỏng khi họp hành, sau đó cởi ra để thoải mái hơn khi di chuyển.

Chân váy: Nét nữ tính không bao giờ lỗi thời

Một chiếc chân váy phù hợp có thể khiến bộ đồ công sở trở nên mềm mại và cuốn hút hơn, nhưng vẫn giữ được sự kín đáo cần thiết. Với tinh thần old money, chân váy midi dài qua gối, chất liệu cotton, linen hoặc satin mờ là lựa chọn lý tưởng.

Áo ghi-lê phối chân váy xòe cotton hoặc linen mang lại vẻ đẹp cổ điển, gợi liên tưởng đến các quý cô thanh lịch trong những thước phim xưa. Hãy ưu tiên các gam màu kem, be, nâu nhạt, xanh navy hoặc đen. Đi cùng giày búp bê, túi da dáng hộp và đồng hồ mặt nhỏ, bạn đã có ngay một diện mạo phù hợp để đi làm lẫn gặp gỡ đối tác.

Nếu thích vẻ ngoài mềm mại, có chút lãng mạn, hãy phối áo ren tiết chế hoặc sơ mi mỏng với chân váy satin chữ A. Bề mặt satin bắt sáng vừa phải giúp trang phục có thêm chiều sâu, đặc biệt khi kết hợp trong bảng màu trung tính. Độ dài váy lý tưởng là qua đầu gối nhưng chưa chạm mắt cá chân để vóc dáng thanh thoát hơn.

Áo ghi-lê: Lớp layer nhẹ nhàng cho mùa hè

Áo ghi-lê may đo là món đồ rất đáng có khi muốn xây dựng phong cách old money. Nó đủ chỉn chu như một chiếc blazer, nhưng mát mẻ và linh hoạt hơn trong thời tiết nóng. Chỉ cần thêm một chiếc ghi-lê, bộ áo thun và quần âu đơn giản cũng lập tức trông có cấu trúc, có chủ đích hơn.

Bạn có thể chọn ghi-lê dáng ôm vừa cùng quần âu đồng màu để tạo hiệu ứng bộ suit thanh lịch. Bên trong mặc áo thun mỏng, sơ mi trắng hoặc áo tank top cổ tròn là đủ. Với những ngày cần vẻ ngoài nữ tính, thử ghi-lê cổ chữ V phối cùng chân váy lụa hoặc váy midi mềm mại.

Một mẹo nhỏ là lớp áo hoặc váy bên trong nên dài hơn gấu ghi-lê một chút để tạo tỷ lệ tự nhiên. Tuy nhiên, không cần quá cứng nhắc về con số; điều quan trọng là các lớp trang phục không bị ngắn, dài chênh lệch thiếu chủ ý.

Váy liền: Mặc nhanh mà vẫn chỉn chu

Váy liền chính là lựa chọn dành cho những buổi sáng không có nhiều thời gian nghĩ xem nên mặc gì. Một chiếc váy hai dây satin màu champagne, nâu nhạt hoặc đen có thể đi cùng blazer mỏng khi đến văn phòng, rồi bỏ lớp khoác ngoài để chuyển sang một buổi hẹn sau giờ làm.

Trong khi đó, váy sát nách dáng suông, váy cổ tròn hoặc váy sơ mi có chất liệu cotton đứng phom lại phù hợp với nhịp sống thường ngày. Phối chúng với giày loafer, túi da mềm và trang sức mảnh, bạn sẽ có vẻ ngoài vừa nghệ thuật, vừa chuyên nghiệp.

Khi chọn váy, hãy ưu tiên thiết kế có độ rủ tự nhiên, phần eo được nhấn nhẹ hoặc tạo dáng vừa đủ thay vì ôm sát. Phong cách old money không hướng đến việc khoe đường cong bằng mọi giá, mà đề cao cảm giác tự do, thanh lịch và tự tin.

Ba nguyên tắc giúp trang phục trông "đắt giá" hơn

Trước hết, hãy chọn chất liệu kỹ hơn số lượng. Cotton, linen, lụa, satin mờ hay vải pha có độ đứng phom đều phù hợp với trang phục đi làm mùa hè. Dù vậy, không có chất liệu nào "không bao giờ biến dạng" khi giặt máy; hãy luôn xem nhãn hướng dẫn bảo quản để trang phục bền đẹp hơn.

Tiếp theo, giới hạn màu sắc trong một bộ đồ. Hai hoặc ba màu là vừa đủ, nhưng nên có sự chuyển sắc đậm nhạt. Ví dụ, trắng ngà đi với nâu cacao; kem phối xanh navy; hoặc be kết hợp đen.

Cuối cùng, phụ kiện nên tinh tế thay vì quá mới, quá nhiều hoặc quá nổi bật. Đồng hồ kiểu cổ điển, khuyên tai ngọc trai nhỏ, thắt lưng da, kính gọng mảnh hay túi dáng hộp đều giúp bộ đồ hoàn thiện hơn. Khi mọi chi tiết được tiết chế đúng mức, bạn sẽ có một tuần đi làm thật thanh lịch mà không cần phải mua sắm quá nhiều.