Kiểu áo “old money” dáng dài tay mà vẫn rất trẻ trung để diện trong mùa thu

Nếu phong cách "old money" thường gắn liền với những món đồ mang vẻ cổ điển, thanh lịch và có phần trưởng thành, thì áo thun dài tay lại là một lựa chọn thú vị giúp cân bằng tất cả những yếu tố đó. Không cầu kỳ, không cần logo hay họa tiết nổi bật, một chiếc áo thun dài tay vừa vặn vẫn có thể tạo nên vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng mà không khiến người mặc trông già dặn.

Đặc biệt khi thời tiết bắt đầu se lạnh, áo thun dài tay càng trở thành món đồ dễ mặc. Thiết kế có độ che phủ vừa phải, đủ giữ ấm nhưng không quá dày, có thể mặc riêng hoặc làm lớp nền bên trong blazer, cardigan, áo len. Chỉ cần thay đổi cách phối đồ, một chiếc áo cơ bản cũng có thể biến hóa từ phong cách công sở thanh lịch tới vẻ ngoài trẻ trung khi đi chơi.

Vì sao áo thun dài tay vừa "old money" vừa trẻ trung?

Điểm thú vị của áo thun dài tay nằm ở sự tối giản. Trong phong cách "old money", những món đồ càng ít chi tiết thừa càng dễ tạo cảm giác tinh tế. Một chiếc áo trơn màu, cổ tròn hoặc cổ thuyền, phom dáng vừa vặn sẽ giúp tổng thể trông gọn gàng mà vẫn có nét sang. Những gam màu kinh điển như trắng, kem, đen, xám, nâu, xanh navy hoặc đỏ burgundy cũng rất phù hợp với tinh thần này. Khi kết hợp cùng quần âu, chân váy dài hay blazer, áo thun dài tay lập tức trở nên thanh lịch. Nhưng khác với sơ mi hay áo len cổ điển, chất liệu thun và thiết kế đơn giản lại mang tới vẻ trẻ trung, năng động hơn. Đặc biệt, áo thun dài tay không tạo cảm giác quá "lên đồ". Người mặc vẫn có thể giữ được vẻ tự nhiên, thoải mái, đúng với tinh thần thời trang hiện đại. Đây cũng là lý do item này phù hợp với những cô nàng muốn theo đuổi phong cách "old money" nhưng không muốn trông quá nghiêm túc hay đứng tuổi.

Kiểu áo phù hợp với mùa thu

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để diện áo thun dài tay. Khi nhiệt độ chưa đủ lạnh để mặc áo len dày nhưng áo phông ngắn tay lại hơi thiếu ấm, một chiếc áo dài tay mỏng chính là lựa chọn vừa vặn. Chất liệu cotton hoặc cotton pha có độ mềm mại, thoáng khí sẽ phù hợp với thời tiết giao mùa. Những mẫu áo có độ co giãn nhẹ cũng giúp người mặc dễ vận động, đồng thời tạo cảm giác gọn gàng khi sơ vin.

Nếu muốn tạo vẻ nữ tính, bạn có thể chọn áo thun dài tay cổ vuông, cổ thuyền hoặc cổ tròn ôm nhẹ. Trong khi đó, những mẫu cổ lọ mỏng sẽ phù hợp hơn khi thời tiết lạnh hơn, đồng thời tạo cảm giác thanh lịch và sang trọng. Màu sắc cũng có thể thay đổi theo mùa. Bên cạnh trắng và đen quen thuộc, các gam màu như nâu chocolate, be, xám, xanh olive hoặc đỏ rượu vang sẽ khiến outfit mang rõ không khí mùa thu.

Cách diện áo thun dài tay

Cách đơn giản nhất là phối áo thun dài tay với quần jeans. Một chiếc áo trắng hoặc kem đi cùng jeans xanh sẽ tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, trong khi jeans đen kết hợp với áo màu trung tính lại thiên về sự thanh lịch. Bạn có thể sơ vin để tạo đường cong cơ thể và giúp đôi chân trông dài hơn. Nếu muốn đậm chất "old money", hãy thử áo thun dài tay với quần âu cạp cao. Thêm thắt lưng da mảnh, loafer và một chiếc túi có phom đứng là đủ tạo nên outfit thanh lịch để đi làm. Khi cần tăng vẻ sang trọng, chỉ cần khoác thêm blazer.

Chân váy cũng là một lựa chọn đáng thử. Áo thun dài tay phối cùng chân váy lụa dáng dài mang tới vẻ nữ tính, mềm mại. Trong khi đó, chân váy chữ A hoặc chân váy ngắn lại tạo cảm giác trẻ trung hơn. Một đôi boots hoặc loafer sẽ giúp tổng thể phù hợp với không khí mùa thu. Một công thức khác rất dễ ứng dụng là mặc áo thun dài tay bên trong áo vest không tay. Đây là cách layering vừa gọn gàng vừa hiện đại, đồng thời giúp những món đồ cơ bản trong tủ quần áo trở nên thú vị hơn.

Lưu ý khi mua áo thun dài tay

Vì là item cơ bản, chất lượng áo sẽ quyết định rất nhiều đến vẻ ngoài. Khi mua, nên ưu tiên chất liệu mềm, có độ dày vừa phải và không quá mỏng. Áo quá mỏng dễ bị nhăn, mất phom và khiến tổng thể kém sang. Phom dáng cũng rất quan trọng. Một chiếc áo quá bó có thể làm lộ khuyết điểm cơ thể, trong khi áo quá rộng lại dễ khiến vóc dáng trông luộm thuộm. Phom vừa vặn với phần vai và cánh tay, thân áo có độ ôm nhẹ sẽ dễ phối đồ nhất.

Ngoài ra, hãy chú ý tới đường may, phần cổ áo và độ co giãn của chất liệu. Những chi tiết nhỏ này có thể quyết định chiếc áo trông như một món đồ thời trang chỉn chu hay chỉ đơn giản là một chiếc áo mặc ở nhà. Về màu sắc, nếu đang xây dựng tủ đồ theo phong cách "old money", hãy ưu tiên những màu cơ bản trước. Một chiếc áo trắng, kem, đen hoặc xám có thể phối với rất nhiều item khác nhau và sử dụng được trong nhiều mùa.

Dưới đây là 1 số item bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: The Blue Tshirt

Nơi mua: Gumac

Nơi mua: TOLI

Không cần những món đồ đắt đỏ hay thiết kế cầu kỳ, một chiếc áo thun dài tay vừa vặn cũng đủ giúp bạn tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, trẻ trung trong mùa thu. Đây chính là kiểu item càng đơn giản càng dễ mặc, càng biết phối càng có thể nâng tầm phong cách.