Phong cách “Old Money” đang thực sự gây sốt! Học theo cách phối này để dễ dàng trở thành "nữ hoàng thần thái"

Mùa hè 2025 chứng kiến sự đổ bộ của vô vàn xu hướng mới. Tuy nhiên, phần lớn chỉ bùng lên rồi nhanh chóng thoái trào. Riêng Old Money là một "tân binh" đáng gờm, đã trải qua thử thách thời gian để khẳng định đẳng cấp bền vững. Phong cách này không chỉ giúp tôn lên nét duyên thầm của người phụ nữ trưởng thành mà còn dễ dàng hòa hợp trong nhiều hoàn cảnh. Dù được ứng dụng rộng rãi, Old Money vẫn giữ được nét khác biệt, không lặp lại, càng không gây nhàm chán. Vừa đẹp, vừa thực tế, đó là lý do nó trở thành lựa chọn ưu ái của những tín đồ thời trang sành sỏi.

Trên Instagram, Old Money đã hiện diện từ lâu. Sức hút của nó đến từ tinh thần phóng khoáng, thoải mái mà vẫn kín đáo và chỉn chu. Dù là những món đồ phom rộng hay chất liệu mềm mại, nhẹ tênh, đều mang đến cảm giác thư thái, giải phóng cơ thể và cảm xúc.

Phong cách này không bó buộc trong bất kỳ khuôn mẫu nào. Nếu cần một gợi ý, bạn có thể bắt đầu từ những thiết kế pha trộn vẻ thanh lịch và phóng khoáng. Các item vừa đủ rộng để tạo độ rủ, vừa đủ ôm để giữ phom, luôn là lựa chọn "ăn điểm" tuyệt đối. Nhờ đó, bạn vẫn khoe được đường cong nữ tính mà không mất đi nét tự nhiên, phóng khoáng vốn là tinh thần cốt lõi của Old Money.

Với mọi cô gái, việc khoác lên mình những bộ đồ đậm dấu ấn Old Money không hề khó. Thế nhưng, để thực sự toát lên thần thái sang trọng, tinh tế, bạn nên lưu ý đến chất liệu trước tiên. Hãy ưu tiên những loại vải cao cấp, như vest gile chất vải đứng phom – biểu tượng quyền lực nhẹ nhàng, hay satin, lụa mang đến vẻ xa hoa rất riêng. Trong những ngày bình thường, cotton hay chất pha trộn vẫn là lựa chọn lý tưởng nếu bạn yêu sự tự nhiên và dễ ứng dụng. Với những cô nàng chuộng phong cách mộc mạc, linen cũng xứng đáng có mặt trong tủ đồ.

Khi chọn độ rộng trang phục, hãy tinh ý giữ sự cân bằng. Quá rộng sẽ dễ tạo cảm giác xuề xòa, lạc điệu. Ngược lại, đồ ôm sát quá mức tuy tôn dáng nhưng dễ gây cảm giác gò bó, kém thoải mái – điều mà Old Money luôn tránh. Tinh thần thoải mái khác với sự cẩu thả; phóng khoáng không đồng nghĩa với luộm thuộm.

Bí quyết tiếp theo chính là bảng màu trang phục. Tinh tế, nhã nhặn là tôn chỉ bất biến. Bạn có thể phối các gam trắng thuần, trắng sữa để tạo tổng thể trong trẻo, nhẹ nhàng. Bảng màu này vừa tôn lên nét đằm thắm của phụ nữ trưởng thành, vừa khắc họa tinh thần tự do, phóng khoáng. Với những ai tự tin về vóc dáng, đây là lựa chọn hoàn hảo để phô diễn vẻ đẹp tự nhiên.

Có hai hướng phối màu đặc trưng của Old Money. Một là sắc đen – trắng kinh điển, không bao giờ lỗi mốt. Dù mặc bao nhiêu lần vẫn luôn giữ trọn nét sang trọng, đơn giản mà đầy sức hút. Với nhiều cô gái, đây là lựa chọn an toàn và dễ ứng dụng, hoàn toàn không kén dáng hay kén tuổi. Hướng còn lại là bảng màu trung tính: kem ngà, ngọc trai, be sữa, xám nhạt, cà phê, màu lạc đà… Mỗi gam màu đều phảng phất nét thanh lịch nhẹ nhàng. Với những ai tự tin, bạn có thể thoải mái mix những tông gần nhau. Nếu chưa tự tin về khả năng phối màu, hãy chọn set đồng màu để tổng thể thêm hài hòa, tinh tế.

Khi chọn item Old Money, bạn càng nên chú trọng đến kiểu dáng và đường cắt may. Những thiết kế Old Money chuẩn mực thường theo đuổi tinh thần tối giản, phom dáng gọn gàng, không thừa chi tiết. Chính sự gọn ghẽ này giúp set đồ luôn sang và giữ giá trị sử dụng lâu dài.

Phong cách tối giản không hề đồng nghĩa với đơn điệu. Trái lại, càng tinh giản, đường may càng chuẩn xác thì càng dễ toát lên khí chất sang trọng, hiện đại. Vẻ nữ tính và thần thái tự nhiên nhờ đó cũng được tôn lên trọn vẹn. Bạn có thể bắt đầu từ sơ mi trắng phối quần jeans ống lửng, áo thun mix quần tây cạp cao hoặc áo hai dây kết hợp chân váy suông. Mỗi lựa chọn đều khắc họa một tinh thần riêng, vừa gần gũi, vừa nổi bật.

Đừng quên, chi tiết nhỏ mới tạo nên đẳng cấp. Phụ kiện là mảnh ghép quan trọng hoàn thiện vẻ ngoài. Nếu set đồ cần thắt lưng, đừng ngại đầu tư một chiếc thật tinh tế. Túi xách, giày và tất nên được chọn kỹ lưỡng, đồng điệu về màu sắc và phong cách. Trang sức như vòng cổ, lắc tay, nhẫn và kính mát cũng là điểm nhấn không thể thiếu – biểu tượng của người phụ nữ hiện đại tự tin.

Nếu có điều kiện, bạn hãy để tâm thêm đến độ mở của cổ áo, chất liệu khuy, kích thước và vị trí khuy áo. Với áo ngắn tay mùa hè, độ dài và độ rộng tay áo cũng nên được cân nhắc kỹ. Đường may viền tay cần chỉn chu, tinh tế để tổng thể thêm hài hòa.

Old Money không chỉ là phong cách, mà còn là tuyên ngôn thời trang về sự tự tin và gu thẩm mỹ bền vững. Khi bạn biết cách tiết chế, chọn lọc và tinh giản, bạn sẽ luôn xuất hiện với vẻ đẹp thanh lịch, đẳng cấp – mà không cần quá nhiều lời phô trương.