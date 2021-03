Mặc đẹp cho cả gia đình từ Denim cùng Old Navy và gia đình Hà Anh

Vốn dễ mặc và dễ kết hợp, trang phục denim dường như không bao giờ lỗi mốt mà luôn có những biến tấu mới mẻ thôi thúc tín đồ thời trang không ngừng trải nghiệm. Với Old Navy, chất liệu denim được xem như một nền tảng để tạo nên những trang phục phong cách mà lại rất thoải mái.



Cải tiến vượt trội từ chất liệu denim siêu co giãn, siêu thoải mái nhưng cực kỳ tôn dáng cho đến có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cùng công nghệ hút ẩm Go-Dry, tất cả đã tạo nên sự khác biệt của các sản phẩm Denim của Old Navy trong BST Spring 2021. Nổi bật nhất có thể kể đến dòng quần denim Slim 360 dành cho nam và quần Rockstar 360 dành cho nữ.

Hãy cùng theo chân gia đình nhỏ của siêu mẫu Hà Anh để khám phá những cách mix & match thú vị với các thiết kế Denim mới nhất của Old Navy nhé!

Thiết kế Denim cải tiến của Old Navy không những mềm mại, tôn dáng mà còn dễ dàng phối hợp với áo thun Tie Dye tạo nên sự ăn ý trong phong cách của cả gia đình siêu mẫu Hà Anh.

Bản phối denim cùng tone hồng ngọt ngào và họa tiết kẻ sọc đầy vui nhộn đã tạo nên những phút giây gia đình tràn ngập tiếng cười.

Như một phiên bản nhí hoàn hảo, Myla cực kỳ thích thú và thoải mái bay nhảy khi diện áo thun nổi bật với quần denim Old Navy cùng ba Olly.

"Nàng mẫu nhí" Myla vô cùng tự tin khi tạo dáng trước ống kính. Cô bé thoải mái chạy nhảy, vui chơi trong chiếc quần yếm denim họa tiết trái tim xinh xắn siêu co giãn và cực kỳ đáng yêu trong chiếc đầm Chambray xinh xắn.

Chỉ với những items đơn giản, Hà Anh chọn chiếc quần yếm màu nâu lạ mắt để phối đồ ton-sur-ton với ông xã Olly.

Trẻ trung, năng động nhưng không kém phần thần thái, siêu mẫu Hà Anh chọn phong cách Denim On Denim cho ngày dạo phố cuối tuần.

Ông xã Olly chọn cho mình áo sơ mi họa tiết kết hợp cùng quần denim để cuối tuần tràn đầy năng lượng.

Bên cạnh những sản phẩm Denim chủ đạo, BST Spring 2021 của Old Navy còn mang đến những items họa tiết Tie Dye rực rỡ hay hoa nhí tươi tắn, tạo nên nguồn cảm hứng mix & match đầy thú vị cho cả gia đình.

Là thương hiệu thuộc sở hữu của Tập đoàn Gap Inc, thời trang Old Navy đậm chất Mỹ với màu sắc trẻ trung cùng tính ứng dụng cao. Có trụ sở đặt tại San Francisco, thời trang Old Navy tạo nên không gian mua sắm cho mọi thành viên trong gia đình. Thông qua hệ thống hơn 1.000 cửa hàng trên toàn thế giới và nhiều cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM, Old Navy mang đến thế giới thời trang đa dạng cho mọi nhà với giá thành hợp lý.

