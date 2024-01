Phong cách diện quần jeans của Han So Hee: Phối đồ dịu dàng hay cá tính cũng đều đẹp xuất sắc

Han So Hee mới quay trở lại màn ảnh với bộ phim Sinh vật Gyeongseong. Tựa phim này đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả và nữ chính Han So Hee cũng nhận được lời khen cho diễn xuất tốt. Trong phim Sinh vật Gyeongseong, Han So Hee không diện đồ cầu kỳ, thậm chí có phần xuề xòa để phù hợp với nhân vật.

Tuy nhiên ngoài đời, phong cách của Han So Hee lại trái ngược hoàn toàn. Nữ diễn viên áp dụng phong cách cá tính, thời thượng và quần jeans chính là item được Han So Hee diện thường xuyên.

Cách phối quần jeans của Han So Hee không hề có sự trùng lặp, nhàm chán nhưng vẫn chuẩn sành điệu. Muốn có thêm ý tưởng mặc đẹp với quần jeans, chị em hãy tham khảo loạt công thức sau đây của Han So Hee:

Kết hợp áo blouse tay bồng với quần jeans xanh, giày cao gót, Han So Hee có được bộ trang phục thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn rất trẻ trung. Bộ trang phục của Han So Hee còn cho hiệu quả tôn chiều cao tối ưu nhờ những chi tiết như áo blouse dáng lửng, quần jeans cạp cao, ống vẩy. Bộ trang phục trên của Han So Hee là công thức ai cũng có thể mặc đẹp.

Áo trắng và quần jeans xanh là "cặp bài trùng" hoàn hảo. Bộ đôi này mang đến sự trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch cho người mặc. Với công thức áo trắng và quần jeans xanh, chị em nên sơ vin để nâng tầm phong cách và tôn dáng tối ưu. Han So Hee đã hoàn thiện bộ trang phục tinh tế với một đôi giày tối giản, mang tông màu đen.

Theo thời gian, Han So Hee ngày càng có sự đột phá trong cách diện quần jeans. Công thức gồm áo trắng cổ yếm, quần jeans ống vẩy và áo khoác da báo của Han So Hee có sự cá tính, phóng khoáng nhưng vẫn sang xịn mịn. Đôi giày đen độn đế của Han So Hee rất phù hợp với bộ trang phục thời thượng. Muốn vẻ ngoài trông nổi bật hơn khi đi dạo phố, chị em có thể tham khảo công thức diện đồ trên của Han So Hee.

Bên cạnh quần jeans xanh, quần jeans đen cũng là món thời trang được Han So Hee ưu ái diện. Cô kết hợp quần jeans đen với áo xuyên thấu được layer cùng áo đen bên trong. Nhờ vậy, tổng thể trang phục của Han So Hee ghi điểm ở sự quyến rũ nhưng vẫn đầy tinh tế.

Cách layer váy liền với quần jeans ống suông đã thịnh hành từ năm 2021 nhưng dường như ở hiện tại, công thức này vẫn chưa lỗi mốt. Han So Hee gây ấn tượng khi kết hợp váy ngắn họa tiết da báo với quần jeans đen và đi một đôi giày độn đế thời thượng. Kết hợp những item tưởng như không liên quan đến nhau nhưng Han So Hee vẫn tạo nên bộ trang phục ưng mắt. Nếu yêu thích phong cách cá tính, chị em có thể tham khảo ý tưởng diện đồ trên của Han So Hee.

Công thức áo lưới kết hợp với quần jeans đen của Han So Hee ghi điểm ở sự cá tính, phóng khoáng. Cô đã diện bên trong áo lưới một chiếc áo crop top tông màu đen để bộ trang phục trông kín đáo, tinh tế hơn mà vẫn nổi bật.

Những lúc không muốn phối đồ quá cầu kỳ, chị em hãy tham khảo công thức gồm áo thun dáng lửng kết hợp với quần jeans ống rộng của Han So Hee. Công thức này mang đến sự trẻ trung và thời thượng cho người diện. Ngoài ra, nhờ thiết kế áo lửng, set đồ còn tôn chiều cao hiệu quả. Để không làm giảm sự hài hòa của tổng thể trang phục, Han So Hee đã chọn một chiếc túi xách mang tông màu đen.

Thiết kế quần jeans lạ mắt chính là điểm nhấn nổi bật của bộ trang phục mà Han So Hee đang diện. Ngoài ra, nữ diễn viên còn giúp vẻ ngoài thêm ấn tượng, quyến rũ bằng cách kết hợp quần jeans ống suông với áo crop top, áo khoác nỉ và đội mũ bucket ngọt ngào.

Diện một set trang phục toàn màu đen nhưng vẻ ngoài của Han So Hee không hề nhạt nhòa và bị cộng tuổi. Trái lại, Han So Hee ghi điểm ở nét cá tính, thời thượng. Nữ diễn viên đã khoác ngoài set áo đen, quần jeans đen một chiếc blazer để nâng tầm vẻ sang xịn mịn. Diện mạo của cô thêm nữ tính, yêu kiều khi tô điểm một chiếc khăn mảnh.