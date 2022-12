Phối 5 kiểu quần dài với áo blazer để thêm sành điệu

Áo blazer là món thời trang bạn có thể mặc được trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, dạo phố cho đến dự tiệc cuối năm. Áo blazer mang tới cho người mặc sự thanh lịch, nhưng không kém phần sành điệu. Nếu chinh phục xuất sắc áo blazer, phong cách của bạn tự khắc cũng được nâng tầm. Khi phối đồ với blazer, ngoài kiểu áo diện bên trong, bạn cũng cần chọn khéo mẫu quần dài mix cùng. Và để không phải suy nghĩ nhiều, hãy tham khảo 5 kiểu quần dài phù hợp để diện với blazer.

Quần âu

Quần âu là mẫu quần đậm chất công sở, nên kết hợp rất ăn ý với kiểu áo khoác đứng dáng như blazer. Bộ đôi quần âu + áo blazer sẽ giúp nhân đôi vẻ thanh lịch cho người diện. Dẫu vậy, công thức này vẫn hack tuổi hiệu quả, nhất là khi bạn chọn áo blazer và quần âu cùng mang tông màu sáng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là kiểu giày để diện cùng áo blazer và quần âu. Các lựa chọn lý tưởng mà chị em nên lưu tâm bao gồm: sneaker trắng, giày loafer, giày Oxford hoặc boots. Những mẫu giày này đều ăn nhập với nét trang nhã của bộ đôi áo blazer + quần âu.

Quần jeans

Quần jeans cũng được coi là mảnh ghép hoàn hảo của áo blazer. Công thức này không chỉ ghi điểm ở sự trẻ trung, bụi bặm, mà còn đảm bảo nét thanh lịch. Muốn vẻ ngoài thêm phần phóng khoáng, các nàng hãy chọn quần jeans ống loe hoặc ống suông để kết hợp với áo blazer. Gọn gàng và chỉn chu hơn là combo áo blazer + quần jeans ống đứng. Bí kíp để diện combo áo blazer + quần jeans giúp tôn dáng là chọn phiên bản quần cạp cao, sơ vin gọn gàng và không cài khuy áo.

Quần màu be

Quần màu be được ưa chuộng từ mùa hè cho tới tận bây giờ. Kiểu quần này trẻ trung, nhưng cũng không kém phần trang nhã. Khi kết hợp quần màu be với áo blazer, tổng thể trang phục của bạn sẽ ghi điểm tinh tế. Gần như mọi kiểu blazer đều phù hợp để mix cùng quần màu be. Tuy nhiên, công thức đơn giản, dễ mặc nhất là combo blazer đen và quần màu be đầy thanh lịch, nhã nhặn. Để không làm giảm vẻ tinh tế của outfit, các nàng nên chọn túi xách và giày dép mang tông màu trung tính để hoàn thiện trang phục.

Quần kẻ

Bên cạnh các kiểu quần trơn màu, quần kẻ là món thời trang chị em không nên bỏ qua khi mua sắm. Quần kẻ sẽ đem đến một "làn gió mới" cho phong cách, giúp vẻ ngoài của chị em thêm trẻ trung và nổi bật. Diện bộ đôi quần kẻ và blazer, bạn sẽ có vẻ ngoài phảng phất nét cổ điển, nhưng cũng rất trẻ trung, hút mắt. Các quý cô sành điệu có một mẹo làm đẹp để vẻ ngoài trở nên sang trọng hơn khi mặc combo áo blazer + quần kẻ, đó là tô son môi đỏ sắc sảo. Bạn hãy thử chiêu hoàn thiện phong cách này trong dịp Tết sắp tới, diện mạo sẽ rất ấn tượng.

Quần trắng

Quần trắng không chỉ ghi điểm ở sự nữ tính, item này còn giúp hack tuổi hiệu quả. Vì vậy, khi kết hợp quần trắng với blazer, vẻ ngoài của bạn sẽ thêm trẻ trung. Các nàng có thể kết hợp quần trắng với blazer màu trung tính, để tạo nên set trang phục nhã nhặn, tinh tế. Bên cạnh đó, đừng bỏ qua công thức quần trắng + áo blazer màu pastel. Cách phối đồ này sẽ giúp phong cách thêm tươi mới và nổi bật.

Ảnh: Sưu tầm