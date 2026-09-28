Phát hiện ung thư cổ tử cung ở tuần 12, sản phụ vẫn quyết giữ thai

Quyết định bảo vệ con đến cùng, ở tuần 27, chị đến Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong tâm trạng hoang mang tột độ. Sau khi nghe các bác sĩ phân tích kỹ lưỡng về phác đồ điều trị an toàn cho thai kỳ, người mẹ mới trút bớt gánh nặng tâm lý.

Động lực từ sinh linh đang lớn dần giúp chị kiên cường trải qua 2 đợt hóa trị đầy đau đớn. Đến tuần thai thứ 35, nhận thấy “thời điểm vàng”, TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Khoa Phụ ung thư , cùng ê-kíp quyết định thực hiện ca phẫu thuật “kép”: mổ lấy thai kết hợp cắt tử cung triệt căn.

Ê-kíp quyết định thực hiện ca phẫu thuật “kép”: mổ lấy thai kết hợp cắt tử cung triệt căn.

Theo BS Thắng, đây là thử thách lớn vì kỹ thuật cắt tử cung triệt căn trên sản phụ tiềm ẩn nguy cơ mất máu xối xả do hiện tượng tăng sinh mạch máu và biến đổi giải phẫu khi mang thai . Ngoài ra, thể trạng suy kiệt sau hóa trị khiến bệnh nhân đối mặt rủi ro nhiễm trùng hậu phẫu rất cao.

Sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp giúp ca mổ thành công trọn vẹn. Tiếng khóc chào đời của em bé vang lên trong phòng mổ cũng là lúc nước mắt vỡ òa trên khuôn mặt người mẹ.

Hiệu quả điều trị được ghi nhận khi sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định. Ngắm thiên thần nhỏ ngoan ngoãn trong tay, chị T. cảm thấy mọi đau đớn như tan biến. Dù phía trước vẫn còn chặng đường dài với các đợt hóa xạ trị tiếp theo dựa trên kết quả sinh thiết, người mẹ tin bản thân đủ sức vượt qua.

Từng đứng trước ranh giới mong manh của tử sinh, chị nhắn nhủ mọi người, đặc biệt là giới trẻ, nên chủ động thăm khám và tầm soát ung thư định kỳ để tránh những biến cố đau lòng.