Phát hiện những vết lạ trên cơ thể mẹ, con gái Hà Anh hỏi một câu khiến nữ siêu mẫu không giấu nổi cảm xúc

Dù có dám đối diện hay không những bất cứ người mẹ nào cũng phải thừa nhận, sau khi sinh con, cơ thể trở nên khác biệt hoàn hoàn, thậm chí có những mẹ không dám nhìn vào gương. Bởi trước mắt họ sẽ là cơ thể của một người mẹ mang đứa con 9 tháng 10 ngày, từ gương mặt, vóc dáng... đều có sự biến chuyển sâu sắc.

Dẫu có đôi phút buồn lòng, nhớ về ngày xưa, lo lắng không biết khi nào mới trở về thời son rỗi... nhưng sau tất cả, những người mẹ đều cảm thấy hạnh phúc vì đã sinh ra những đứa con khoẻ mạnh. Và siêu mẫu Hà Anh cũng vậy, gần đây nhất, bà mẹ 2 con tâm sự đã bị con gái "phát hiện" ra những vết lạ trên bụng và ngay lập tức tò mò.

"Buổi sáng ngủ dậy Myla vào nằm ôm mẹ, em hôn mẹ trìu mến và bỗng nhiên hỏi: "Mẹ ơi sao bụng mẹ lại wrinkle (nhăn) như thế này?".

Mẹ xoa đầu em trả lời "Vì khi mẹ có bầu em Luca, cái bụng mẹ nó phình to ơi là to, giờ mẹ đẻ em ra rồi cái bụng nó xẹp lại, nó chưa kịp co lại như quả bóng bị thổi phồng khi xì hơi ấy, nên là nó nhăn thế đấy con!". "Hồi mẹ đẻ Myla cũng vậy, con có thương mẹ không?".

Em bé dụi đầu vào bụng mẹ, rồi em hôn lên bụng mẹ nói "con yêu và thương mẹ nhất vũ trụ!".

Mẹ xoa đầu em nựng lại "Đẻ được con và em mẹ có sẵn sàng bị xấu đi cũng được vì các con mẹ yêu nhất trên đời!".

Có mẹ nào nghĩ như Hà Anh không nhỉ?", nữ siêu mẫu hạnh phúc chia sẻ.



Những tâm sự của Hà Anh được rất nhiều mẹ bỉm đồng tình, ai cũng khen Myla quả là cô bé ngọt ngào, dễ thương và cực kỳ hiểu chuyện. Mẹ Hà Anh cũng dạy con rất khéo, vừa nhẹ nhàng lại sâu sắc, kiên định, bao dung. Bà mẹ 2 con được nhận xét "hiện đại mà vẫn truyền thống" khi trở thành người phụ nữ của gia đình.

Các fan chia sẻ từ khi có con, Hà Anh trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cô đang cực kỳ tận hưởng và hạnh phúc trong vai trò làm mẹ, làm vợ. Nữ siêu mẫu từng tâm sự cảm thấy khó khăn khi phải cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, nên cô ưu tiên điều quan trọng hơn, đó chính là con cái. Cô dành nhiều thời gian cho Myla và Luca, đi chơi và trải nghiệm cùng gia đình.

Đặc biệt, Hà Anh cũng có rất nhiều tâm sự, chia sẻ về chuyện chăm sóc và nuôi dạy con cái cho các mẹ bỉm sữa, hi vọng sẽ giúp các mẹ cảm thấy vững vàng, nhàn nhã hơn.

Hầu như mẹ bỉm nào cũng vậy, vì con, chúng ta đã sẵn sàng hi sinh nhan sắc, thời gian và sức khỏe của mình. Bởi thế, đó là những vết tích minh chứng của một thời kì mang thai vất vả. Càng là một người mẹ, chúng ta càng phải yêu chính mình nhiều hơn nữa. Hãy toàn tâm chăm sóc bản thân và gia đình, yêu thương mình nhiều hơn, mẹ nhé!