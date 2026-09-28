Phát hiện con 'cuồng' thần tượng, cha mẹ có nên cấm đoán?

Việc con thần tượng một ai đó là nhu cầu tâm lý rất bình thường trong tuổi dậy thì. (Ảnh: ITN).

Thực ra, việc con thần tượng một ai đó không phải là chuyện gì kinh khủng, mà là nhu cầu tâm lý rất bình thường trong tuổi dậy thì. Điều cha mẹ thực sự cần làm không phải là cấm đoán, mà là hướng dẫn con khám phá những điểm nổi bật của thần tượng, biến sự thần tượng thành động lực phát triển, để việc theo đuổi thần tượng giúp con trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Cấm con thần tượng sẽ chỉ đẩy con ra xa hơn

Nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng chỉ cần cấm con theo đuổi thần tượng là có thể tránh ảnh hưởng, nhưng thực tế, hiệu quả của việc ngăn cấm thường hoàn toàn ngược lại với dự đoán của cha mẹ.

Ở tuổi dậy thì, ý thức về bản thân đang thức tỉnh nhanh chóng, chúng cần tìm một “bản thân lý tưởng” làm mốc tham chiếu, và những điểm nổi bật trên thần tượng, như nỗ lực, kỷ luật, tài năng, vừa đúng với nhu cầu tâm lý đó.

Khi cha mẹ trực tiếp phủ nhận thần tượng của con, về bản chất là phủ nhận cảm xúc và lựa chọn của con, con sẽ cảm thấy “bố mẹ chẳng hiểu con chút nào”, coi việc theo đuổi thần tượng như một cách phản kháng. Bạn càng không cho phép con thích, con càng muốn lén theo dõi, thậm chí vì sợ bị phát hiện, con sẽ ngày càng im lặng, càng khép kín, cánh cửa giao tiếp giữa cha mẹ và con sẽ bị đóng hoàn toàn.

Ẩn chứa khát khao về “một bản thân tốt hơn”

Nhiều phụ huynh chỉ nhìn thấy bề ngoài việc con theo đuổi thần tượng, mà không hiểu tâm lý bên trong. Trẻ ngưỡng mộ thần tượng chưa bao giờ chỉ là “theo trào lưu”, mà là trẻ nhìn thấy ở thần tượng hình ảnh mà mình muốn trở thành.

Một số trẻ ngưỡng mộ thần tượng vì nỗ lực và sự kiên trì của thần tượng. Một số trẻ thần tượng người nổi tiếng là vì sự dịu dàng và tốt bụng của họ. Ví dụ, người nổi tiếng kiên nhẫn với người hâm mộ, thân thiện với những người xung quanh; cách đối xử này sẽ khiến trẻ cảm thấy ấm áp và tự nhiên học hỏi theo, trở nên lễ phép hơn và đồng cảm hơn.

Cũng có một số trẻ thần tượng người nổi tiếng vì tài năng và khả năng của họ. Ví dụ, người nổi tiếng có thể hát, nhảy, sáng tác; trẻ sẽ cảm thấy người sở hữu những kỹ năng này thật tuyệt và cũng muốn nâng cao khả năng của bản thân để trở nên xuất sắc hơn.

Những điểm sáng trên người nổi tiếng chính là “ánh sáng” trên con đường trưởng thành của trẻ. Nhiệm vụ của cha mẹ không phải là dập tắt ánh sáng này, mà là giúp trẻ nhìn rõ con đường phía sau ánh sáng đó nên đi thế nào.

Thái độ của cha mẹ quyết định cách con cái theo đuổi thần tượng

Nhiều lúc, cách con cái theo đuổi thần tượng phản ánh thái độ của cha mẹ. Nếu cha mẹ luôn phủ nhận, kìm nén, con sẽ chỉ lén lút theo đuổi thần tượng, thậm chí bị cuốn vào những thói quen xấu trong cộng đồng hâm mộ; ngược lại, nếu cha mẹ hiểu và hướng dẫn, con sẽ biết theo đuổi thần tượng một cách lý trí, biến sự ngưỡng mộ thành động lực phát triển.

Điều cha mẹ nên làm là trở thành “người dẫn đường” trên con đường theo đuổi thần tượng của con, chứ không phải là “người cản đường”. Ví dụ, cùng con xem những buổi phỏng vấn tích cực của thần tượng, cùng trò chuyện về câu chuyện nỗ lực của họ, thậm chí cùng con đặt ra những mục tiêu nhỏ để “học hỏi thần tượng”. Khi con cảm thấy bạn đứng về phía con chứ không đối lập với con, con sẽ sẵn sàng nghe lời khuyên của bạn và sẽ nhìn nhận tình cảm của mình một cách lý trí hơn.

Đồng thời, cha mẹ cũng cần điều chỉnh tâm lý của mình, đừng để những định kiến chi phối. Không phải tất cả những đứa trẻ theo đuổi thần tượng đều ảnh hưởng đến việc học, cũng không phải tất cả thần tượng đều tiêu cực.

Nhiều thần tượng mang năng lượng tích cực có thể mang đến ảnh hưởng tốt cho con. Thay vì lo sợ con bị ảnh hưởng, hãy dạy con cách phân biệt đúng sai và cách lấy năng lượng tích cực từ thần tượng.

Các bậc cha mẹ nên buông bỏ lo lắng, thay thế sự kìm nén bằng sự thấu hiểu, thay thế sự cản trở bằng sự hướng dẫn, đồng hành cùng con cái và biến sự ngưỡng mộ thành động lực để trưởng thành, biến việc tôn thờ thần tượng thành một ký ức ấm áp và mạnh mẽ trong tuổi vị thành niên.