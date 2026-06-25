Ngày 22/6, tại khu vực Carpentras thuộc vùng Vaucluse, miền đông nam nước Pháp, hai em nhỏ 2 tuổi và 4 tuổi được phát hiện đã ngừng tim bên trong chiếc xe hơi của mẹ mình.

Bất chấp những nỗ lực cấp cứu y tế, các em đều không qua khỏi. Sự việc xảy ra đúng vào thời điểm đợt nắng nóng khắc nghiệt đang hoành hành tại địa phương với mức nhiệt ngoài trời chạm ngưỡng 39 đến 40 độ C.

Nhiệt kế tại hiệu thuốc ở Nantes hiển thị nhiệt độ 43 độ C - Ảnh: Reuters

Theo các công tố viên, việc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Các báo cáo ban đầu chỉ ra rằng, sau khi người mẹ đi mua sắm về nhà, hai em nhỏ có thể đã tự mở cửa chui vào xe và sau đó bị mắc kẹt bên trong mà người mẹ không hề hay biết.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ cách thức hai đứa trẻ lọt được vào bên trong xe, thời gian các em bị kẹt là bao lâu, và liệu có yếu tố sơ suất hay trách nhiệm hình sự nào trong vụ việc này hay không.

Người mẹ 33 tuổi hiện được chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý sau cú sốc quá lớn nên cảnh sát chưa tiến hành thẩm vấn chính thức.

Kết quả của cuộc điều tra dự kiến sẽ tác động mạnh mẽ đến các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, từ đó thúc đẩy các biện pháp bảo vệ trẻ em nghiêm ngặt hơn trong những đợt thời tiết khắc nghiệt.

Bi kịch tại Carpentras xảy ra đúng vào lúc nước Pháp đang phải hứng chịu một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong lịch sử.

Nhiều người tắm tại đài phun nước gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris giữa đợt nắng nóng tại Pháp ngày 22/6 - Ảnh: Reuters

Chính quyền Pháp ngày 22/6 tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 49 trong số 96 tỉnh ở mức nguy hiểm đến tính mạng cấp độ I (mức cao nhất), kêu gọi 35 triệu cư dân phải "cảnh giác tuyệt đối", tránh xa các hoạt động thể chất quá mức và không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Hơn 1.300 trường học đã phải đóng cửa trên toàn quốc, trong khi 4.000 trường khác đã thay đổi lịch học để học sinh có thể tan trường sớm hơn. Cứ 10 chuyến tàu tại vùng xung quanh Paris thì có một chuyến bị hủy do lo ngại về ảnh hưởng tới các đoàn tàu và đường ray.

Nhiệt độ tại Bordeaux, vùng trồng nho nổi tiếng ở miền tây nước Pháp, lên tới 41,9 độ C, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào tháng 8/2025. Tại Poitiers, miền trung nước Pháp, nhiệt độ đạt 41,2 độ C, cao hơn mức kỷ lục trước đó được ghi nhận từ năm 1947.

Ngoài ra vụ việc thương tâm kể trên, còn có 3 người cao tuổi, từ 80 đến 95 tuổi, cũng đã tử vong trong cuối tuần qua tại khu vực Bordeaux do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng tại Pháp.

"Chỉ nên bơi tại những nơi có lực lượng cứu hộ giám sát", ông Jerome Boulanger, người phát ngôn Cơ quan An toàn Dân sự Pháp, khuyến cáo sau khi có 13 trường hợp chết đuối được ghi nhận từ ngày 21 - 22/6. Số ca tử vong do đuối nước tại Pháp đã tăng vọt 172% trong các đợt nắng nóng năm ngoái, khi nhiều người xuống nước để giải nhiệt.

Các nhà khoa học cho biết khi Trái đất tiếp tục nóng lên, các hiện tượng nắng nóng cực đoan vốn trước đây chỉ giới hạn vào giữa mùa hè sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, dữ dội hơn, kéo dài hơn, và vào thời điểm bất thường hơn trong năm.