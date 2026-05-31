Phản cảm: Ảnh riêng tư của BLACKPINK trong nhà vệ sinh bị làm mờ mặt, mang đi kinh doanh trái phép

Vấn nạn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chế tạo, chỉnh sửa trái phép hình ảnh cá nhân của người nổi tiếng nhằm phục vụ mục đích thương mại đang là một hồi chuông báo động đỏ trong ngành thời trang. Không chỉ ồn ào tại Việt Nam, làn sóng lợi dụng công nghệ một cách bất chấp đạo đức này đang khiến công chúng toàn cầu phẫn nộ. Mới đây nhất, câu chuyện phản cảm đã xảy ra với các thành viên BLACKPINK và một thương hiệu thời trang nội địa ngay trên chính đất nước của họ.

Trắng trợn làm mờ mặt, đổi quần áo của BLACKPINK để làm quảng cáo

Một local brand Hàn Quốc mang tên Yunsé hiện đang phải hứng chịu "gạch đá" từ dư luận khi bị cáo buộc tự ý sử dụng hình ảnh của BLACKPINK cho chiến dịch marketing mà không hề có sự cho phép. Theo các bài đăng lan truyền mạnh mẽ, Yunse đã ngang nhiên lấy bức ảnh selfie trước gương trong nhà vệ sinh của các thành viên BLACKPINK tại sự kiện Met Gala, sau đó dùng công nghệ AI để biến đổi hình ảnh nhằm mục đích quảng cáo.

Bức ảnh chế của Yunsé ngang nhiên làm mờ mặt, đổi trang phục của BLACKPINK để quảng bá chiến dịch mới.

Bức ảnh gốc ban đầu vốn được đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân của Jisoo và nhanh chóng cán mốc hơn 13 triệu lượt thích. Đây là khoảnh khắc mang tính lịch sử đối với người hâm mộ khi đánh dấu lần đầu tiên cả 4 thành viên BLACKPINK cùng có mặt tại dạ tiệc thời trang lớn nhất hành tinh.

Nhìn vào hình ảnh được cắt từ bài đăng quảng cáo có tiêu đề đầy thách thức "WHO'S IN THE MIRROR?", thương hiệu này đã dùng công nghệ AI để thay đổi hoàn toàn những bộ trang phục Haute Couture sang trọng của các cô gái thành những bộ trang phục streetstyle trong BST Xuân Hè mới.

Nhãn hàng này cũng đồng thời chèn tên thương hiệu khổng lồ ở giữa để hoàn thành tấm poster cho một sự kiện có tên "SOAP PRIVATE NIGHT". Không chỉ đổi phục trang, Yunsé còn cố tình làm mờ gương mặt của bốn thành viên BLACKPINK để né luật, nhưng bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra vóc dáng, kiểu tóc và chiếc ốp điện thoại quen thuộc của các siêu sao toàn cầu.

Thương hiệu thời trang Hàn và chiến dịch WHO'S IN THE MIRROR?, mượn ý tưởng chụp ảnh selfie trong nhà vệ sinh.

Làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ và lời xin lỗi bị chỉ trích là "vô tri"

Sự việc nhanh chóng thổi bùng cơn thịnh nộ của cộng đồng người hâm mộ và cư dân mạng. Nhiều người chỉ trích thương hiệu này đã vi phạm nghiêm trọng bản quyền hình ảnh, xâm phạm quyền riêng tư và vượt qua các giới hạn đạo đức trong kinh doanh khi tự ý khai thác hình ảnh người nổi tiếng vì lợi ích thương mại.

Trên MXH X, các netizen thẳng thắn để lại bình luận bức xúc:

- "Yunsé đang dùng AI chế ảnh selfie Met Gala của BLACKPINK để làm marketing ư? Họ nghiêm túc đấy à? Có tới 37.000 người theo dõi mà hành xử kiểu gì vậy?"

- "Hãng này chỉ tỉnh ra khi bị kiện thôi. Mọi người hãy cùng nhau vào báo cáo tài khoản Instagram của họ đi."

Tấm ảnh gốc được đăng trên tài khoản cuả Jisoo đang có hơn 13 triệu like.

Trước áp lực và làn sóng tẩy chay dữ dội từ công chúng, thương hiệu này đã buộc phải gỡ bỏ bài viết gây tranh cãi trên trang cá nhân. Ngay sau đó, hãng đã đăng tải một dòng trạng thái đính chính ngắn ngủi trên Instagram Story. Tuy nhiên, lời xin lỗi vỏn vẹn hai dòng này lại như đổ thêm dầu vào lửa vì sự hời hợt và trốn tránh trách nhiệm. Nguyên văn lời xin lỗi của thương hiệu: "Chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra sự khó chịu trong quá trình sử dụng tư liệu tham khảo. Bài viết liên quan đã được gỡ bỏ".

Cách phản hồi này hoàn toàn không được người hâm mộ chấp nhận. Việc sử dụng hình ảnh bất hợp pháp để trục lợi nhưng lại thanh minh bằng cụm từ "quá trình sử dụng tư liệu tham khảo" khiến dư luận càng thêm bất bình. Một người dùng viết: "Thư xin lỗi thực sự quá thiếu chân thành. 'Quy trình sử dụng tư liệu tham khảo' à, thật nực cười".

Phản hồi bị đánh giá là thiếu chân thành của nhãn hàng tiếp tục bị công chúng chỉ trích.

Nỗi ngao ngán nhìn từ câu chuyện "bắt trend" của local brand Việt

Nhìn từ scandal của thương hiệu Yunsé tại Hàn Quốc, netizen Việt có lẽ vẫn chưa quên một vấn nạn tương tự từng gây ồn ào mạng xã hội trong nước cách đây không lâu liên quan đến vụ việc của Miu Lê. Thời điểm bức ảnh chân dung của Miu Lê diện chiếc áo "điệu đà" của NUMBERS viral như một cú sốc, khung hình này lập tức biến thành một "mỏ vàng content" để hàng loạt đơn vị kinh doanh nhảy vào xào nấu bằng AI một cách phản cảm.

Từ các shop quần áo secondhand dùng AI khoác lên người nữ ca sĩ set đồ khác kèm dòng chú thích kém duyên, cho đến các local brand thời trang, túi xách đua nhau chỉnh sửa, "gửi nhờ" sản phẩm của mình lên người Miu Lê để tát nước theo mưa với danh nghĩa theo dòng sự kiện. Dù có thương hiệu lên tiếng xin lỗi một cách cầu thị, có nhãn hàng lại giữ thái độ im lặng phớt lờ, nhưng điểm chung là đều vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ người tiêu dùng vì hành vi trục lợi vô tội vạ.

Thực trạng chế ảnh người nổi tiếng cho những màn PR miễn phí của các brand thời trang bị đánh giá là phản cảm, thiếu ý thức.

Điều khiến công chúng phẫn nộ ở cả hai câu chuyện trên không chỉ nằm ở bản thân những bức ảnh giả mạo, mà còn ở thái độ xem hình ảnh riêng tư hay sự cố của người khác như một "món mồi ngon" để truyền thông bẩn. Trong môi trường kinh doanh, đặc biệt với các thương hiệu thời trang luôn đặt nặng yếu tố duy mỹ, việc thiếu tôn trọng nhân vật công chúng cũng phản ánh trực tiếp cách thương hiệu đối xử với chính khách hàng của mình.

Một bài đăng ăn theo có thể giúp thương hiệu tăng tương tác sau một đêm, nhưng cái giá phải trả cho sự dễ dãi trong đạo đức truyền thông chính là niềm tin của người tiêu dùng - giá trị cốt lõi vô giá và khó lấy lại nhất.

Ảnh: Jisoo, X, chụp màn hình