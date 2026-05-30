Nàng mẫu Ấn Độ nên lịch sử tại Chanel: Từ cô sinh viên đi tàu điện ngầm tới bộ cánh gây bàn tán khắp thế giới

Giữa dàn siêu mẫu đình đám của làng thời trang thế giới, Bhavitha Mandava đang nổi lên như một gương mặt đặc biệt. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp sắc sảo đậm chất Ấn Độ, cô còn mang theo câu chuyện bước chân vào ngành thời trang đầy tình cờ, giống hệt một bộ phim điện ảnh. Từ cô sinh viên kiến trúc từng đi tàu điện ngầm mỗi ngày, Bhavitha giờ đây đã trở thành người mẫu Ấn Độ đầu tiên trong lịch sử đảm nhiệm vị trí mở màn show diễn của Chanel - một cột mốc khiến giới mộ điệu không khỏi chú ý.

Điều thú vị là trước khi bước vào thế giới thời trang, Bhavitha hoàn toàn không có ý định trở thành người mẫu. Cô gái sinh năm 2000 theo học ngành kiến trúc tại Ấn Độ, sau đó chuyển tới Mỹ để học thạc sĩ về thiết kế và truyền thông. Cuộc sống khi ấy của cô khá bình thường, xoay quanh việc học, thực tập và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp giống như bao sinh viên quốc tế khác.

Bước ngoặt lại đến vào thời điểm Bhavitha không ngờ nhất. Năm 2024, sau khi bị từ chối một vị trí thực tập, cô cảm thấy vô cùng thất vọng và quyết định hẹn bạn đi ăn để giải tỏa tâm trạng. Chính tại ga tàu điện ngầm hôm đó, Bhavitha tình cờ gặp người sáng lập một công ty người mẫu. Chỉ nhờ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cô đã được mời sang Milan casting.

Điều đáng nói là chuyến đi Milan ấy tiếp tục mở ra một "cơ duyên định mệnh" khác. Trong lúc tham gia casting, Bhavitha lại vô tình gặp Matthieu Blazy. Nhà thiết kế nổi tiếng nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ đẹp khác biệt cùng thần thái rất riêng của cô gái trẻ và quyết định đưa Bhavitha vào catwalk cho show diễn của Bottega Veneta.

Từ một sinh viên không có bất kỳ kinh nghiệm thời trang nào, Bhavitha bất ngờ xuất hiện trên sàn runway quốc tế. Tuy nhiên ở thời điểm ấy, nghề mẫu với cô vẫn chỉ giống như một công việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt và học phí du học. Chính Bhavitha từng chia sẻ rằng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành gương mặt được cả thế giới chú ý.

Thế nhưng thời trang đôi khi vận hành bằng những cuộc gặp gỡ rất kỳ lạ. Khi Matthieu Blazy trở thành Giám đốc sáng tạo của Chanel, Bhavitha cũng bắt đầu bén duyên sâu hơn với nhà mốt Pháp. Và rồi lịch sử đã được tạo nên khi cô trở thành người mẫu Ấn Độ đầu tiên mở màn cho show diễn của Chanel.

Đáng chú ý hơn, bối cảnh show diễn lần đó lại là ga tàu điện ngầm tại New York - nơi vô tình gợi nhớ tới chính địa điểm khởi đầu sự nghiệp người mẫu của Bhavitha vào năm 2024. Chi tiết đầy trùng hợp này khiến nhiều người cho rằng câu chuyện của cô giống như một "vòng lặp định mệnh" được sắp đặt hoàn hảo.

Không dừng lại ở đó, Bhavitha tiếp tục trở thành tâm điểm tại Met Gala 2026 khi xuất hiện với cương vị đại sứ của Chanel. Giữa thảm đỏ ngập tràn những bộ cánh lộng lẫy và các màn khoe da thịt táo bạo, outfit của Bhavitha lại có phần giản dị hơn hẳn. Tuy nhiên chính sự tiết chế ấy lại khiến giới mộ điệu phải chú ý.

Bộ trang phục cô diện thực chất là một thiết kế haute couture cao cấp của Chanel. Điểm đặc biệt nằm ở chiếc quần lụa được xử lý bề mặt giống denim, thể hiện kỹ thuật thủ công tinh xảo của nhà mốt Pháp. Thoạt nhìn, outfit có vẻ đơn giản nhưng càng quan sát kỹ càng thấy rõ độ cầu kỳ và đẳng cấp trong từng chi tiết.

Nhiều người nhanh chóng nhận ra bộ cánh này không chỉ phù hợp với dress code của Met Gala, mà còn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Outfit dường như tái hiện lại chính hình ảnh Bhavitha từng mặc tại ga tàu điện ngầm năm 2024 - thời điểm cô vô tình gặp được cơ hội đổi đời. Từ cô sinh viên buồn bã vì trượt thực tập cho tới đại sứ Chanel bước trên thảm đỏ Met Gala, mọi chi tiết như tạo thành một vòng tròn hoàn hảo.

Chính điều đó đã khiến màn xuất hiện của Bhavitha Mandava trở nên đáng nhớ hơn hẳn nhiều bộ cánh cầu kỳ khác. Không chỉ đơn thuần là thời trang, outfit ấy còn kể lại hành trình đầy tình cờ nhưng cũng rất điện ảnh của cô gái trẻ.

Giữa thế giới thời trang vốn thường bị cho là xa hoa và khó chạm tới, câu chuyện của Bhavitha lại khiến nhiều người cảm thấy gần gũi hơn. Bởi đôi khi chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ tại ga tàu điện ngầm cũng đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người.