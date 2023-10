Pensilia Beauty Clinic ký kết chuyển giao công nghệ Dual Yellow Laser của Norseld

Tham dự buổi lễ có bà Bùi Thị Lan Phương - Giám đốc Công ty TNHH Dược Phẩm Việt Long - Đại diện phân phối thiết bị Dual Yellow Laser tại Việt Nam, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phương Thảo - Giám đốc Chuyên môn Hệ thống phòng khám Da liễu thẩm mỹ Pensilia và toàn thể đội ngũ bác sĩ, nhân viên Pensilia.

Laser Dual Yellow - Thế hệ Laser Hơi Đồng cải tiến nhất của Norseld, có thể phát ra tia Laser với bước sóng kép 511nm và 578nm. Ngoài ra, máy còn ứng dụng công nghệ vi xung cực nhanh FEM (Fast Edge Micropulse), được FDA chứng nhận mang lại hiệu quả cao trong điều trị đặc hiệu nám, trẻ hóa da và tổn thương mạch máu.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phương Thảo - Giám đốc Chuyên môn Hệ thống phòng khám Da liễu thẩm mỹ Pensilia cho biết:

"Pensilia luôn chú trọng cập nhật những xu hướng điều trị thẩm mỹ và hợp tác cùng các đối tác chiến lược sở hữu công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Dual Yellow Laser bao gồm hai tia sóng kép, có thể điều trị riêng lẻ hoặc kết hợp để đạt được mật độ năng lượng cao, xuyên sâu đến đích tác động và không gây tổn thương cho da. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng và áp dụng rộng rãi tại hơn 30 quốc gia, phù hợp với mọi loại da trên thang đo Fitzpatrick từ I đến VI. An toàn và hiệu quả là 2 yếu tố hàng đầu để tôi quyết định chọn Laser Dual Yellow để điều trị cho khách hàng."

Với hơn 12 năm phát triển, Pensilia Beauty Clinic gắn liền với sứ mệnh chấm dứt mọi nỗi lo về nám và sắc tố da. Công ty TNHH Dược Phẩm Việt Long - Đại diện chính thức phân phối thiết bị Dual Yellow Laser tại Việt Nam vinh dự được đồng hành cùng Pensilia mang lại làn da rạng rỡ không tì vết cho triệu khách hàng Việt.

