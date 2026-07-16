Park Min Young đã hết 37kg

Gần đây, một bài viết với tiêu đề "Những ngôi sao tăng cân và được phản hồi tích cực" đã thu hút lượng lớn tương tác trên các cộng đồng trực tuyến xứ kim chi. Trong đó, Park Min Young là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Những hình ảnh mới được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cô vẫn giữ vóc dáng thanh mảnh quen thuộc, song gương mặt đã có sự thay đổi rõ rệt. Phần má đầy đặn hơn, làn da hồng hào cùng thần sắc tươi tắn giúp tổng thể diện mạo trở nên trẻ trung và khỏe khoắn hơn hẳn.

Sự thay đổi này nhanh chóng nhận về vô số lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Park Min Young đẹp hơn khi không còn quá gầy, đồng thời bày tỏ sự nhẹ nhõm vì cô đã lấy lại thể trạng tốt sau quãng thời gian ép cân khắc nghiệt. Những bình luận như: "Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất", "May quá, cuối cùng cô ấy cũng tăng cân", "Có da có thịt nhìn đẹp hơn nhiều", hay "Đừng giảm cân nữa, thế này là hoàn hảo rồi" xuất hiện dày đặc dưới các bài đăng của nữ diễn viên.

Diện mạo rạng rỡ, tươi tắn được Park Min Young chia sẻ nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Trước đó, Park Min Young từng khiến khán giả không khỏi xót xa khi tiết lộ cô giảm xuống chỉ còn 37kg để vào vai Kang Ji Won trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi . Đây là nhân vật mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, vì vậy nữ diễn viên quyết định thay đổi ngoại hình ở mức tối đa để mang đến cảm giác chân thực nhất trên màn ảnh. Khi những hình ảnh đầu tiên của bộ phim được công bố, nhiều người không khỏi sốc trước thân hình gầy gò đến mức lộ rõ xương quai xanh, cánh tay và gương mặt hốc hác của cô.

Thời điểm đó, mạng xã hội ngập tràn những bình luận bày tỏ sự lo lắng. Không ít khán giả nhận xét Park Min Young "chỉ còn da bọc xương", thậm chí có người ví cân nặng 37kg của cô tương đương với cân nặng của một học sinh tiểu học. Dù đánh giá cao sự hy sinh vì nghệ thuật, nhiều người vẫn mong nữ diễn viên sớm lấy lại cân bằng sau khi hoàn thành quá trình ghi hình.

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Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Park Min Young cho biết vì cơ thể quá nhẹ sau quá trình giảm cân nên cô phải đeo thêm các khối tạ để giữ người dưới nước. Chính điều này khiến việc nổi lên mặt nước trở nên khó khăn hơn bình thường. Nữ diễn viên thừa nhận đã có khoảnh khắc tưởng như không thể thở được và cảm giác "suýt mất mạng" sau khi hoàn thành cảnh quay. Trải nghiệm đó khiến cô nhận ra công việc diễn xuất khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì khán giả nhìn thấy trên màn ảnh.

Park Min Young từng khiến dân tình xót xa với những hình ảnh như chỉ còn da bọc xương.

Sau những gì đã trải qua, việc Park Min Young lấy lại cân nặng và xuất hiện với diện mạo rạng rỡ hơn được xem là tín hiệu đáng mừng đối với người hâm mộ. Không còn gương mặt hốc hác hay thần sắc thiếu sức sống như thời điểm đóng phim, nữ diễn viên hiện được khen ngợi vì vẻ ngoài trẻ trung, tự nhiên và khỏe mạnh. Nhiều ý kiến cũng hy vọng Park Min Young sẽ tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại, thay vì một lần nữa áp dụng chế độ giảm cân quá cực đoan chỉ để phục vụ vai diễn.

Vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy sức sống hiện tại của Park Min Young.

Ảnh: Instagram.