Park Bo Gum bị mỹ nam Trung Quốc chiếm hết spotlight tại event Celine

Sự kiện của Celine tại Thượng Hải đang trở thành tâm điểm bàn tán khi quy tụ hai ngôi sao đình đám là Park Bo Gum và Vương An Vũ. Sự xuất hiện của đại diện hai làn sóng giải trí Hàn – Trung nhanh chóng tạo nên “cuộc chiến visual” khiến cộng đồng mạng không ngừng so sánh. Không chỉ dừng ở ngoại hình, phong thái xuất hiện, outfit đến thần thái của 2 nam đại sứ trước ống kính đều bị đặt lên bàn cân. Mỗi người một màu sắc riêng, nhưng chính sự đối lập này lại khiến phép so sánh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc mỹ nam Trung - Hàn hội tụ tại sự kiện Celine khiến cộng đồng mạng phấn khích. (Nguồn: TikTok)

Park Bo Gum xuất hiện với phong cách nam tính, lịch lãm nhưng vẫn mang tinh thần thời trang hiện đại đặc trưng của Celine. Nam đại sứ toàn cầu diện bộ suit đen dáng rộng vừa phải, kết hợp cùng áo sơ mi xanh cobalt tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể. Phần cổ áo mở nhẹ giúp tổng thể bớt cứng nhắc, mang lại cảm giác phóng khoáng, trẻ trung. Kính râm đen cùng đôi mule tối giản hoàn thiện diện mạo chuẩn “quý ông thanh lịch", vừa cool vừa lịch lãm của ngôi sao xứ Hàn.

Park Bo Gum bảnh bao xuất hiện tại sự kiện. (Ảnh: Instagram)

Trong khi đó, Vương An Vũ lại theo đuổi hình ảnh chỉn chu và cổ điển hơn. Nam diễn viên diện suit xanh navy được cắt may gọn gàng, tôn lên vóc dáng cao ráo và bờ vai rộng. Anh phối cùng sơ mi xanh nhạt và cà vạt bản nhỏ màu nâu, tạo nên bảng màu hài hòa, nhã nhặn. Kiểu tóc rối nhẹ giúp tổng thể thêm phần phóng khoáng mà vẫn giữ được nét trẻ trung, cuốn hút.

Tạo hình nam tính, lịch lãm của Vương An Vũ. (Ảnh: Instagram)

Không thể phủ nhận cả Park Bo Gum và Vương An Vũ đều “đốn tim” người hâm mộ với visual điển trai và phong thái cuốn hút. Tuy nhiên, xét về tổng thể trang phục, Vương An Vũ có phần ấn tượng hơn với outfit có điểm nhấn. Bộ suit của mỹ nam xứ tỷ dân không chỉ thành công trong việc tôn trọn vóc dáng, mà khi kết hợp cùng thần thái điềm tĩnh, nam tính lại càng khiến diện mạo thêm phần hút mắt. Thậm chí, nhiều người còn không nhận ra Park Bo Gum vì mải nhìn Vương An Vũ khi 2 ngôi sao đứng chung khung hình.

Về visual, chiều cao, Park Bo Gum và Vương An Vũ đúng chuẩn "một 9 một 10". (Ảnh: Instagram)

Khí chất nam tính của Vương An Vũ khiến nhiều người dễ dàng bị thu hút.