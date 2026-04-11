Chiếc áo mặc "mỗi lúc một màu" của Jennie

Trong thế giới thời trang hiện đại, nơi sự sáng tạo ngày càng được đẩy lên những giới hạn mới, việc một thiết kế có thể "biến đổi" ngay trên cơ thể người mặc không còn là điều quá xa vời. Và mới đây, Jennie đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi xuất hiện trong một thiết kế có khả năng đổi màu đầy ấn tượng.

Cụ thể, trong bộ ảnh quảng bá cho Ray-Ban, Jennie gây ấn tượng mạnh với bộ cánh tông đỏ sang chảnh, thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2023 của Ferragamo. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thiết kế đã thu hút bởi gam màu rực rỡ, phom dáng ôm sát tôn lên đường cong cơ thể. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất lại nằm ở chất liệu vải - yếu tố khiến bộ trang phục trở nên "độc nhất vô nhị".

Không phải loại vải thông thường, thiết kế này được làm từ chất liệu có khả năng phản ứng với nhiệt độ cơ thể. Khi chưa được mặc, bộ cánh mang sắc đỏ trầm, có phần tối và bí ẩn. Nhưng ngay khi được khoác lên người, dưới tác động của thân nhiệt, màu sắc bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt. Tùy theo nhiệt độ cơ thể và môi trường xung quanh, sắc đỏ ấy có thể chuyển dần sang tông cam ấm áp, thậm chí loang màu tạo hiệu ứng thị giác vô cùng thú vị.

Chính sự biến đổi này đã biến bộ trang phục trở thành một "tác phẩm sống" - nơi thời trang không còn tĩnh, mà chuyển động và thay đổi theo từng khoảnh khắc. Với Jennie, hiệu ứng này càng trở nên nổi bật khi cô liên tục thay đổi pose dáng, ánh sáng và góc chụp trong bộ ảnh. Mỗi khung hình lại mang đến một sắc độ khác nhau, khiến người xem có cảm giác như đang nhìn thấy nhiều outfit trong cùng một thiết kế.

Trước đó, Zendaya cũng từng diện bộ cánh này và nhanh chóng gây sốt. Tuy nhiên, cách thể hiện của cô lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Với nền nhiệt cơ thể cao hơn trong điều kiện ánh sáng mạnh, bộ trang phục gần như chuyển hẳn sang sắc cam rực rỡ, tạo nên hình ảnh nóng bỏng, táo bạo và đầy năng lượng. Nếu Jennie mang đến cảm giác sang chảnh, thời thượng thì Zendaya lại thể hiện sự quyến rũ và bùng nổ.

Sự khác biệt này chính là minh chứng rõ ràng cho tính "cá nhân hóa" của thiết kế. Không còn là một bộ đồ cố định, trang phục giờ đây trở thành công cụ phản chiếu cơ thể và phong cách của người mặc. Tùy theo thân nhiệt, cách di chuyển hay thậm chí là cảm xúc, màu sắc của bộ cánh có thể thay đổi, tạo nên những phiên bản khác nhau mà không ai giống ai.

Đây cũng là một bước tiến thú vị của thời trang công nghệ - nơi các nhà mốt không chỉ tập trung vào phom dáng hay chất liệu truyền thống, mà còn kết hợp yếu tố khoa học để tạo nên trải nghiệm mới. Những thiết kế như vậy không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp thời trang trong tương lai.

Với Jennie, việc lựa chọn diện một thiết kế độc đáo như vậy không chỉ giúp cô khẳng định gu thời trang nhạy bén, mà còn cho thấy khả năng "biến hóa" không giới hạn. Dù là trên sân khấu, trong sự kiện hay các chiến dịch quảng bá, cô luôn biết cách khiến bản thân trở nên nổi bật theo cách riêng.

Có thể nói, chiếc áo "mặc mỗi lúc một màu" không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là biểu tượng cho sự sáng tạo không ngừng của ngành công nghiệp này. Và qua cách thể hiện của Jennie cũng như Zendaya, chúng ta có thể thấy rõ một điều: cùng một thiết kế, nhưng khi đặt lên hai cá tính khác nhau, lại tạo ra hai câu chuyện hoàn toàn riêng biệt. Đó cũng chính là điều khiến thời trang trở nên thú vị - không có giới hạn, không có khuôn mẫu, và luôn sẵn sàng thay đổi theo cách mà người mặc mong muốn.