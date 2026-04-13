Đúng là đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong, nhất là trên đường chạy! Mới đây, mạng xã hội lại được dịp xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một "mẹ bỉm" tham gia cuộc đua chạy tiếp sức tại ngày hội thể thao ở trường học của con trai.

Nhìn sơ qua, ai cũng nghĩ đây chỉ là một phụ huynh nhiệt tình bình thường. Thế nhưng, ngay khi bắt đầu, người phụ nữ này đã thực hiện một cú bứt tốc "vô thực", bỏ xa các đối thủ còn lại cả một đoạn đường dài đến mức... camera cũng không bắt kịp tốc độ của chị.

Hóa ra, nhân vật chiếm trọn spotlight này chính là Shelly-Ann Fraser-Pryce - huyền thoại chạy nước rút người Jamaica. Cho những ai chưa biết thì cô chính là chủ nhân của: 8 Huy chương Olympic (trong đó có 3 HCV danh giá) và 10 chức vô địch thế giới ở các nội dung chạy ngắn.

Với đẳng cấp thế giới đã được khẳng định, việc Shelly-Ann xuất hiện trên đường chạy trường học chẳng khác nào một "trùm cuối" đi lạc vào map tân thủ. Chứng kiến màn trình diễn "out trình" này, nhiều netizen đã để lại bình luận hài hước: "Phen này năm sau chắc không phụ huynh nào dám đăng ký thi chạy nữa, nhìn chị bứt tốc mà thấy áp lực giùm!", "Con nhà người ta có mẹ là huyền thoại Olympic đi thi hộ, ai chơi lại đây hả trời?", "Đúng là đẳng cấp không cần phô trương, cứ vào đường chạy là biết ai là chủ cuộc chơi ngay", "Quan trọng là chị chạy rất xanh chín, không có nhường hay chấp ai ở đây hết"...

Dù là trên sàn đấu quốc tế hay chỉ là một cuộc đua nhỏ ở trường con, Shelly-Ann Fraser-Pryce vẫn giữ nguyên tinh thần thi đấu máu lửa và nụ cười rạng rỡ. Có vẻ như năm sau, hội phụ huynh của trường sẽ phải cân nhắc việc... xếp Shelly-Ann vào một bảng đấu riêng nếu không muốn tất cả đều trở thành "người xem" từ phía sau!