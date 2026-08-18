Onitsuka Tiger vừa ra mắt mẫu giày "TRAIRINA™": điểm nhấn thanh lịch từ phom dáng mỏng nhẹ và sự tương phản chất liệu

Onitsuka Tiger vừa ra mắt dòng sản phẩm "TRAIRINA™" (đọc là "tray-ree-nah"). Mẫu giày sở hữu kiểu dáng thanh thoát nhờ sự tương phản giữa chất liệu da cừu và da lộn, kết hợp với cổ giày khoét thấp lấy cảm hứng từ giày ballet cùng phần đế mỏng nhẹ.

TRAIRINA™ có giá khoảng 4,8 triệu VNĐ

TRAIRINA™ mang vẻ đẹp hài hòa giữa những đường nét sắc sảo của các mảng chất liệu và bề mặt mềm mại của da lộn. Phần thân giày là sự kết hợp giữa da cừu mịn màng và da lộn chải tơ êm ái, trong khi biểu tượng Onitsuka Tiger Stripes được thể hiện tinh tế qua các đường chỉ may cùng tông màu. Sự tương phản về bề mặt chất liệu và hiệu ứng chuyển màu nhẹ nhàng của da lộn mang lại chiều sâu cho thiết kế tối giản.

Sự kết hợp giữa đường khoét cổ thấp và phần đế mỏng nhẹ thanh thoát mang đến cho TRAIRINA™ phom dáng đầy tao nhã. Lấy cảm hứng từ giày đua xe và giày đấu vật, đế giày sở hữu họa tiết móng vuốt hổ đặc trưng. Chi tiết đế ngoài kéo dài bọc lấy gót giày và phần nắp gót (heel flap) tạo nên dấu ấn nhận diện đặc trưng của Onitsuka Tiger từ góc nhìn phía sau.

Lớp đệm bên trong cổ giày giúp ôm sát và tăng cường độ vừa vặn quanh gót chân, đi kèm lót giày OrthoLite® mang lại khả năng chống sốc và cảm giác êm ái tuyệt đối. Sản phẩm còn đi kèm một bộ dây giày phụ chất liệu satin cùng tông màu, mở ra nhiều biến tấu phối đồ linh hoạt và đầy cảm hứng .

Bộ sưu tập với 3 phối màu thời thượng: màu BLACK/BLACK & BROWN/BROWN tạo hiệu ứng chuyển màu và chiều sâu thị giác thông qua sự kết hợp đa dạng chất liệu trên nền thiết kế đơn sắc và màu BIRCH/CAMEL BEIGE nổi bật với bề mặt da lộn cùng các đường nét dựng khối đa chiều của phần thân giày.

Mẫu giày TRAIRINA™ đã chính thức mở bán từ ngày 14 tháng 8 tại cửa hàng Onitsuka Tiger Saigon Centre và hệ thống cửa hàng trực tuyến.

Xem thêm thông tin chi tiết sản phẩm : https://www.onitsukatiger.com/vn/vi-vn/p/trairina









