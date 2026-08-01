13 năm sau khi ra mắt, dân tình mới phát hiện cách dùng cực thông minh của đôi giày Dolce&Gabbana

Có những món đồ thời trang từng xuất hiện trên sàn diễn rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng, nhưng cũng có những thiết kế phải mất nhiều năm mới được giới mộ điệu "khai quật" lại. Đôi giày đế xuồng của Dolce&Gabbana là một trường hợp như vậy. Ra mắt từ mùa mốt Xuân Hè 2012, thiết kế từng gây chú ý bởi phần khăn họa tiết được gắn khéo léo vào thân giày. Khi ấy, phần khăn chủ yếu được sử dụng như một chi tiết trang trí, đồng thời có thể quấn quanh cổ chân để cố định đôi giày. Thế nhưng sau 13 năm, một cô nàng bất ngờ phát hiện ra cách sử dụng khác khiến dân tình không khỏi thích thú.

Nhìn qua, đây là một đôi giày đế xuồng mang đậm tinh thần đặc trưng của Dolce&Gabbana. Phần đế cao giúp người diện tăng thêm chiều cao, trong khi thân giày được tạo điểm nhấn bằng một dải khăn họa tiết nổi bật. Những năm đầu khi thiết kế xuất hiện trên sàn diễn, cách sử dụng tưởng như rất đơn giản: người đi chỉ cần quấn phần khăn quanh cổ chân rồi buộc lại. Không chỉ khiến đôi giày trở nên bắt mắt hơn, chi tiết này còn giúp cố định bàn chân, tạo cảm giác chắc chắn khi bước đi.

Tuy nhiên, điều khiến thiết kế bất ngờ "sống lại" trên mạng xã hội lại nằm ở chính phần khăn tưởng chừng chỉ để trang trí ấy. Một cô nàng đã thử tháo dải khăn khỏi cổ chân và phủ nó lên phần đùi khi ngồi xuống. Với những người thường xuyên diện váy ngắn, đây lập tức trở thành một mẹo thời trang cực kỳ thực tế. Thay vì phải liên tục kéo váy xuống hoặc lo lắng về những khoảnh khắc hớ hênh khi ngồi, phần khăn có thể được tận dụng như một lớp phủ nhỏ, vừa kín đáo vừa không làm ảnh hưởng tới tổng thể trang phục.

Cách tận dụng này đặc biệt thú vị bởi nó biến một chi tiết thời trang thành món phụ kiện đa năng. Khi đứng hoặc đi lại, chiếc khăn vẫn có thể quấn quanh cổ chân để tạo điểm nhấn. Khi ngồi, chỉ cần tháo ra và đặt lên phần đùi, nó lại trở thành một lớp che phủ tiện lợi. Thậm chí, trong những không gian có điều hòa nhiệt độ thấp, chiếc khăn còn có thể giúp giữ ấm phần chân. Một thiết kế tưởng chỉ phục vụ cho tính thẩm mỹ, vì thế lại bất ngờ trở nên hữu dụng hơn rất nhiều.

Điều thú vị là chưa ai có thể khẳng định đây có thực sự là dụng ý ban đầu của nhà thiết kế hay không. Khi Dolce&Gabbana trình làng thiết kế vào năm 2012, phần khăn rõ ràng được tạo ra để tăng vẻ nổi bật cho đôi giày và có thể quấn quanh cổ chân. Việc tận dụng nó như một chiếc khăn phủ đùi có thể chỉ đơn giản là phát hiện sáng tạo của một tín đồ thời trang. Nhưng chính sự bất ngờ ấy lại khiến thiết kế vintage này được chú ý trở lại sau hơn một thập kỷ.

Trên thực tế, đây cũng là một trong những điều thú vị nhất của thời trang: một món đồ không nhất thiết chỉ có một cách sử dụng. Khi xu hướng thời trang ngày càng đề cao tính cá nhân, những tín đồ sành điệu không chỉ mặc đồ theo đúng hướng dẫn của nhà thiết kế mà còn liên tục tìm ra những cách kết hợp mới. Một chiếc khăn có thể trở thành phụ kiện cho tóc, túi xách hay vòng eo; một chiếc sơ mi có thể mặc theo nhiều cách; và giờ đây, một dải khăn gắn trên giày cũng có thể trở thành món đồ giúp nàng tránh những tình huống khó xử khi diện váy ngắn.

Thiết kế của Dolce&Gabbana vì thế càng trở nên thú vị khi được nhìn lại dưới góc độ hiện đại. Những món đồ từ hơn một thập kỷ trước vốn có thể bị xem là lỗi thời, nhưng chỉ cần một cách sử dụng mới, chúng lại dễ dàng trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ tín đồ thời trang hiện tại. Đặc biệt, khi xu hướng săn đồ vintage và những thiết kế lưu trữ ngày càng được yêu thích, việc một mẫu giày cũ bất ngờ được "đào lại" càng cho thấy sức sống lâu dài của thời trang.

Không ít tín đồ sau khi xem đoạn clip đã lập tức bày tỏ sự thích thú, thậm chí ao ước có thể tìm lại chính mẫu giày này. Bởi giờ đây, nó không chỉ là một đôi giày đế xuồng vintage mang dấu ấn Dolce&Gabbana, mà còn sở hữu một "mẹo" sử dụng đầy bất ngờ. Dù đây là ý tưởng được nhà thiết kế tính toán từ đầu hay chỉ là màn sáng tạo tình cờ của một cô nàng thông minh, thì sau 13 năm, đôi giày này cuối cùng cũng có thêm một lý do để được giới mộ điệu nhắc lại.