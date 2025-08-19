Onitsuka Tiger Việt Nam nhận bão 1 sao, khách hàng đồng loạt bức xúc với thái độ khó hiểu của nhân viên

Onitsuka Tiger là thương hiệu thời trang nổi tiếng đến từ Nhật Bản, sức hút của cái tên này đến từ tinh thần thiết kế đậm chất retro, kết hợp giữa di sản thể thao Nhật Bản và phong cách thời trang hiện đại. Tuy có tuổi đời gần 80 năm - một con số không hề kém cạnh 2 ông lớn đình đám là Nike và adidas nhưng Onitsuka Tiger chỉ vừa xuất hiện tại Việt Nam chưa đầy 6 năm (từ tháng 11/2019) và sớm trở thành đối thủ đầy tính cạnh tranh trên thị trường. Cửa hàng flagship duy nhất của Onitsuka Tiger Việt Nam được đặt tại Saigon Centre - một trung tâm mua sắm đắc địa bậc nhất TP. Hồ Chí Minh.

Sở hữu nhiều lợi thế, song, nếu tìm kiếm địa chỉ của thương hiệu này trên Google, kết quả review có thể khiến nhiều người giật mình. Với 2,2 sao đánh giá, đây là con số đáng lo ngại với một thương hiệu có tên tuổi như Onitsuka Tiger. Phần bình luận thậm chí còn hấp dẫn hơn drama dài tập với hàng loạt tình huống không mấy vui vẻ khiến khách hàng phải để lại đánh giá 1 sao.

Theo quan sát, những đánh giá thấp chiếm đến 90% số lượng góp ý, trong đó khoảng thời gian 1 năm trở lại đây có tần suất vô cùng dày đặc. Đa phần người tiêu dùng đều có cùng một bức xúc là thái độ phục vụ của nhân viên cửa hàng rất tệ, mặc dù chất lượng sản phẩm vẫn là điều họ đánh giá cao khi cân nhắc lựa chọn thương hiệu này. Không chỉ riêng các khách hàng người Việt có cảm nhận này mà du khách đến từ nước ngoài cũng để lại review bằng tiếng Anh thể hiện sự thất vọng khi không được đón tiếp đúng mực trong chuyến mua sắm ở Việt Nam.

Mới đây, một bài đăng trên cộng đồng Threads đang viral với hơn nửa triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, tương tác đã thẳng thắn chỉ trích thái độ được cho là thượng đẳng của nhân viên Onitsuka Tiger tại Saigon Centre. Chủ nhân bài đăng này nhẹ nhàng đặt câu hỏi tìm kiếm đồng minh là những người từng có trải nghiệm mua sắm tiêu cực như mình, chủ đề này ngay lập tức như "gãi đúng chỗ ngứa" của rất đông người tiêu dùng từng trải qua tình huống tương tự.

Điểm chung trong các câu chuyện của chủ bài đăng và rất nhiều vị khách khác đều đến từ việc bị lạnh nhạt, thờ ơ bởi nhân viên cửa hàng, bao gồm cả việc phớt lờ câu hỏi về sản phẩm, đến thái độ hậm hực khi phải lấy đúng size cho người mua - việc làm tưởng chừng như tất yếu của một nhân viên bán giày. Ngoài ra, nhiều khách hàng chia sẻ khi đi mua sắm với vẻ ngoài thoải mái, không được sang trọng, thái độ của nhân viên bán hàng tại đây khiến họ cảm thấy mình bị coi nhẹ.

"Cuối cùng ngày này cũng tới, xác nhận luôn mình cũng gặp trường hợp tương tự nên không bao giờ quay lại nữa. Staff lấy giày cho khách thử mà thẩy xuống đất không nói năng gì là sao trời? Đi mua mà tưởng đi xin ấy"

"Hôm đó mình thử giày, đến đôi thứ 2 thì bạn nhân viên cũng không vui vẻ gì, cho đến khi mình mua cả 2 đôi thì bạn mới chịu mở miệng".

Trong đa phần các trường hợp, người mua hàng chia sẻ họ đều lịch sự bỏ qua, đem ấm ức mang về vì cho rằng mình không may, chỉ ít người thẳng thắn đáp trả ra lẽ ngay tại chỗ. Một bình luận được yêu thích, có đến 1000 tương tác khi chia sẻ cách vị khách này đã xử lý khi rơi vào tình huống trên:

"Đã 1 lần mình nhận được thái độ như vậy và vẫn trơ mặt ra, gọi lấy các size, mỗi loại mỗi màu cho mình thử. Mình bày ra hết bảo cần lựa. Và sau đó mình đứng lên bảo từ chối không lựa được không mua, không phải vì giày không đẹp, đây đúng là hãng mình thích nhưng vì thái độ của bạn nên mình sẽ không mua. Bạn có phải chủ brand không? Nếu không thì bỏ cái tôi xuống và phục vụ khách hàng cho đúng đắn."

Gần 1000 bình luận có cùng quan điểm, chủ nhân bài đăng đã mạnh dạn tag tên tài khoản Onitsuka Tiger Việt Nam vào phần bình luận, yêu cầu thương hiệu Nhật đọc hết feedback của khách hàng vì với số lượng phản hồi cực lớn như trên, brand chắc chắn nên xem xét và training lại nhân viên.

Ngoài thái độ kém của nhân viên bán hàng trực tiếp tại store, khách hàng từng liên hệ mua sắm qua tin nhắn cho hay họ cũng được tiếp chuyện chẳng mấy nồng nhiệt, số hotline gọi nhiều lần không liên lạc được.

Đây có thể là lần đầu chủ đề này được mang ra để một cộng đồng đông đảo cùng thảo luận nhưng không phải lần đầu tiên các khách hàng của Onitsuka Tiger từ trực tiếp đến gián tiếp thông tin đến bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng.

Một netizen còn chụp lại email phản ánh được viết bằng tiếng Anh cẩn thận và chuyên nghiệp gửi đến hòm thư CSKH của Onitsuka Tiger từ 2023 nhưng không nhận được phản hồi. Cư dân mạng hoài nghi liệu thương hiệu này có đang cố tình bỏ qua hàng loạt động thái của người tiêu dùng từ nhiều năm qua, trong khi việc kiểm soát hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Liên hệ với đại diện Onitsuka Tiger tại Việt Nam để nghe lắng quan điểm của thương hiệu, chúng tôi hiện hiện chưa nhận được phản hồi chính thức.

Có thể chưa từng trải nghiệm Onitsuka Tiger nhưng nếu quan tâm đến thời trang, bạn chắc chắn ít nhiều từng nghe quảng cáo truyền miệng về độ êm ái của đôi giày này.

Liệu sau cùng thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản có đưa ra phản hồi và hành động đích đáng để lấy lại cảm tình của người tiêu dùng Việt Nam?



