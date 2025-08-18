4 combo trang phục công sở chỉ mất đúng 5 phút phối đồ là đẹp, chuẩn thanh lịch

Quỹ thời gian để chuẩn bị đi làm vào mỗi buổi sáng tương đối eo hẹp, vì vậy, nhiều chị em công sở muốn phối đồ một cách nhanh gọn. Thế nhưng dù gấp gáp tới đâu, chị em vẫn cần sự kết hợp khéo léo để không mất điểm phong cách. Chưa cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ với những item quen thuộc trong tủ đồ, chị em đã có thể tạo nên các bộ cánh chuẩn đẹp và thanh lịch, nhưng không tiêu tốn nhiều thời gian.

Sau đây là 4 công thức phối đồ đi làm giúp chị em biến hình sành điệu chỉ trong vòng 5 phút:

Áo thun và quần ống suông

Áo thun là món thời trang đậm chất street style. Dẫu vậy, chị em vẫn có thể diện item này tới công sở nếu kết hợp khéo léo. Cụ thể, công thức áo thun và quần ống suông rất đáng tham khảo.

Cho dù chị em chọn quần âu ống suông hay quần denim xanh, denim đen ống suông thì chỉ cần sơ vin, vẻ ngoài sẽ trở nên thanh lịch, chỉn chu, có thể tự tin tới công sở. Muốn tôn dáng tối ưu hơn nữa, một đôi giày cao gót là mảnh ghép phù hợp.

Áo sơ mi và chân váy dài

Áo sơ mi chính là đặc trưng của tủ đồ công sở. Mẫu áo này thanh lịch nhưng vẫn hợp thời, đặc biệt là khi chị em ưu tiên áo dáng oversized hoặc áo nhấn eo. Các nàng sẽ có vẻ ngoài rất nữ tính khi kết hợp áo sơ mi cùng chân váy. Một số phiên bản chân váy đang thịnh hành ở hiện tại là chân váy suông màu đen cơ bản, chân váy trắng tươi tắn hay chân váy chữ A mềm mại, bay bổng.

Các nàng nên sơ vin và tô điểm thắt lưng da để ghi điểm tuyệt đối ở vẻ lịch sự, chuyên nghiệp. Một số mẫu giày phù hợp với combo áo sơ mi và chân váy dài là giày cao gót mũi nhọn, sandal quai mảnh, giày màu be…

Áo sơ mi và quần âu

Nhắc đến các món thời trang công sở cơ bản nhất, không thể quên nói tới áo sơ mi, quần âu. Sự kết hợp giữa hai item này sẽ giúp các nàng có vẻ ngoài đậm chất công sở mà không cần suy nghĩ nhiều. Để dễ dàng mặc đẹp với công thức sơ mi và quần âu, chị em nên ưu tiên quần âu màu trung tính vì phiên bản này có thể kết hợp ăn ý cùng mọi mẫu áo sơ mi, đồng thời chuẩn mốt nhất ở hiện tại.

Về phần áo sơ mi thì bên cạnh bản màu trung tính, chị em hãy làm mới style với áo sơ mi màu pastel để phong cách công sở thêm ngọt ngào nhưng vẫn đảm bảo được độ thanh lịch cần có.

Váy dài màu trung tính

Váy dài đứng dáng là lựa chọn quen thuộc khi chị em xây dựng phong cách công sở. Thay vì chọn váy liền màu sắc rực rỡ hay váy họa tiết, váy dài màu trung tính dễ mặc hơn, giúp chị em tiết kiệm thời gian. Nói vậy không có nghĩa là váy dài màu trung tính gây nhàm chán. Phiên bản váy này có nét hiện đại, tinh tế và giúp tôn dáng tối ưu khi chị em chọn váy nhấn eo.

Đừng quên tô điểm phụ kiện, chẳng hạn như khuyên tai ngọc trai, dây chuyền dáng mảnh hay một chiếc khăn quàng cổ nhỏ xinh là đủ để tăng vẻ long lanh cho set váy dài màu trung tính, mà không tạo cảm giác rối mắt.

Ảnh: Sưu tầm