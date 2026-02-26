Onitsuka Tiger trình làng BST Thu/Đông 2026 trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan

Lấy cảm hứng từ khái niệm văn hóa đặc trưng của Nhật Bản với triết lý thiết kế “The Aesthetics of Ma” (tạm dịch: “Mỹ học của Ma”), bộ sưu tập khai thác vẻ đẹp của những khoảng lặng đầy ý nghĩa giữa hai thực thể, trong không gian hay thời gian. "Ma" không đại diện cho sự trống rỗng, mà là một nhịp nghỉ có cấu trúc, một sự tĩnh lặng đầy sức căng và chiều sâu.

Triết lý này mở ra một tư duy mặc đẹp vượt xa khỏi những dịp đặc biệt hay thói quen thường ngày. Đó là một thẩm mỹ thời trang không bị đóng khung bởi sự phá cách cực đoan hay tính quy chuẩn đơn thuần, mà tồn tại hài hòa ở khoảng giữa—nơi phong cách được định hình bởi chính khí chất và phong cách của người mặc thay vì phụ thuộc vào bối cảnh.

Trên sàn diễn, những thiết kế được trình làng trong sự giao thoa đầy táo bạo giữa trang phục dạ tiệc, thường nhật, công sở và thể thao, tạo nên những bản phối mới mẻ và bất ngờ. Chiếc đầm với họa tiết kẻ ngang được kết hợp cùng hoodie xương cá phom oversized, mở ra đối thoại thú vị giữa nét thanh lịch và tinh thần đường phố. Một thiết kế đầm xếp ly sắc xanh táo nổi bật được layering cùng áo vest ngắn phom gọn bằng corduroy dập nổi, xử lý bonding với chất liệu boa mềm mại và hoàn thiện bằng những chiếc túi oversized cá tính.

Nét lãng mạn đương đại được khắc họa rõ nét qua mẫu áo blouse cotton kẻ ô điểm xuyết các chi tiết thêu hoa, phối cùng chân váy midi màu ochre làm từ chất liệu lông vũ và tạo điểm nhấn nơ xanh da trời ở eo. Khép lại chuỗi thiết kế ấn tượng là diện mạo ngọt ngào kết hợp giữa áo nỉ màu xanh táo khoác ngoài blouse hồng candy thắt nơ cổ, phối cùng chân váy mini dệt kim với chi tiết patch pockets đầy cá tính.

Phong cách thường ngày được cân bằng hoàn hảo bởi kỹ thuật may đo tỉ mỉ, thể hiện qua mẫu áo khoác dáng dài với hai hàng khuy lấy cảm hứng từ quân đội, tạo điểm nhấn với chi tiết cổ áo phối cúc tương phản và hoàn thiện bằng giày sneakers cao cổ. Bên cạnh đó, bộ set-up gồm áo blazer hai hàng khuy đi kèm chân váy xếp ly ngắn trong tông màu xanh olive chủ đạo, được phối tinh tế trên nền áo sơ mi họa tiết kẻ ô điểm xuyết bèo nhún và hoa văn.

Khát khao kiến tạo phong cách khác biệt thông qua việc pha trộn nhiều “tủ đồ” cũng định hình đề xuất menswear của bộ sưu tập. Những quý ông phá bỏ quy chuẩn trang phục truyền thống lựa chọn áo khoác fleece trắng ngà thêu hoa thủ công, phối cùng sơ mi nhẹ và quần khaki năm túi phom mềm, tái định nghĩa chuẩn mực thanh lịch theo cách tự do và đậm dấu ấn cá nhân.

Dấu ấn đặc biệt của buổi diễn chính là sự ra mắt của mẫu giày MEXICO 66™ SQUARE, một phiên bản mới với phom dáng thanh mảnh và đế bằng tập trung vào sự tối giản, nhằm kỷ niệm 60 năm ra mắt dòng giày biểu tượng MEXICO 66™. Mẫu thiết kế xuất hiện đa dạng với các phiên bản in vân da thằn lằn, họa tiết hoa và các phối màu trơn thời thượng. Hoàn thiện bộ sưu tập phụ kiện là hai thiết kế giày cao gót slingback: một mẫu mũi nhọn với chi tiết nắp gập bằng da và thắt lưng, mẫu còn lại tái hiện đường kẻ Onitsuka Tiger Stripes kinh điển.

Mùa này, thương hiệu cũng giới thiệu một thiết kế túi hoàn toàn mới: mẫu crossbody dáng chữ nhật nhỏ gọn, được nhấn nhá bằng chi tiết đinh tán cá tính và khóa dây dọc độc đáo, tạo nên điểm chạm hiện đại cho mọi bản phối. Song hành cùng đó là bộ sưu tập charm đa dạng, được thiết kế để gắn linh hoạt lên túi xách hoặc thắt lưng có khoen chuyên dụng. Từ những chiếc nơ sắc màu rực rỡ, túi đựng tai nghe mini tiện dụng đến holder son môi xinh xắn và case đựng kính thời thượng – mỗi chi tiết nhỏ đều góp phần hoàn thiện phong cách với tinh thần playful nhưng vẫn đầy tinh tế.

Không gian buổi diễn còn được thắp sáng bởi sắc vàng Onitsuka Tiger Yellow rực rỡ từ dòng lược ReFa HEART BRUSH. Đây là món quà độc quyền dành tặng khách mời, vốn là dòng sản phẩm biểu tượng của thương hiệu làm đẹp danh tiếng Nhật Bản – ReFa.